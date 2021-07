Müller Cecília: Indolkolt a harmadik oltás!

Vasárnaptól kezdődik a 60 év felettiek oltási akciója, amelyben háziorvosok, önkéntes orvosok és egyetemi hallgatók személyesen keresik fel a koronavírus ellen még be nem oltott időseket - közölte az országos oltási munkacsoport vezetője kedden a közmédiával.

2021. július 27. 14:20

Somogyi Nóra asszisztens oltáshoz készíti elő a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcinát a békéscsabai Réthy Pál kórházban – MTI/Rosta Tibor

A koronavírus variánsai okozhatják az új megbetegedések többségét, ezért egyes sérülékeny csoportoknál indokolt a harmadik oltás - mondta el az országos tisztifőorvos a közmédiának kedden.

Müller Cecília közölte: a harmadik oltás felvételét elsősorban időseknek, krónikus betegségben szenvedőknek, legyengült immunrendszerű betegeknek ajánlják.



Hozzátette: a szakmai ajánlás szerint aki első két oltásnak vektorvakcinát kapott, az elölt vírust tartalmazó vagy mRNS-vakcinát kaphat emlékeztetőül és fordítva. Erőteljesebb immunválaszt várnak ugyanis attól, ha egy más hatásmechanizmussal működő vakcinát adnak emlékeztető oltásnak - mondta az országos tisztifőorvos.



Hozzátette: az is lehetséges ugyanakkor, hogy valaki ugyanazt az oltást kapja harmadikként, mint amilyennel az alapimmunizálása történt.



A harmadik oltás fajtájáról minden esetben az oltóorvos és az alapbetegséget kezelő orvos dönt - hangsúlyozta az országos tisztifőorvos.



Müller Cecília közölte: a harmadik oltás felvétele augusztus 1-től lehetséges. Erre a hét második felében az www.eeszt.gov.hu oldalon foglalhatnak időpontot azok, akik már legalább négy hónapja megkapták a második oltást.



Beszélt arról is, hogy sokan vannak 60 év felett olyanok is, akik még egyáltalán nem védettek koronavírus ellen. Őket egy akcióban próbálják meggyőzni az oltás fontosságáról, mert jelenleg a vakcina az egyetlen hatékony eszköz a koronavírussal szemben - emelte ki.



Megjegyezte: a fertőzésszámok egyelőre alacsonyak, de az esetszámok az elmúlt hetekben 20 százalékkal emelkedtek és mostanáig 58 esetben azonosították a koronavírus delta variánsát a magyar mintákban. Nincsenek kétségeik afelől, hogy ez a variáns veszi át a "vezető szerepet" és ez okozza majd a megbetegedések 80-90 százalékát.



Müller Cecília hozzátette: az emelkedés a szennyvízadatokban is megmutatkozik; mind a három budapesti mintavételi helyen, illetve négy vidéki nagyvárosban - Pécs, Miskolc, Szekszárd, Salgótarján - nőtt a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a vízmintákban.



Jelezte, van olyan európai ország, ahol ugrásszerűen megnőtt a fertőzések száma, amiért egyértelműen a delta variáns okolható, azonban ezek az országokban nem annyira jó az átoltottság, mint Magyarországon. Kiemelte, azzal, hogy több mint 5,6 millió ember megkapta az első és 5,3 millió a második dózist Magyarországon, továbbra is Európa élvonalába tartozunk átoltottságban.

Vasárnaptól kezdődik az idősek oltási akciója

György István azt mondta, hogy a 60 év felettiek 83 százaléka kapta meg eddig az oltást, még 470 ezren vannak azok, akik eddig nem kérték.



A személyes felkereséskor, az érintett otthonában vagy az orvosi rendelőben is megtörténhet az oltás - tudatta.



Hozzátette: az oltási akcióban részt vevő egyetemi hallgatókat a kormányhivatalok jelölik ki azon praxisok mellé, ahol az átoltottság elmarad a többi praxistól.



Azok az egyetemisták, akik már legalább tíz félévet teljesítettek képzésükből, az oltást is beadhatják, az akcióban való részvételük pedig beleszámít a gyakorlati képzésükbe - ismertette.



Kitért arra is: Európában egyedül Magyarországon oltják tömegesen a 12 év felettieket. Az államtitkár arra biztatja a szülőket, hogy éljenek a lehetőséggel, és a tanévkezdésig adassák be mindkét oltást gyermekeiknek. A 12-18 éves korosztály oltási akciója augusztus végén kezdődik - fűzte hozzá.



György István beszámolt arról is, hogy Magyarországon - Európában egyedülállóan - lehetőség nyílt a harmadik oltás felvételére, így a hét második felétől a harmadik oltásra is foglalhatnak időpontot online, a www.eeszt.gov.hu honlapon azok, akik már legalább négy hónapja megkapták a második oltást.



Kásler Miklós, az emberi erőforrások miniszter által összehívott egészségügyi szakmai grémium kidolgozta az oltóanyagok felhasználásának lehetőségét, hogy melyik vakcinával lehet a harmadik oltást elvégezni - tudatta.



Elmondta: a harmadik dózisra a háziorvosnál, illetve az időpontfoglalón keresztül a kórházi oltópontokra is be lehet jelentkezni -ahol az orvos dönt arról, milyen vakcinát kapjon a jelentkező.



György István beszélt arról is, hogy az átoltottság miatt járványügyi szempontból Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa, de a koronavírus delta variánsa agresszíven fertőz, és a többi közt a Spanyolországban, Portugáliában, Görögországban és Horvátországban nyaralók között is terjed. Magyarország nem rendelkezik biztosítékkal, hogy a fertőzést nem hurcolják be az emberek még nagyobb számban az országba, ezért csak az oltások jelentenek igazi védelmet - hívta fel a figyelmet az államtitkár.

MTI