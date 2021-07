Milák Kristóf olimpiai bajnok 200 méter pillangón

Utoljára frissítve: 2021. július 28. 09:44

2021. július 28. 09:35

A BHSE 21 éves világklasszisa már az első 50-en élre állt, hiába kezdett be tőle megszokott módon a dél-afrikai Chad le Clos, London ötkarikás bajnoka. Milák féltávnál ugyan visszaesett a harmadik helyre, de a második százra fordulva magabiztos előnyre tett szert, mert közvetlen riválisai fáradni kezdtek, míg a Rióban bronzérmes Kenderesi szokásos taktikájával versenyzett, azaz a mezőny hátsó felében, hatodik-hetedik helyen tempózott energiát spórolva az utolsó 50 méterre.

A hajrában már csak az volt a kérdés, hogy Milák milyen idővel diadalmaskodik, végül 1:51.25 perccel, minden idők harmadik legjobb eredményével, amellyel megdöntötte a legendás Michael Phelps pekingi, 2008-as olimpiai csúcsát. Eközben a Rióban bronzérmes Kenderesi egészen a negyedik helyig jött fel, végül 1:54.52 perccel csapott a célba, hét századdal lemaradva a bronzéremről.

"A verseny előtt elszakadt a gatyám, így már beugráskor tudtam, hogy nem lesz meg a világcsúcs. Egy ilyen kis apróság is teljesen kiszakítja az embert a fókuszból. De nem vagyok csalódott, akár holnap Kecskeméten is lehet világcsúcsot úszni" - mondta Milák, aki hozzátette, most még azért van dolga Tokióban, mert szeretné megismételni a mostani sikerét 100 méteren is.

Bár Milák sem tűnt maradéktalanul elégedettnek, Kenderesi kifejezetten csalódottan nyilatkozott: "A taktika jó volt. Úgy voltam vele, ha Le Clos-t lehajrázom, akkor érmes leszek. Ezt ugyan megtettem, mégse állhatok dobogóra, emiatt nagyon csalódott vagyok. Sajnos a többieket nem láttam, mert a túloldalon úsztak".

A pécsi sportoló arról is beszélt, hogy az utolsó három tempóját kissé rövidíteni kellett, hogy jól jöjjön ki a fal benyúláskor, s akár ezen is múlhatott az a hét század.

Milák a magyar olimpiai csapat harmadik érmét, közte a második aranyát nyerte a japán fővárosban.

Eredmények:

férfi 200 m pillangó, olimpiai bajnok:



MILÁK KRISTÓF (MAGYARORSZÁG) 1:51.25 perc - olimpiai csúcs

2. Honda Tomoru (Japán) 1:53.73

3. Federico Burdisso (Olaszország) 1:54.45

4. KENDERESI TAMÁS (MAGYARORSZÁG) 1:54.52

A későbbi győztes Milák Kristóf a férfi 200 méteres pillangóúszás döntőjében a Tokiói Vizesközpontban 2021. július 28-án. MTI/Kovács Tamás

Sós Csaba: "baromira kellett ez az érem"

Sós Csaba szövetségi kapitány el se tudja képzelni minek kellett volna történnie, hogy Milák Kristóf ne nyerje meg a 200 méter pillangót a tokiói olimpia szerdai versenynapján.

"Egyszerűen annyival jobb a világnál, hogy még ilyen szerencsétlen történések után is simán győz" - jelentette ki a szakvezető többek között arra utalva, hogy Miláknak elszakadt az úszónadrágja a finálé előtt. "Baromira kellett ez az érem, ez az arany. Most már talán mások is látják, az olimpia mindig kicsit más, hiába van hét-nyolc éremesély, annak érdemes csak a felével számolni. Ez nem álszerénység volt."

Sós Csaba a tokiói játékok előtt úgy fogalmazott, hogy három-négy érmet, közte egy-két aranyat vár. Ezzel kapcsolatban hozzátette, hogy két igazi dobogóesély maradt, így reményei szerint Milák 100 méter pillangón, valamint a világ- és Európa-bajnok Kapás Boglárka 200 méter pillangón is valóra váltja azt.

"Nagyon készültünk, de a technikai problémák rányomták a bélyegüket az úszásra. Mindig mondtam, hogy amikor a legbiztosabb aranyról beszélünk, mindig szokott történni valami váratlan. Szerencsére az arany a történtek ellenére sem forgott veszélyben" - kezdte értékelését Selmeci Attila, Milák edzője.

A szakember azt is elárulta, hogy nemcsak az úszónadrág elszakadása hátráltatta tanítványát, ugyanis előtte késtek a bemelegítésről, pedig az egy szigorúan kidolgozott procedúra. Elmondása szerint Milák csak helyi idő szerint 10.05-kor ugrott a medencébe, azaz mindössze 15 percet tudott melegíteni. Ezt követően pedig még az akkreditációs kártyáját is elhagyta.

"Az első olimpia mindig teljesen más. Kiváltképpen ha te vagy a favorit. Ez még az elképesztően magabiztos Kristófra is hatással volt, mert azt se tudta, hol van. Ahogy én láttam, egyszerűen nem találta a helyét, kapkodott. Legközelebb testőrt állítok mellé, hogy ne legyen gond" - mondta a verseny előtti problémákról a mester, aki ennek tudja be, hogy tanítványa a vártnál rosszabb idővel - amely így is minden idők harmadik legjobbja - diadalmaskodott. "A májusi Eb-n úszott győztes idejénél jobbat vártam, ez nem jött be".

A folytatásról azt mondta Selmeci, hogy a szerda hátralévő részére pihenőt kap Milák, majd csütörtökön könnyed bemelegítő edzést vezényel neki, azaz a pihenésen lesz a hangsúly, mert fel kell dolgozni ezt az aranyérmet. A 100 méter pillangóról szólva úgy vélte, a szám kétszeres világbajnoka, az amerikai Caeleb Dressel a favorit, de Milák mindenképpen dobogóesélyes.

A világ-, Európa- és immár olimpiai bajnok Milák Kristóf csütörtökön - közép-európai idő szerint - 12.59-kor kezdi meg szereplését a 100 méter pillangó előfutamában. A szám elődöntőjére pénteken, a fináléra pedig szombaton kerül sor.

MTI