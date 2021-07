A nagy újrakezdés

2021. július 27. 23:55

A koronavírus-járvány idejében gyakran lehetett hallani a Great Reset – a nagy újrakezdés – fogalma mellett másik további szót, a transzhumanizmust. A hétköznap embere ide-oda kapkodja a fejét és nem érti, hogy miről beszélnek és mi is történik körülette a világban. Dr. Anisits Ferenccel szeretnénk körbejárni mi ennek a fogalomnak az értelme és milyen szándék rejtőzik a valóságban mögötte.

– Mérnök úr, mi a Great Reset és a transzhumanizmus szavak mögöttese?

– Az angol kifejezés magyarul az nagy újrakezdést illetve nagy átalakitást jelenti. Klaus Schwab az évente Davosban megrendezett „World Economic Forum“ (WEF) alapítója és spiritus rectora.

Schwab

A hatalmas transznacionális konszernek főnökeit hozza össze a befolyásos politikusokkal. Az utóbbi években NGO-k – nagyrészt tőzsdejövedelmekből fenntartott és feladattal ellátott „civil” szervezetek – is részt vesznek a találkozón. Azok az aktivisták, akik néhány éve még erőszakos tüntetéseket rendeztek a Fórum ellen Davosban. Most ott ülnek az asztalnál és bárányszelídséggel hagyják magukat különböző kormányok megbuktatási tervébe beszervezni. Schwab, a 2020-ban megjelent könyvében (COVID-19 The Great Reset) kedvező lehetőséget lát a pandémia lecsengése után a világot gyökeresen megváltoztatni. A világgazdasági fórum számára ötleteket kínál a globális gazdaság fenntartható újjáalakítására. A globalizmus kritikus elemzése alapján kockázatosnak tartja a világgazdaság szereplőinek hálózatos összefonódását és kölcsönös függőségét. Szerinte a komplexitás és a sebesség dominószerűen terjedő válságokhoz vezethetnek. Ennek következményként felléphet szociális labilitás, munkanélküliség, pénzügyi válságok és tömeges migráció. Az események először lassan, majd kiszámíthatatlanul, hirtelen változnak meg. A világgazdaság jelenleg egy állandó, gyakori megszakításokkal, gyors fordulatos változásoknak van alárendelve. Az általa ajánlott vízió a globális transzhumán társadalom és a felelős fenntartható kapitalizmus megteremtéséről szól.

A kiborg - a transzhumanizmus faja



A transzhumanizmus nemzetközi intellektuális és kulturális mozgalom abban hisz, hogy az emberiség következő evolúciós lépcsője az ember és technológia (mesterséges intelligencia) összeolvadása lesz. Elvárásuk szerint kevesebb, mint 50 év múlva az ember összeolvad a gépekkel és biológiai testhüvelyét örökre leveti. Ezzel megszabadul a kínoktól és hiányosságaitól, és a biológiai test korlátaitól, betegségtől, fogyatékosságaitól és a haláltól. A transzhumanizmus a ´80-as években alakult ki, amerikai jövőkutatók csoportjának szellemi terméke, amely ma már terebélyes mozgalommá nőtte ki magát.



– Mi a véleménye a világot boldogító ötletekről és az utópikus mozgalmakról?



– Elolvastam K. Swab és T. Malleret könyvét, és aggasztónak találtam, hogy az egyes, pénzelithez tartozó befolyásos személyek demokratikus felhatalmazás és felelősségvállalás nélkül, a népek háta mögött egy új világrend vízióját meghirdetik.

