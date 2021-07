A sport sokkal inkább összeköt, mint elválaszt

A sport sokkal inkább összeköt, mint elválaszt - hangsúlyozta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kedden Gárdonyban, ahol a kormány támogatásával másodízben edzőtáboroznak szerb és délvidéki magyar fiatalok.

2021. július 27. 15:01

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára táborozó gyerekeket köszönt, mellette Alexov Lyubomir, az Országgyűlés szerb nemzetiségi szószólója (b) a Velencei-tavi Vízi Sportiskolában Gárdonyban 2021. július 27-én. A Szerb Országos Önkormányzattal együttműködésben, a magyar kormány támogatásával másodízben edzőtáboroznak szerb és délvidéki magyar fiatalok Gárdonyban. MTI/Bruzák Noémi

Soltész Miklós óriási feladatnak nevezte azt, amit a Szerb Országos Önkormányzattal közösen sok éve tesznek iskolákban, kulturális intézményekben és egyházakban, valamint második alkalommal a Velencei-tavi Vízi Sportiskolában (VVSI) megszervezett vitorlás edzőtáborban. Ugyanakkor nagy felelősségnek tartja, hogy a Kárpát-medencében, ahol sok nemzetiség él együtt, a gyerekeket normális életre neveljék, akik békében élnek egymás mellett, ehhez pedig nagy segítséget adnak a közösségi programok, sportprogramok.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára táborozó gyerekeket köszönt közös kézfogással a Velencei-tavi Vízi Sportiskolában Gárdonyban 2021. július 27-én.



Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a Vajdaságban élő magyaroknak minden lehetőséget meg kívánnak adni, és segítik helyben maradásukat, amihez a többségi társadalommal, a szerbekkel jó kapcsolatot kell ápolni. Ebben is segít egy-egy ilyen tábor - tette hozzá.



Soltész Miklós arról is beszélt, hogy a Palicsi Vitorlázóklub otthonául szolgáló Palicsi-tó fejlesztése napirenden van. Mint mondta, a vajdasági magyarok közreműködésével korábban szerb birkózócsarnok épült, a topolyai focicsapat is kap támogatást, s az elkészült tervek alapján a magyar kormány támogatni fogja a beruházást: végső döntés még nincs, de jó esély van rá.



Az államtitkár az MTI kérdésére elmondta, 2,5 millió forintos támogatást adtak a vitorlástáborra. A jelen lévő fiatalok kétharmada Szabadkán és környékén élő magyar, de vannak újvidéki és belgrádi szerb gyerekek is.



Kikity Andrea, a Szerb Vitorlás Szövetség alelnöke, a Palicsi Vitorlás Klub tagja elmondta, hogy 25 gyereket hoztak magukkal.



Az ifjú sportolók reggel egyórás kondíciós edzéssel kezdenek, majd délelőtt és délután két-két és fél órás edzéseken vesznek részt.

