A Gyurcsány-listára bukás vár

Ismét a magyarok többségi akaratával megy szembe a hazai baloldal.

2021. július 24. 09:36

Az elmúlt hetekben a 2015-ös migrációs válsághoz hasonló összehangolt támadássorozat érte Magyarországot amiatt, mert az Országgyűlés ritkán látott többséggel fogadta el a gyermekek védelmét szolgáló törvényt. Az egész kísértetiesen hasonlít arra, amit hat évvel ezelőtt láthattunk: a kormány kiáll a nemzeti szuverenitásért, miközben a baloldal a magyarok többségének akaratával szembemenve már sokadszorra a globalista erők érdekeit képviseli.

Amint arra a XXI. Század Intézet több alkalommal is felhívta a figyelmet, a 2015-ös migrációs válság következtében új frontvonal jött létre Európában: a nemzeti önrendelkezés elvére hivatkozó, a hagyományos értékeket védelmező szuverenitáspárti erők végérvényesen szembekerültek a nemzetek feletti érdekeket képviselő, identitásnélküli olvasztótégely létrehozását célként kitűző globalistákkal. Ez a 2015-ben kialakult törésvonal egyértelművé tette, hogy nincs meg az értékek egysége Európában, ami minden korábbinál jobban kiélezte az ellentéteket az unió nyugati és keleti tagállamai között.

A napnál is világosabb, hogy noha a most elfogadott magyar szabályozás a gyermekek neveléséről és nem a homoszexuálisokról szól, a globalista erők újra támadásba lendültek, ismét pellengérre állítva a magyar szuverenitáspárti kormányt. A migrációs válsághoz hasonlóan most is szuverenitáskérdésről van szó, és a nemzetközi erők aknamunkája ellenére Magyarország nem enged a progresszív napirend nyomásának. Ennek a küzdelemnek az egyik legerősebb fegyvere lehet a népszavazás.

A gyermekek védelmét szolgáló törvény nyilvánvalóan azért váltotta ki a globális LMBTQ-lobbi haragját, mert a szabályozás megtiltja, hogy álcivil szervezetek az iskolai szexuális felvilágosítás során a nemváltoztatást vagy a homoszexualitást népszerűsítsék. A veszély valós és látható, a progresszívek évek óta küzdenek azért, hogy érzékenyítő kurzusaikat oktatási-nevelési intézményekben propagálhassák, amely céljukat a nyugati világban egyre inkább siker övezi. Az Egyesült Államokban már óvodásoknak is tartanak úgynevezett drag queen felolvasóórákat, ahol hiperszexualizált, nőimitátor férfiak népszerűsítik a társadalom többségére jellemző heteroszexuálistól eltérő szexuális irányultságokat. Sőt több esetben is kiderült, hogy a gyermekek szexuális indoktrinációját végző drag queenek elítélt erőszaktevők. Egy 2018-as tanulmány szerint az Egyesült Államokban mindössze 2016 és 2017 között megnégyszereződött a biológiai nőkön végzett nemátalakító műtétek száma, míg a nemi diszfóriában szenvedő brit lányok aránya 4400 százalékkal nőtt egy évtized alatt.

Ugyancsak a XXI. Század Intézet hívta fel a figyelmet egy tanulmányában, hogy a nyugati világban már az is elfogadottá vált, hogy az LMBTQ-lobbi befolyása alá vont gyerekek már a serdülőkorban saját döntésük alapján pubertásblokkolót szednek vagy nemátalakító műtétekről döntenek, mielőtt egyáltalán kialakulna szexuális identitásuk. Ezen életre szóló – és sokszor visszafordíthatatlan – döntéseket „civil” szervezetek, pszichológusok és radikálisan progresszív tanáraik ajánlása nyomán hozzák meg. A nemrégiben elfogadott magyar szabályozás pontosan az ilyen jellegű nyugati jelenségek beszivárgása ellen küzd, és védi a szülők jogait a gyerekeket érő káros, szexuális hatásoktól. Ezáltal az önrendelkezés megjelenik a szülők szintjén is, hiszen a törvény által gyermekeik autonómiájának kifejlesztésében szélesebb jogköröket kapnak, amibe sem más országok, sem nemzetek feletti NGO-k nem szólhatnak bele.

Fontos leszögezni, hogy Magyarország toleráns, nyitott ország, azonban a progresszív napirend politikai nyomásának nem hajlandó engedni. Ma Magyarországon a büntetőjog nem üldözi és nem diszkriminálja a homoszexualitást, szabadon lehet homoszexuális felvonulást szervezni, egyesületet alapítani vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élni. Továbbá mindenki szabadon kifejezheti szexuális identitását, hiszen a magyar törvények a szexuális kisebbségeknek is biztosítják az alkotmányos alapjogok gyakorlását. A mostani törvény sem szól bele abba, hogy ki miként éli az életét, az kizárólag a gyermekek védelméről szól.