Thierry Malleret

A Great Reset első látásra csak PR-trükknek tűnik. A könyv szerzőinek a célja, hogy felkeltsék a figyelmet és a témát közbeszéd tárgyává tegyék. Wolfgang Schäuble sokkal világosabban fogalmaz: „A Corona-válság idején nagy lehetőség nyílik, mert az ellenállás a változtatások ellen kisebb. A gazdasági és pénzügyi unió, amelyet politikailag eddig nem sikerült összehozni, most közelebb kerül a megvalósuláshoz…” Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője WEF előtt tartott beszédében ugyanezt mondta, és a globális klíma- és digitalizáció-politika felgyorsított megvalósítását ígérte. Ezért nem lehet „összeesküvés-elméletnek“ beállítani, hogy egy globális elit konszernirányítókból, milliárdosokból, foglalkozási politikusokból, az ENSZ csúcshivatalnokaiból és NGO-k képviselőiből készek a Corona-válságot az unió politikai egyesítésére felgyorsított ütemben használni. Ennek fényében érthetővé válik az EU elszánt igyekezete a makrancos nemzetállamok megzabolására. A transzhumanizmus utópiájának terjesztése az identitás nélküli embertömegek kialakítását szolgáló kísérő eszköz a koncentrált akcióban.



– Miért fontos nekünk ezekkel a kockázatokkal foglalkozni?



– Ezek határozhatják meg a kultúránk, identitásunk fennmaradását, és óriási rizikó, ha sorsunk alakítását mások kezébe helyezzük. Ez olyan, mintha lemondanánk a málnaszörp fogyasztásáról a gyümölcsturmix javára, örökre.

A világkormány (world governance) olyan elképzelés, amelyben a nemzetek feladják a szuverenitásukat, azaz a népek lemondanak az önrendelkezési jogaikról. Ez azt jelentené, hogy úgy kell élnünk, ahogy azt a világkormány előírja. Ízelítőt kapunk erről napjainkban a „gyermekvédelmi törvény“ vitája során. A liberális demokrácia világméretű győzelmét vizionálta Francis Fukuyama az 1989-ben megjelent könyvében: „A történelem vége és az utolsó ember“ (The End of History and the Last Man) című műben. Erre érkezett válaszként Samuel P. Huntington nagy vihart keltett ellentmondó cikke a civilizációk összecsapásáról.

Fukuyama



Az Európai Unió politikai központosító törekvése az első lépés az új világrend felé. Ha az Európai Bizottság alacsony legitimációja ellenére döntéseket hoz (például a migrációról), amelyekért a nem közvetlenül választott vezetői nem viselnek felelősséget, akkor hogyan működne a világkormány? Hogyan érvényesülne a szubszidiaritás elve?



– Sikerülhet-e az új világrend propagandistáinak a tervük megvalósítása?



– A WEF megvilágosultjainak nem kevesebbre törekednek, mint Istent játszani. Minden kísérlet erre eddig káoszban végződött. Ismert példa a bibliai történet a „bábeli torony építéséről.“ Az ember nem egydimenziós, lélek nélküli test, vagy tisztán a józanész által vezérelt lény. A keresztény civilizáció az embert a szentháromsági transzcendenciára képes lényként határozza meg a szellem, a halhatatlan lélek és a halandó test egységében. A transzhumanizmus utópiája mögött a valóságban az a cél áll, hogy a különböző vallásban és kultúrában meggyökerezett embert korlátlanul manipulálhatóvá tegye, és lehessen uralkodni felette.

Nem hiszem, hogy a propagandistáknak sikerül „harmonikus új világrendet“ megteremteni, és a transzcendenciára igényes ember természetét megváltoztatni. Mindig szerveződni fog az szembenállás az ember gyökértelenítése, és robotgéppé degradálása ellen. Ezért fog minden kísérlet egy-egy új világrend megteremtésére káoszban végződni.

Anisits Ferenc

– Szeretnék Önnek egy személyes kérdést feltenni. Mi a titka a tájékozottságának és a világos okfejtés képességének?

– Kíváncsi természetű vagyok. Különösen érdekelnek a családom sorsát befolyásoló társadalmi folyamatok. Ehhez tudást kell szereznem. Sokat olvasok, és még többet gondolkodom. Nem pazarlom az időm az „okos kütyüre“. Keresem az okos emberek társaságát, ahol kicseréljük egymás gondolatait és igyekszünk dolgokat megvilágítani. Hallgatok a lelkiismeretem tanácsára, amely a lélek lámpája. Csak akkor szólalok meg nyilvánosság előtt, ha erre a lelkiismeretemtől ösztönzést kapok.

– Köszönöm, hogy megosztotta velünk a véleményét.



Molnár Pál





