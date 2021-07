György István: növelni kell az átoltottságot

2021. július 23.

György István

Növelni kell a magyar lakosság koronavírus elleni átoltottságát, ezért mind a 65 év felettieknek, mind a 12-15 éveseknek oltási akciót szerveznek - mondta az országos oltási munkacsoport vezetője pénteken a közmédiának.

György István hozzátette: járványügyi szempontból Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa, de ez egy pillanatnyi állapot, hiszen aggasztó hírek érkeznek a magyarok által kedvelt, turistacélpontnak számító országokból a különböző vírusvariánsok terjedéséről.



Magyarországon már 20 felett van azok száma, akiknél a koronavírus delta variánsát azonosították, két embernél pedig a gamma (brazil) variánst is kimutatták - ismertette.



A magyar lakosság átoltottságát növelni kell, hiszen hárommillió felnőtt még nem kérte a koronavírus elleni védőoltást, és a 12-15 évesek közül is csak 60 ezren éltek az oltás lehetőségével, ami a korosztályhoz tartozók 15 százaléka - mondta.



György István kiemelte, mindkét korosztály számára oltási akciót szervez az országos oltási munkacsoport.



Az időseket háziorvosok, önkéntes orvosok, egyetemisták fogják személyesen felkeresni, és megtörténhet az oltás otthon is vagy a rendelőben. Aki az időseket felkeresi, az országos munkacsoport által kiállított igazolványt fog felmutatni.



Hozzátette: 65 év felett 470 ezren vannak olyanok, akik még nem kaptak oltást.



A 12-15 évesek oltási akciójáról György István azt mondta: az iskolakezdés előtt, augusztus 30-31-én - fő szabályként - minden iskolában lesz lehetőség a gyerekek oltására; az iskolaorvos vagy oltócsoportok fognak dolgozni. A szülő az iskolában írásban regisztrálhatja majd a gyereket, aki utána ott meg is kapja az oltást, de ehhez kell a szülői beleegyező nyilatkozat is.



György István azt kérte a szülőktől, használják ki a nyarat, és még az iskolakezdés előtt adassák be gyerekeiknek a koronavírus elleni védőoltást. Ebbe a korosztályba 394 ezer gyerek tartozik, és 15 százalékuk kapta meg az oltást.



Magyarországon - Európában egyedülálló módon - lehetőség nyílt a harmadik oltás felvételére - jelezte az államtitkár. Hangsúlyozta: orvosi kérdés, hogy ki, mikor, milyen vakcinát kapjon harmadik oltásként, de a Nemzeti Népegészségügyi Központ készített egy ajánlást is erre. A harmadik dózisra mind a háziorvosnál, mind az oltópontokon be lehet jelentkezni, ahol "orvosi konzultáció" fogja eldönteni, hogy milyen oltást kapjon a jelentkező.



Az oltási munkacsoport vezetője általánosságban azt javasolja, hogy akik külföldi utat terveznek, csak akkor induljanak el, ha mindkét oltást megkapták. Hozzátette: érdemes figyelemmel kísérni a külügyminisztérium konzuli szolgálatának internetes felületét, ahol országra lebontva megtalálhatóak a beutazási feltételek.



Magyarországon a 16-18 évesek 46 százaléka, a 60 évesek 82 százaléka, a 65 év felettiek 85 százaléka kapott már koronavírus elleni védőoltást - ismertette az államtitkár.