Ezért is hazugok azok a vádak, miszerint Magyarország homofób lenne, ez ugyanaz a démonizálási próbálkozás a globális balliberális körök részéről, mint amikor 2015-ben idegengyűlölettel vádolták a kormányt amiatt, mert nem volt hajlandó Brüsszel nyomásának engedni és illegális bevándorlókat beengedni az országba. Jól mutatja, hogy Magyarországnak akkor is igaza volt, hogy ma már az Európai Bizottság maga ismeri el, hogy az illegálisan Európában tartózkodók kiutasítása csődöt vallott, ráadásul nagyon sok pénzébe kerül az európai adófizetőknek: egy illegális migráns kiutasítása nagyjából háromezer euró­ba, tehát több mint egymillió forintba kerül. Hasonlóan egy problémát megelőző álláspontja van Magyarországnak ismét, ezúttal a gyermekek védelmének ügyében.

A Soros-féle globális NGO-hálózat – ami a baloldal szerint nem is létezik – a brüsszeli döntéshozatalra jelentős befolyással van, szinte minden, Magyarországot elmarasztaló jelentés szóról szóra ezeknek a szervezeteknek a megállapításait, anyagait tartalmazza. Már nem is titkolják, hogy minden lehetséges eszközt be fognak vetni annak érdekében, hogy hazánk engedjen az álláspontján és feladja a szuverén politikáját. Ennek megakadályozására 2016-ban a kötelező kvóták elleni népszavazás sikeres eszköznek bizonyult, így ha ismét több millióan vesznek majd részt rajta, a gyermekvédelmi törvény ügyében tartandó népszavazás is egy olyan horderejű kiállás lehet Brüsszellel szemben, amely meg tudja állítani ennek a globális LMBTQ-lobbinak a nyomását.

Az előjelek biztatók, a Századvég legfrissebb közvélemény-kutatásából ugyanis kiderült, hogy mind az öt feltett kérdésben a magyarok elsöprő többsége a kormány álláspontját támogatja. A baloldal ezzel szemben beállt a globális LMBTQ-lobbi mellé, a Momentum elnöke, Fekete-Győr András például sietve még egy videófelvételt is közzétett, amiben egyértelművé tette mindenkinek, hogy ha a baloldali szivárványkoalíció kerül hatalomra, akkor bizony engedélyezni fogják többek között a nemváltás lehetőségét is.

Mivel a brüsszeli szövetségeseiknek és a külföldi donorjaiknak a nyomására ismét a magyarok álláspontjával szembehelyezkedő politikát folytatnak, igyekeznek magát a népszavazást értelmetlennek feltüntetni, azt mondani róla, hogy az nem valódi problémákról szól. Az öt évvel ezelőtti népszavazáskor is azt állították a baloldalon, hogy nincsen kötelező kvóta, így nincs értelme a népszavazásnak sem. A valóság ezzel szemben az, hogy a kötelező kvóták voltak és még mindig sokan tervezik, ugyanakkor a magyarok kiállásának köszönhetően nem tudták rákényszeríteni Magyarországra. Most pedig azt állítják egyebek mellett, hogy nincsen globális LMBTQ-lobbi, nem akarnak bemenni az iskolákba, semmi sem fenyegeti a gyermekeket, így nincsen értelme a népszavazásnak. A valóság ezzel szemben azonban az, hogy Brüsszel mindent megtesz a gyermekvédelmi törvény eltörléséért, több európai országban pedig már mindenféle NGO-k nevelik a gyermekeket a szülők helyett, szexuális propagandát terjesztenek kiskorúaknak. Ennek előjelei már Magyarországon is láthatók, ez ellen lép fel a kormány.

A brüsszeli érdekeket több kérdésben is kiszolgáló baloldal tehát ahelyett, hogy egyértelműen állást foglalna a népszavazási kérdésekben, magát a népszavazás intézményét támadja és többen közülük bojkottra szólítanak fel. Ezt tették a bevándorlás ügyében is, de ez a magatartás megbosszulta önmagát: a 2018-as parlamenti választáson hatalmasat buktak, egyebek mellett amiatt, mert a bevándorlás ügyében is szembementek még a saját választóik elvárásaival is. Hasonló várható most is!

Deák Dániel

A szerző politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője

Magyar Nemzet