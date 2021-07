Cseh Katalin cége már meglévő technológiát adott el sajátjaként

Újabb gyanús összefüggések láttak napvilágot a momentumos politikus botrányában, mivel további trükközésekkel szerezhettek uniós támogatást.

2021. július 29. 09:58

A momentumos politikus cége, a Pannónia Nyomda Kft. pályázati anyagában azt állította, hogy egy teljesen új, eddig nem létező technológiát alkottak meg, ami a támogatásnak az alapfeltétele volt, de a hologramos megoldást egy svájci cég már 2013-ban kifejlesztette.

További részletek láttak napvilágot a múlt héten kirobbant Anonymous-ügyben, amiről eddig azt tudhattuk, hogy Cseh Katalinhoz, a Momentum európai parlamenti képviselőjéhez köthető cégháló több mint 4,7 milliárd európai uniós támogatást nyert el. Ennek a céghálónak a tagja a Holotech Hungary Kft. is, amelynek tulajdonosa egy hasonló nevű svájci cég, a HoloTech Switzerland AG – tudatta a Bennfentes.

Mindez azért említésre méltó a tényfeltáró portál cikke szerint, mert a Cseh Katalin ügyvezetése alatt álló Pannónia Nyomda Kft. éppen hologramos technológiára pályázott az európai uniós forrásokból és nyert is 68 millió forintot – a pályázati anyagban feltüntetve, hogy a technológia a 2024-es budapesti olimpián is hasznos lehet, amit végül Cseh Katalin pártja, a Momentum gáncsolt el.

A portál megnézte a svájci hologramos technológiával foglalkozó cég honlapját, ahol kiderült, hogy a vállalat már 2013-ban kifejlesztett egy hologramgépet.

Ráadásul három évvel később Cseh Katalin saját szignójával adott be hologramos technológia kifejlesztésére pályázatot egy másik cég, amely ugyanazokra a telephelyekre van bejelentve (Vác és Szirák), mint a svájci cég magyar vállalata, a Holotech Hungary Kft – teszik hozzá.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt: a hivatalos céges és pályázati adatokból arra lehet következtetni, hogy a Pannónia Nyomda Kft. – melynek 2013 és 2018 között Cseh Katalin volt az ügyvezetője – adott esetben olyan fióktelepet választott magának, amellyel nagyobb arányú európai uniós támogatást lehetett megszerezni.

A Pannónia Nyomda Kft. több éven át kizárólag egy Budapest XIII. kerület, Frangepán utcai címre bejegyzett székhellyel rendelkezett. A helyzet 2016 közepén változott meg, amikor a pályázat megnyílása után nem sokkal egy váci fióktelepet jegyeztek be.

Mindez azért lényeges, mert ha a cég a budapesti székhellyel pályázik, akkor nem kap egy fillér uniós támogatást sem, de a váci telephelyen már akár 55 százalékos uniós dotáció is elérhető volt. S Cseh Katalinék majdnem el is érték a maximumot.

Az említett cégháló tagjai, a Nova-Inn Kft., a Mondat Kft. és a Holotech Hungary Kft. egy időben ugyanarra a címre voltak bejegyezve, ahol a Pannónia is elnyerte az előbb említett 68 milliós támogatást. Ezek a cégek egyébként szépen kaszáltak az uniós pályázatokon: a Nova-Inn kétszázmillió forintot nyert, a Mondat – 2004 óta – majdnem ötszázmilliót, a Holotech pedig 1,75 milliárd forint európai uniós támogatáshoz jutott. Ha elődje adatait is figyelembe vesszük, akkor a Holotechnél 3,73 milliárdos támogatási összeget találunk. Az Uniotech Kft. 63 millióját is figyelembe véve a nyomdaipari cégháló tagjainál majdnem 4,8 milliárd forint uniós támogatás landolt.

MNO - bennfentes.hu