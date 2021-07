Erős nemzeteken alapuló erős Európára van szükség

Az igazságügyi miniszter szerint a kisebbségvédelmet relatívan, diszkriminatívan értelmezi a brüsszeli adminisztráció.

2021. július 23. 00:44

– Magyarország május végén átvette az Európa Tanács (ET) miniszteri bizottságának elnöki tisztségét Németországtól, ez pedig egy hatalmas lehetőség, s nemcsak azért, mert mi tudjuk tematizálni a nemzetközi szervezet következő fél évének menetrendjét, hanem azért is, mert az ET „nem ugyanaz a kávéház, mint Brüsszel” – fogalmazott Varga Judit igazságügyi miniszter a Sátoraljaújhelyen megrendezett Kárpát-medencei Nyári Szabadegyetemen. A miniszter arról is beszélt: a kisebbségvédelmet „relatívan, diszkriminatívan értelmezi a mostani brüsszeli adminisztráció”.

Ugyan Tusványos az idén elmarad, a szervezők gondoskodtak arról, hogy az idei nyár se teljen el egy a nemzetpolitikai párbeszédnek teret adó, az erdélyi, a kárpátaljai és az anyaországi magyarságnak szellemi műhelyt biztosító rendezvény nélkül. A koronavírus-világjárvány közepette ugyanis ezt az űrt hivatott betölteni a Kárpát-medencei Nyári Szabadegyetem Újraindítás – megújulás című négynapos programsorozata, amelynek csütörtöki nyitónapján egyebek mellett Varga Judit igazságügyi miniszter is felszólalt. A tárcavezető a nemzeti kisebbségvédelem európai színtereiről, illetve az őshonos kisebbségek problémáinak Brüsszel általi negligálásával kapcsolatban hangsúlyozta: – Magyarország szerint egy erős nemzetállamokon alapuló erős Európára van szükség, ezt a koncepciót pedig számos uniós tagállam támogatja.

A miniszter kitért arra is: nem véletlen, hogy napjainkban két koncepció, a föderalista és az erős nemzetállamokon alapuló erős Európa összeütközését látjuk. A kisebbségvédelemről szólva jelezte, azt jobbára „relatívan, diszkriminatívan értelmezi a mostani brüsszeli adminisztráció”.

– Mintha alapértelmezetté vált volna, hogy egy politikai többség mindig csak a politikai kisebbség figyelembevételével kormányozhat, mintha nem is létezett volna parlamenti választás, azonban ha a nemzeti őshonos kisebbségekről van szó, mintha pont ellentétes logika működnie. Mintha egy hatalmas félrenézésnek lennénk tanúi – fogalmazott a tárcavezető, utalva arra, hogy az Európai Bizottság a minap közzétette a második uniós szintű jogállamisági jelentését, amiben „se híre, se hamva az őshonos nemzeti kisebbségek védelmének, illetve a jogi helyzetük rendezésének a tagállamokban”.

Hatalmas lehetőség az Európa Tanács magyar elnöksége

Varga Judit ugyanakkor emlékeztetett: Magyarország május végén átvette az Európa Tanács (ET) miniszteri bizottságának elnöki tisztségét Németországtól, ez pedig egy hatalmas lehetőség, s nemcsak azért, mert mi tudjuk tematizálni a nemzetközi szervezet következő fél évének menetrendjét, hanem azért is, mert az ET „nem ugyanaz a kávéház, mint Brüsszel”.

– A valós problémákhoz közelebb álló intézmény, pontosan azért, mert nemcsak uniós országok vannak benne, hanem egy sokkal szélesebb társaságról van szó, akiknek maguknak is megvan a saját intézményi harcuk a brüsszeli közösséggel – fűzte hozzá a miniszter. Beszélt arról is: a brüsszeli elit a családot, illetve a hagyományos család fogalmát és a nemzetet akarja kifigurázni és relativizálni, s miközben a kisebbségvédelem nem üti meg az ingerküszöbüket, addig a szexuális kisebbségek és a gender-ideológia kiemelt figyelmet kapnak.

– Úgy képesek kötelezettségszegési eljárást indítani egy ország ellen, hogy gyakorlatilag semmi köze az uniós hatáskörhöz annak, ami például a gyermekvédelmi törvényben szabályozva van ma Magyarországon. 54 oldalon keresztül izzadnak, hogy valami koholt bizonyítékállományt felépítsenek azért, hogy bebizonyítsák, hogy itt valami uniós jogsérelem történik, ehhez képest a Minority SafePack története is bizonyítja, hogy a kisebbségek védelmét érintő kérdésekben is kettős mércét alkalmaz Brüsszel. – Pedig a Minority SafePack is egy égetően fontos kisebbségi kérdést tett le az Európai Bizottság asztalára, de amíg az egyik erősíti a szuverenitást és a természetes közösségeket, addig a másik oldalon épp a gyengítő ideológia és a fősodor kiszolgálása zajlik.

