Katonai magáncég Magyarországon

A cég már toborozza a volt rendőröket, katonákat, büntetés végrehajtásban dolgozó személyeket. A fizetés jóval több a hazainál, de a veszély is nagyobb.

Bagjos Richárd egy gyakorlaton előhúzza a gyorstokból a BerettaM9-es oldalfegyverét (ez a pisztoly az USA hadseregében rendszeresítve van).

Különleges katonai feladatokra alakul itthon egy magánvállalkozás - tudta meg a Növekedés.hu. Külföldi katonai feladatokra, akár 600 fős kontingens kihelyezésére képes csapatot akar az alapító. A cég már toborozza a volt rendőröket, katonákat, büntetés végrehajtásban dolgozó személyeket. A fizetés jóval több a hazainál, de a veszély is nagyobb.

Alakulóban egy, a nemzetközi porondon magát megmérettetni szándékozó magyar katonai magánvállalat.

Ez sokkal több, mint az itthon burjánzó őrző-védő cégek, hiszen a mai, roppant bonyolult és nehéz világban kell helytállnia.

Mint a vállalkozás szakmai koordinátora, Bagjos Richárd elmondta, több éves előzménye van a most felgyorsuló projektnek.

Az eredmény már a küszöbön van, ez idő szerint hatszáz embert, két nagy katonai (vagy polgári) szállítógépre rakva már bármikor mozgósítani tud, eljuttatva őket a világ bármely forró pontjára.

Megrendelőkben nem lesz hiány.

A világhelyzet legalább két régióban még az eddigieknél is szükségesebbé teszi a magán katonai vállalatok alkalmazását, legyen szó objektumvédelemről, fontos emberek személyi védelméről, vagy akár aknamentesítésről.

Afganisztánról és Irakról beszélünk. Mindkét országból kivonulnak a Nyugat multinacionális erői. Afganisztánban egy hónapon belül már nem lesz számottevő külföldi, amerikai csapatkontingens. (Tegyük hozzá, Afganisztánban a magán biztonsági alkalmazottak – PMC – száma többtízezer lehetett a csúcsidőszakban. Hivatalos adatok szerint mintegy 3600-an vesztették közülük életüket. Ez magasabb szám, mint az amerikai reguláris hadseregé.)

A kabuli kormány, amely eddig is – és az USA-vezetés szerint – ezután is számíthat Washington külső támogatására, az országon belül viszont nehéz helyzetbe kerül. A külső segítséggel felduzzasztott afgán hadsereg harcértékéről, megbízhatóságáról különféle hírek keringenek. Emiatt is a kormánynak szüksége lesz fegyelmezett, megbízható, jól képzett, különféle feladatok megoldására képes – akár külföldi katonai magánvállalatok alkalmazottaira, operátorokra.

Némi űrt próbálok kitölteni azzal, hogy megalkossak egy olyan társaságot itthon, akikkel ki lehet menni dolgozni külföldre, bármilyen háború sújtotta területre – mondja Bagjos Richárd.

Remek és tapasztalt szakembereink vannak az országban. Kár lenne tapasztalatukat, elkötelezettségüket hanyagolni. És az anyagi háttér is sokkal vonzóbb, mintha itthon érvényesítenék sajátos, lojalitásra, parancsteljesítésre alapozott szaktudásukat. A javadalmazás az itthoninak a többszöröse – igaz, komoly kockázatot is kell vállalni a világ egyes forró pontjain.

Majd hozzáteszi: Persze most is vannak magyarok a legnehezebb helyeken, zsoldosként Irakban, vagy Kabulban egy követség őrségében. A mi célunk nem egy konvoj kísérése, vagy egy olajmező védelme, sokkal nagyobb potenciált látunk a komplexebb feladatok ellátásában.

Személyi állományunk is lassan összeáll - mondja.

Kivétel nélkül szakmai múlttal rendelkező embereket toborzunk, akik korábban a készenléti rendőrség és a büntetés-végrehajtás állományában működtek.

Volt katonákat, elsősorban lövészeket és rendészeket, továbbá speciális képesítésű embereket, mint például tűzszerészeket vagy helyszínelőket keresünk.

A jelentkezések tavaly október óta zajlanak.

Bagjos Richárd elmondta: Kifejezetten szakmai berkekben kezdtük a toborzást, kizárólag személyes ismerettség vagy ajánlás útján kerülnek hozzánk a jelentkezők. Nincs weboldalunk, nem is lesz. Például minden valamire való szereplőt megkerestem a vagyonvédelemben, még olyat is, akivel 20 éve nem beszéltem. Az alap kiépült.

A törzs, 1000 ember már rendelkezésre áll. 600 fővel bármikor el tudok indulni külföldre, ha azonnal menni kell.

Hozzátette: Úgy számolok, 3000 embernél több fegyverest nem tudok összeszedni itthonról, dacára annak, hogy sokan szeretnének ebben a programban részt venni. Én vagyok a felelős, én határozok arról, hogy kikkel szeretnék dolgozni, és kikkel nem, ez szerintem érthető.

