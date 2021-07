A Momentum újra Magyarország ellen folytat kampányt

A baloldali párt a kormány gyermekvédelmi népszavazása ellen szólalt fel, egyúttal hitet téve az LMBTQ-ideológia mellett.

2021. július 24. 10:12

Tanúbizonyságát tette annak a Momentum, hogy a gyermekek védelme helyett az LMBTQ-propaganda a fontos a számukra, miután Fekete-Győr András és Donáth Anna bejelentette: a témában egy ötpontos programot adnak közre. Emlékezetes, hogy nem először vannak a magyar érdekek ellen a párt politikusai, mivel korábban a külhoni magyarok ellen is kampányoltak már, de az illegális migráció kérdésében is a magyar állásponttal szemben foglaltak állást, és a párt európai parlamenti képviselői Brüsszelben többször is Magyarország ellen szervezkedtek.

A kormány gyermekvédelmi népszavazására válaszul a Momentum ötpontos LMBTQ-programot tett közzé. A dokumentum tanúsága szerint engedélyeznék az azonos nemű párok házasságát és örökbefogadási jogát, támogatják a nemátalakítást, ráadásul a szexuális propagandát is beengednék az iskolákba. Véleményük szerint mindez nem lehet tabu, ezért a szexuális orientációról és nemi identitásról ítélkezés nélküli, nyílt párbeszéd folytatása szükséges.

Erről azonban másként gondolkodnak a magyar emberek, mivela Századvég kutatása szerint az állampolgárok 73 százaléka elutasítja a homoszexuális propagandát – számolt be róla lapunk.

A nemváltoztatás mellett

Eltörölné továbbá a „homofóbtörvényt”a Momentum legújabb elképzelése, valamint kitérnek a sokakat felháborító nemátalakítás kérdésére is, hangsúlyozva, hogy ennek a jogát biztosítani kell. Bár a leírásból nem derül ki, hogy a gyermekeket ez mennyire érintené, annyi bizonyos, hogy a 33-as paragrafusként ismert törvénymódosítást el akarják törölni, és vissza akarják állítani a korábban működő nemváltoztatás jogát.

Ezenkívül engedélyeznék az azonos nemű párok örökbefogadását és házasságát, az új alkotmányban pedig kiterjesztenék a család fogalmát a két azonos nemű szülővel rendelkező családokra is – hirdeti a Momentum programja, amit Fekete-Győr András, pártelnök és Donáth Anna, momentumos EP-képviselő mutatott be a Facebookon.

A pártelnök kijelentette: a Momentum a legfőbb garanciája annak, hogy az LMBTQ-közösségek egyenlő jogokkal rendelkezzenek Magyarországon, ezért ők ezeket a lépéseket fogják tenni a „2022-es kormány- és rendszerváltáskor”.

A Soros György-féle Nyílt Társadalom alapítvány által támogatott Háttér Társaság összefoglaló jelentése alapján készült program természetesen a gyermekvédelem ügyében kezdeményezett népszavazás kérdéseire is reflektál, viszont éppen az ellenkezőjét szorgalmazza.

Fekete-Győr Andrásnak fontosabbak a szexuális kisebbségek, mint a többségi társadalom. Forrás: Facebook/Fekete-Győr András

A magyar érdekek ellen

Rövid történetük során többször is bizonyították a párt politikusai, hogy nem számít nekik a magyar emberek véleménye. A Momentum országosan 2017 januárjában a Nolimpia nevű akcióval vált ismertté, amikor a 2024. évi nyári olimpiai játékok budapesti megrendezése ellen kampányoltak, ami végül az olimpiai pályázat visszavonásához vezetett.

Ám Brüsszelben is folytattak már kampányt a párt politikusai Magyarország ellen. Emlékezetes volt, amikor tavaly a párt belső köreiből kiszivárgott videó fedte fel, hogy Donáth Anna rendszeresen egyeztet jogállamisági ügyekben azzal a Vera Jourovával, aki betegnek nevezte a magyar demokráciát.

Az is nagy port vert fel, hogy a migráció kérdésében hazánk megbüntetését szorgalmazta a párt, amikor Fekete-Győr András úgy nyilatkozott 2019-ben: extra pénzt fizettetne Magyarországgal, amennyiben nem fogad be migránsokat. A 2018-as országgyűlési választás előtt pedig azzal kampányolt a Momentum, hogy a tagállamoknak meg kell állapodniuk a migránsok ellátásának anyagi támogatásáról.

A határon túli magyarok ellen is kampányolt már a Momentum, amikor 2019 novemberében Fekete-Győr András a román elnökválasztás kampányában, a liberális pártszövetség jelöltjét biztosította támogatásáról az RMDSZ-es Kelemen Hunorral szemben. Ugyanígy tett Donáth Anna is, amikor a Progresszív Szlovákia nevű párt komáromi programismertető rendezvényén beszélt arról, hogy „lehetünk úgy felvidéki magyarok, hogy közben büszke szlovákok vagyunk”, majd a magyar listával szemben a szlovák párt támogatására szólított fel.

A koronavírus-járvány hazai megjelenésekor Fekete-Győr András tanúbizonyságot tett arról is, hogy a bajba jutott magyar emberek helyett a bankok érdekei az elsődlegesek a számára. A pártelnök akkor egy interjúban a bajba került emberek megsegítésére szolgáló hitelmoratórium bevezetésére reflektálva a bankok bevételkiesése miatt aggódott.

------------------------------------------- Mark Rutte pártalapítványa pénzelte a Momentumot A Momentum Indítsuk be Magyarországot Alapítványának 2019-es beszámolójából kiderül, hogy ebben az évben 2,5 millió forinttal finanszírozta működését a De HAYA van Somerenstichting holland civil szervezet is. Ez a civil szervezet Haya van Somerenről, a holland VVD (Néppárt a Szabadságért és Demokráciáért), tehát a jelenlegi holland kormánypárt fiatalon elhunyt elnöknőjéről elnevezett alapítvány. A párt jelenlegi elnöke, Magyarország „nagy barátja”, a magyarokat nemrég térdelésre kényszeríteni szándékozó holland miniszterelnök, Mark Rutte – írta meg a Kontra.hu. Hozzátették: A holland kormánypárthoz köthető alapítvány kimondott célja, hogy a demokratikus átmenet alatti országok liberális pártjaival törekszik a kapcsolatait fejleszteni.