Brüsszeli közöny a kisebbségvédelemmel szemben

A Nemzeti kisebbségvédelem a Kárpát-medencében és Európában című panelbeszélgetésen felszólalt Bocskor Andrea fideszes európai parlamenti képviselő is, aki egyebek mellett arról is beszélt, hogy óriási a közömbösség európai színtéren a kisebbségvédelmet illetően.

– A kárpátaljai magyar közösséget ért támadások, provokációk és jogsértések nem ütik meg olyannyira az ingerküszöböt, hogy azok komoly jogi válaszlépéseket vonjanak maguk után. Ennek ellenére rendszeresen tájékoztatom a képviselőket, és azt látjuk, hogy a fő tendencia még mindig az, hogy Ukrajna mint geostratégiai partner sokkal fontosabb, mint a kisebbségek ügye – fogalmazott Bocskor Andrea. Elmondta azt is: a kisebbséget érő sérelmek elbagatellizálása is megfigyelhető uniós szinten, még ha az EU-s intézmények szeretik is az ügyet Magyarország és Ukrajna kétoldalú konfliktusaként feltüntetni. Hozzáfűzte: márpedig a nemzetközi fórumoknak és intézményeknek igenis van szerepük abban, hogy egy adott partnerországban hogyan valósulnak meg a kisebbségi jogok, illetve azok betartása. Ehhez azonban politikai akaratra lenne szükség, s ha nem lenne kettős mérce, valószínűleg az Európai Bizottság is megtalálná a megfelelő eszközöket arra, hogy megakadályozza a kisebbségi jogsértéseket.

Bocskor Andrea arra is felhívta a figyelmet: a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás szempontjából fontos, hogy minél több intézmény részt vegyen abban, hogy kiálljon a kárpátaljai magyarság mellett, hiszen annál nagyobb reményünk van arra, hogy az ukrán vezetés ingerküszöbét is eléri az ügy, s betartják kötelességeiket, hiszen reményeink szerint nem csak szóban köteleződtek el az európai integráció irányába, hanem a szavakat tettek is követik.

Beszélt arról is: frontális támadás indult Magyarországgal szemben, amelynek során vehemensen, minden eszközt bevetve harcolnak ellenünk, mivel a gyermekvédelmi törvénnyel egy olyan gyenge pontjukat érintettük, amely jól megmutatja, hogy milyen szemléletbeli különbségek vannak Nyugat- és Kelet-Európa között.

– Azt látjuk, hogy különböző neoliberális ideológiák és eszmék vezetik a nyugat-európai politikusok cselekedeteit, s nem szeretik, ha valaki élő lelkiismeretként emlékezteti őket arra, hogy másképp, a családokat középpontba állítva is lehet élni – fogalmazott az európai parlamenti képviselő.

Vincze Lóránt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) európai parlamenti képviselője az őshonos kisebbségek védelméről szólva kettős harcról beszélt: egyrészt önkormányzati, nemzeti és európai szinten jogi kodifikációval kell védeni őket, másrészt a konkrét esetek, jogsértések feltárására és kivizsgálására van szükség.

Bocskor Andrea kárpátaljai politikus, a Fidesz európai parlamenti képviselője azt mondta: Ukrajnában a többségi állam fontosabb, mint a kisebbségi ügy, jóllehet a társulási szerződés aláírásával az ország vállalta, hogy az emberi és a kisebbségi jogokat tiszteletben fogja tartani.

Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Néppárt román parlamenti képviselője szerint a nemzeti kisebbségvédelem célja, hogy a közösségek megmaradjanak saját identitásukban.

Ennek eszközeként az európai nyomásgyakorlást, az anyaország támogatását, a többségi nemzetek érzékenyítését és a közösségek megtartását, összetartását, fejlesztését nevezte meg.

Németh Zsolt: a sikerekre irányuló nyitottság jelenti a jövőt a magyaroknak és Európának

A sikerekre irányuló nyitottság jelenti a jövőt a magyaroknak és Európának, nem az alkalmazkodás a nyugati elvárásokhoz - közölte az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke a Kárpát-medencei Nyári Szabadegyetem csütörtöki megnyitóján, Sátoraljaújhelyen.

Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke (k), Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke (j) és Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a Kárpát-medencei Nyári Szabadegyetem "reStart-reNewal - Újraindítás-megújulás" mottóval megrendezett sátoraljaújhelyi nemzetpolitikai tematikájú rendezvényén 2021. július 22-én. MTI/Vajda János

A politikus a "reStart-reNewal - Újraindítás-megújulás" mottóval megrendezett nemzetpolitikai tematikájú rendezvényen azt mondta: Közép-Európában megvan a lehetőség arra, hogy a járványt követően "Mercedesként" induljon újra, és olyan sikertörténetté váljon, amelynek építésében a magyarok is szerepet vállalnak.

A 20. század arról szólt, hogyan lehet szétverni Közép-Európát, amelynek "összerakása" a magyar nemzetpolitikának és külpolitikának nagyon fontos célkitűzése - fogalmazott Németh Zsolt.

Hozzátette, a "te sikered az én sikerem" elve jelenti a jövőt Európának és a közép-európai térségnek, a nemzeti kisebbségek pedig motorjai és egyben haszonélvezői ennek a szemléletnek.

A hagyományos erdélyi Tusnádfürdő helyett a Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpontban megtartott esemény megnyitóján Németh Zsolt közölte: az újraindítás elsődleges feladata, hogy elindítsák a két évvel ezelőtt "lerobbant" járművet, valamint megoldják, hogy az újraindítás egyben megújulás is legyen.

"Európai dimenzióban kell gondolkodnunk, nem tehetjük meg, hogy ne próbáljuk meg kiterjeszteni európai színtérre azt, amit itt, Magyarországon és Közép-Európában létrehoztunk és létrehozunk" - mondta a fideszes politikus.

Úgy fogalmazott, hogy nem vagyunk ellenfelei Európának és az Európai Uniónak, épp ellenkezőleg, "mi a magunk módján talán elkötelezettebbek vagyunk az európai gondolat mellett, mint azok, akik büszkén döngetik a mellüket ebben a tekintetében".

Az "Újraindítjuk Európát" mottó a magyar V4 elnökség jelszava is egyben - emlékeztetett.

Közölte: Közép-Európa a szabadság térsége, az ott élő népek a külső kényszert évszázadok óta elvetették, legyen az Habsburg, török vagy kommunista kényszer, vagy az a "brüsszeli nyomás", amely az utóbbi időben jelent meg.

Ennek az elvi alapnak világos világképe van, amelyet lehet jobboldali reneszánsznak nevezni, ez határozza meg, mit gondolnak a nemzeti identitás jövőjéről, a kereszténydemokrácia aktualitásairól, a nemzeti szuverenitás kérdéséről - mondta.

Németh Zsolt közölte: fontos összekapcsolni az egymástól "hermetikusan elszigetelt" közép-európai országokat például a közlekedésben, az energiaellátásában, de ugyanilyen feladat az egymásra történő kölcsönös figyelem.

Közösen ellenállók tudunk maradni a megosztó támadásokkal szemben, érkezzenek azok a világ bármelyik részéről - tette hozzá.

Az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke fontosnak nevezte az önkéntességet és a közös érdekeken alapuló együttműködést, a nemzeti kisebbségekre kitérve pedig arról beszélt, támogatni kell őket.

"Respekt a nemzeti kisebbségeknek, respekt a szomszédoknak, és respekt magunk, a saját nemzeti közösségünk iránt" - jelentette ki Németh Zsolt.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke kiemelte, az előbb Bálványoson, majd Tusnádfürdőn megtartott hagyományos nyári szabadegyetem és tábor a Kárpát-medencei magyarok sorsa iránt érdeklődő emberek számára meghatározó nyári program volt harminc éven keresztül.

A mostani időszak rendkívül nehéz korszaka a határon túli magyar kisebbségeknek, hiszen a koronavírus-járvány mellett a rendkívül erős támadásokkal is szembe kell nézniük - hangoztatta a KMKSZ elnöke, hozzátéve, a magyarokat nyelvükért, kultúrájukért, szokásaikért támadják, és "gyermekeink lelkéért" folyik a harc.

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke arról beszélt, hogy a magyarok történelme örökös újrakezdések láncolata, a magyaroknak Trianon és a kommunista diktatúra bukását követő rendszerváltozás után újra kellett kezdeniük mindent, és a három évtizede elindított bálványosi folyamat is ennek jegyében kezdődött.

"Ma ugyanezért a célért szervezkedünk, a munkába már-már belerokkanunk, de egyet azonban soha nem feledünk, Déva várának fel kell épülnie, erre vállalkozunk és szövetkezünk" - mondta Tőkés László.