Az is világos, hogy sofőrökből, bolti eladókból és kőművesekből nem lehet fegyverest faragni.

Minden egyes emberem jelenleg is dolgozik, vagy leszerelt egykori zsaru vagy honvéd. Ismerem a szakma krémjét, szóval nálam fut az összes jó ló! Arról nem beszélve,hogy a hazai biztonsági szektorból is beszervezhető plusz 7-8000 fő.

A szerveződő magyar katonai magánvállalat tagjainak bedzse (badge - a zubbonyon, a bal felső karon viselt jelzés a hovatartozásról)



Bagjos Richárd elmondja, nemcsak a jövendő működési terület nemzetközi, hanem a magán katonai vállalat állománya is.

A létszámot tovább tudom bővíteni akár húszezerre, elsősorban cseh és lengyel partnerektől, továbbá Dél-Amerikából és Dél-Ázsiából is kapnék utánpótlást.

Egyelőre itthon tíz hónapja zajlik a fejvadászat, a többi között keresünk robbantási szakértőt, IT-szakembereket, szanitéceket, sőt radarkezelőket és tolmácsokat is, nem csak fegyveres őröket.

A kiválasztásban és a majdani képzésekben segítségemre vannak profik, például egy volt főtiszt, aki a rendőrségen töltött be magas pozíciót és egy volt katonai elhárító.

Nem testőröket és kidobókat keresünk, hanem ezekre a munkákra megfelelő személyzetet.

Az állomány egyben tartása észszerű alapokon nyugszik. Abban a kivételes helyzetben vagyok, hogy senkit se kell eltartanom, hiszen mindenki dolgozik, vagy már nyugdíjat kap leszerelése óta.

Arra a kérdésre, hogy kié a cég, ki a befektető, ki finanszírozza a felmerülő nagyobb kiadásokat, Bagjos azt válaszolta:

A cég működtetése nem az én dolgom, az Emirátusokban lesz bejegyezve, felszereléseink nagy részét is, a fegyverzetet, technikát a Kaukázus és a Kászpi-tenger menti országokból szerezzük be. Azért, hogy ne érjen vád, hogy nem hazai beszerzési forrásokat használunk, elmondom, hogy próbáltuk az első két hazai kereskedőt ebbe a témába bevonni, de utolérhetetlenek.

Zárójelben jegyezzük meg, hogy a fentebb említett régiókban több országnak, Azerbajdzsánnak, Grúziának és a térséggel határos Törökországnak igen komoly saját hadfelszerelés-gyártó ipara van. Együttműködnek a világ élvonalbeli amerikai, izraeli, nyugat-európai hadiipari vállalataival.

„Ami az anyagi hátteret illeti, eszünkbe sem volt magyar banktól vagy vállalkozástól pénzt kérni, a beruházónk se magyar, hanem egy dubai cégcsoport tulajdonosa. A különböző jogi kérdések, például az engedélyeztetések, helyi jogosítványok megszerzését az adott helyszínen menedzseljük.”

Arra a kérdésre, hogy kik a potenciális megrendelők, Bagjos Richárd elmondta: Elsősorban Afganisztán és a közel-keleti térség kerülhet szóba.

„Már ajánlatot tettünk a kabuli kormánynak támogató feladatok megoldására, konkrétan a főváros védelmében segédkeznénk. Irakból is kaptunk felkérést, kormányközeli célfeladatokban való közreműködésre, de tárgyalunk a szír-iraki határ védelméről és lassan érik egy afrikai repülőtér és kikötő őrzése is.

De hogy ne csak a Közel-Keletet fedjük le: francia menekülttábor rendészeti munkáiról is haladnak a tárgyalások, továbbá tanácsadókkal segítenénk egy svéd rendőri egységet.

Jelenleg három diplomáciai képviseletnél is megbeszéléseket folytatok. A témák között van magánbörtönök építése, utcai zavargások megfékezése,és az ott dolgozó személyi állomány képzése.”



Bagjos Richárd



A szakmai honlapon megjelent angol nyelvű életrajzi ismertető szerint a Magyar Honvédségnél kezdte pályafutását. Mint jó kiállású-kötésű, magas fiatalember, szolgált a hadsereg díszegységénél (mai neve: 32. Nemzeti Honvéd Díszegység),katonai rendész képzést és gépesített lövész képzést kapott, majd a magánszférában helyezkedett el biztonsági őrként. Dolgozott az Egyesült Királyságban, Ausztriában, az OF-ban, Hegyi Karabahban, Cipruson, Libanonban, Jordániában, Jemenben (Aden), Irakban és Dubaiban (Egyesült Arab Emirátusok). A fenti országokban magán biztonsági konzultánsként, fegyveres őrként működött. 2009-től több alkalommal dolgozott Irakban magán katonai kontraktorként (PMC). Tengerhajózási biztonsági konzultánsként megfordult az Arab tengeren, a Perzsa(Arab) öbölben. Magyarországon él, folyékonyan beszéli az angolt. Vizsgafegyvere az AK-47-es gépkarabély, de ért a többi kézifegyverhez is. A hazai biztonsági szférában 25 éves tapasztalattal rendelkezik.

