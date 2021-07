Jámbor - Pride - magyarság

2021. július 26. 01:04

Szombaton tartották a Budapest Pride felvonulást, amelyen többek között Jámbor András is részt vett. A Szikra Mozgalom alapítója vasárnap közösségi oldalán számolt be élményeiről, mint írta, tegnap a Prideon volt egy nagyon erős magyarság-pillanatom, vagy nem is tudom hogy nevezzem ezt.”

Mint írta, „az 50 ellentüntető rákezdett a ria-ria-hungáriára és a hajrá magyarokra”, majd „több ezer torok válaszolt és üvöltötte vissza a szélsőjobboldaliaknak, szívből és sokkal hangosabban, hogy hajrá magyarok és ria-ria-hungária”.

Igen, meg fogunk küzdeni a mi értékeinkért is, és a mi értékeink, a mi barátaink és a mi szerelmeink is Magyarország részei!” – fogalmazott Jámbor.

Jámbor Andrásnak „nagyon erős magyarság-pillanata" volt a Pride-on

