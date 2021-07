Nem érdekli Cseh Katalinék botránya az uniós forrásokért aggódó nyugati sajtót

Érdekes módon most hallgat a magyar kormányt rendre élesen bíráló Deutsche Welle, de a momentumos politikus ügye például a Politico és az Euronews szerint sem ügy.

2021. július 31. 10:02

Egyetlen Brüsszel-közeli nyugat-európai médium sem számolt be azokról a gyanús körülményekről, amelyek Cseh Katalin momentumos EP-képviselő családi cége, a Pannónia Nyomda Kft. körül felmerültek. Ez azért különösen érdekes, mert máskor például a Politico, az Euronews vagy akár a Deutsche Welle is kritikusan figyeli a Magyarországra érkező uniós támogatások felhasználását.

Egyetlen sorban sem számolnak be a magyarországi uniós támogatások felhasználását rendre nyomon követő nyugat-európai médiumok arról a botrányról, amely Cseh Katalin momentumos EP-képviselő családi cége körül pattant ki az elmúlt hetekben. A Fidesz az Európai Unió csalás elleni hivatalához, az OLAF-hoz fordult, a lépést Deutsch Tamás, a kormánypárt uniós képviselője egyebek mellett azzal indokolta: a Cseh Katalin által vezetett cég és a Cseh család üzleti köre a hazai forrásokat és az uniós támogatásokat rendszerszintűen megcsapoló céghálózatként működött, ennek érdekében telephelyeik névleges áthelyezésével ügyeskedtek.

A Cseh Katalin körüli botrány a hazai baloldali média ingerküszöbét is alig érte el, ezért utánanéztünk, hogy az uniós források magyarországi felhasználásáért rendre aggódó nyugat-európai médiumok mekkora figyelmet szenteltek az esetnek. Az eredmény lehangoló.

Cseh Katalin. Sztár az európai politikában, de könnyen lehet, hogy itthon elbukik Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A brüsszeli ügyekben rendkívül aktív Politico egyetlen sorban sem számolt be az ügyről, holott Cseh Katalin Orbán-kormányt támadó megszólalásait rendre idézik. Hasonló eredményt mutat az Euronews hírportálon indított keresésünk: nyoma sincs, hogy akár csak egy rövidhírben beszámoltak volna az esetről, de ugyanez a helyzet a hazánk jogállamiságáért gyakorta aggódó német Deutsche Welle és a brit The Guardian oldalán is.

A gyűjtés eredménye azért nem meglepő, mert a jelek szerint Cseh Katalin kiváló nyugat-európai sajtókapcsolatokkal rendelkezik. A már említett Politico egy 2020. januárban készített összeállításában a Renew Europe-csoport alelnökét a „20 leginkább figyelemre méltó fiatal EP-képviselő” közé sorolta.

Azt írták róla, hogy „mind szülőhazájában, mind az Európai Parlamentben megpróbálja megváltoztatni a politikai kultúrát”.

Cseh Katalint a nyugati sajtó eddig valamiféle szabadságharcosnak gondolhatta, mert egyes újságírók szinte sztárolják a Momentum politikusát. Diego Velazquez, a magyar kormányt rendre támadó Luxemburg brüsszeli tudósítója például egy tweetjében a végletekig dicsérte a jogállamisági eljárás bevezetése érdekében felszólaló Cseh Katalint, mondván: „nagyon jó megoldás Cseh Katkától (mint már oly sokszor.)”. Matthias Kolb, a Süddeutsche Zeitung brüsszeli uniós és NATO-tudósítója ugyanezen okból már az Európai Parlament egyik „sztárjának” nevezte a most meglehetősen zavaros ügyekbe keveredett momentumos EP-képviselőt.

