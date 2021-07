Brüsszel megtámadta Magyarországot: fenyegetőznek

2021. július 23. 09:53

Brüsszel megtámadta Magyarországot, ezért van szükség a gyermekvédelmi népszavazásra - jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor elmondta: abban az 54 oldalas dokumentumban, amelyet az Európai Bizottság elküldött, azt követelik, hogy változtassuk meg a gyermekvédelmi törvényt. A családi jog és a gyermekek jogaira vonatkozó törvények mind nemzeti hatáskörbe tartoznak, de óriási nyomás alá helyeztek bennünket Brüsszelből.



"Zsarolnak, fenyegetőznek, kötelezettségszegési eljárást indítanak", késleltetik a kifizetéseket, így miután a gyermekeink jövője a tét, nem engedhetünk - fogalmazott Orbán Viktor.



Kifejtette: a kormány egymagában nem lesz elég erős ebben a küzdelemben, szükség van minden magyar ember támogatására. Így volt ez a kötelező szétosztási kvóták esetében is: a kormány egymagában nem lett volna képes ellenállni, de akkor egész Európát a magyar népszavazók védték meg a migránsok kötelező szétosztásától - magyarázta.



A kormányfő úgy látja, Brüsszel szeretné, ha beengednénk az LMBTQ-propagandistákat az iskolákba, az Európai Bizottság szerint az iskolában vannak olyan jogok, amelyek megelőzik a szülői jogokat. Az EU szerint az európai szabadságeszmény kiteljesedését várják ettől, de a gyerek nem a felnőtt szabadság kérdésébe tartozik, és ez nem szabadság, hanem gyermekvédelmi kérdés - jelentette ki.



Kiemelte: "ki akarják venni a gyermekek nevelését a kezünkből". Lehet, hogy Nyugat-Európában másként mennek a dolgok, de a magyar gyermekek nevelése a magyarokra tartozik - mondta.



A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a brüsszeli bürokraták szerint a történelem minden esetben ugyanabba az irányba halad, és ez nagyban hasonlít a kommunizmushoz, csak most mindez liberális nyelvezetben jelenik meg. A liberálisok a szabadság ellenségeivé váltak - jelentette ki.



Megjegyezte: a világban nemzetek vannak, amelyeket tisztelni kell, és elfogadhatatlan, hogy Brüsszel visszaéljen a hatalmával, pénzügyileg zsaroljon minket.



Orbán Viktor bejelentette: a kormány úgy döntött, hogy a gazdaságvédelmi alapon belül létrehozza a magyar helyreállítási alapot, és elindítja azokat a programokat, amelyeket az európai helyreállítási alap finanszírozna.



Elmondta: az európai helyreállítási alap legfontosabb ismérve, hogy gyors, ezért ezt késleltetni - várhatóan két hónapos halasztást kér a tárgyalások folytatására az Európai Unió - éppen az alap értelmét kérdőjelezi meg.



Ez a pénz nekünk jár, "tudják késleltetni, de nem tudják nem ideadni", ezért a kormány úgy döntött, hogy ugyanazokat a programokat, amelyeket Brüsszellel már jóváhagyatott, megindítja. "Ki fogjuk fizetni, ha jön Brüsszelből pénz, ha nem" - hangsúlyozta.



A magyar emberek lenézése azt állítani - folytatta -, hogy a kormány valamilyen témáról el akarja terelni a figyelmet a gyermekvédelmi népszavazással. Remélhetőleg januárban, februárban megtarthatják a referendumot - fűzte hozzá.



Orbán Viktor azt tanácsolta mindenkinek, hogy gondolja át a kérdést, tájékozódjon, nézze meg, mi van Nyugat-Európában, alakítsa ki a véleményét és menjen el szavazni, mert aki nem megy el, bojkottál, az rábízza a többségre a döntést. Nem törvényt akarnak alkotni, hanem megvédeni egy törvényt, a bojkottnak így nincs értelme - emelte ki.



A Pegasus-üggyel kapcsolatban Pintér Sándor belügyminiszter már mindent elmondott - közölte.



A miniszterelnök a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban ismertette: 23 embernél azonosították a delta, kettőnél a gamma variánst, és az egészségügyi szakemberek dolgoznak a helyzet pontos feltérképezésén. Az emberek 55 százaléka túl van két oltáson, így ma Európa egyik legbiztonságosabb országa járványügyi szempontból Magyarország. De a negyedik hullám elkezdődött Nyugat-Európában, és Magyarország is része lesz - jelentette ki.



A felvett oltások a súlyos megbetegedéstől megvédenek - emelte ki, hozzátéve: augusztus 1-től bármely magyar állampolgár kérheti a harmadik oltást, ebből a szempontból Európában Magyarország az első.



Emlékeztetett: az idősekkel ismét külön kell foglalkozni, most is ők vannak a legnagyobb veszélyben, ezért felkeresik azokat, akik nem olttatták be magukat.

A 12 év feletti gyermekeknél általános oltási akciót indítanak a beiskolázást megelőző napokban - idézte fel.



A kormányfő kitért arra is, hogy az egészségügyben vállalható az oltás kötelezővé tétele, mert már most is vannak oltások, amelyek ott kötelezők.



Hangsúlyozta: a kormány a helyén van, az operatív törzs működik, folyamatosan elemezi a helyzetet, a kormány célratörően, gyorsan és hatékonyan hozza meg a szükséges döntéseket.



A most kezdődő tokiói olimpiáról azt mondta: ha Magyarország rendezné, semmi akadálya nem lenne, hogy normális körülmények között tartsák meg a játékokat. Tizenötmillió magyar várja, hogy becsülettel helytálljanak a sportolóink - fogalmazott.



MTI