Karácsony kétségbeesve próbál felugrani a vonatra

Orbán Viktor miniszterelnök a múlt héten bejelentette, hogy az európai uniós támadásokat követően a gyermekvédelmi törvény ügyében a magyar kormány népszavazást kezdeményez, hogy erős felhatalmazással szállhasson szembe a brüsszeli politikai törekvésekkel. „Ebben a kérdésben a magyar tárdadalom többsége egyetért, a parlamenti szavazáskor a Jobbik is támogatta” – idézte fel lapunknak Kiszelly Zoltán, a Századvég Alapítvány politikai elemzések központjának igazgatója. Hozzátette, a népszavazással a kormány várhatóan a saját szavazóbázisán túl másokat is elér, és ha nem lesz meg esetleg a szükséges mennyiségű voks az eredményességhez, akkor is jelentős támogatást kaphat ahhoz, hogy a brüsszeli bürokratákkal felvegye a harcot. A nyugat-európai társadalmak többségét lényegében zsarolják az LMBTQ-aktivisták, akiket csupán a globalista elit támogat, mert a céljuk egyértelműen az, hogy a következő generáció már olyan szemlélettel nőjön fel, amely nem kérdőjelezi meg a globalista világot – vélekedett az elemző.

A baloldal zavarodottságát Kiszelly szerint az is jelzi, hogy egy átgondolatlan népszavazási kezdeményezéssel válaszoltak Orbán Viktor bejelentésére. A miniszterelnök-jelöltségért harcoló főpolgármester, Karácsony Gergely olyan, mint aki folyamatosan fut az állomásról kimenő vonat után, és kétségbeesetten megpróbál felugrani a robogó szerelvényre – fogalmazott a politológus. Kifejtette: a Karácsony által felvetett kérdéseknek számos szűrőn kell átmenniük, az sem biztos, hogy a nélkülözhetetlen támogatást megkapja, ráadásul a témák nem elsősorban a magyar emberek számára fontosak, hanem a globalista elitnek, amelynek az a célja, hogy minél több pénzt vigyen ki az országból. A baloldali főpolgármester miniszterelnök-jelölt kapkod, ennek jele az átgondolatlan népszavazási kezdeményezés is, a kapkodás hátterében a személye körüli botrányok, illetve a fővárost káoszba taszító dugók lehetnek, egy hete pedig a csapadékvíz árasztotta el Budapestet, és ezek együtt az alkalmasságát kérdőjelezik meg – magyarázta az elemző.

A baloldali városvezetés ellenpontja a kormány előrelátása – folytatta Kiszelly –, a kabinet nem enged a gyermekvédelmi törvény ügyében Brüsszel politikai célú zsarolásának, és a bizottsággal zajló viták idejére is biztosítja a fejlesztési forrásokat, saját erőből, hogy a gazdaság lendülete a politikai viták ellenére se torpanjon meg.

A momentumos Cseh Katalin botránya által ismét lelepleződött a baloldal kétarcúsága, sokadszor bizonyosodik be, hogy amivel a baloldal a kormányt vádolja, az leginkább rájuk igaz – mutatott rá Kiszelly Zoltán. Hangsúlyozta: a baloldal tevékenysége nyomán drágábbá váltak a beruházások, és rendre felmerül a korrupciógyanú környezetükben.

