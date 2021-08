A baloldal ismét a brüsszeli utat járja

Évekkel ezelőtt a migráció kérdésében követte a baloldal a brüsszeli érdekeket, most az LMBTQ-érzékenyítés kapcsán teszik ugyanezt.

Figyelemre méltó, hogy a hazai balliberális oldal pár éve még az illegális migráció mellett kampányolt olyan hangosan, mint ahogy most az LMBTQ-közösség kapcsán teszi. Az utóbbi években a homoszexuális propaganda támogatása átvette a migránsok „simogatását” a baloldali politikusok között.

Emlékezetes volt, hogy a 2015-ben kirobbant bevándorlási válság korábban soha nem látott mértékű, zömében iszlám országokból érkezők tömegét zúdította a kontinensre, aminek következtében Magyarország is a migráció egyik legfőbb frontvonalává vált. Akkor a baloldal álproblémának tekintette a migráció kérdését, egyúttal követelve, hogy Magyarország nyissa ki kapuit a bevándorlók tömege előtt. Ez a magatartás tetten érhető volt a 2016-os kvótanépszavazás kampánya alatt is, amikor a baloldali pártok az illegális migráció elutasítása helyett a referendum bojkottjára szólítottak fel.

A szivárványkoalíció politikusainak akkori viselkedése összecseng azzal, ahogy manapság az LMBTQ-propagandát támogatják, mivel a gyermekek védelméről szóló népszavazást értelmetlennek tartják, a Demokratikus Koalíció pedig egyenesen a referendum ellehetetlenítését akarja elérni.

A 2015-ben kirobbant migrációs válság idején a mostani helyzethez hasonlóan az Európai Unió és a Soros György támogatta NGO-k össztűz alá vették Orbán Viktort és kormányát, amiért kijelentették, hogy Magyarország nem akar befogadni tömegesen migránsokat. Az öreg kontinensre szakadt migrációs nyomás láttán a nyugati tagországok a zöldhatáron érkező illegális bevándorlók szétosztásán kezdtek gondolkodni, amelynek egyik lehetséges eszköze a tagállamokra vonatkozó kötelező migránskvóta kiszabása lett volna.

Most az Európai Bizottság Vera Jourová vezetésével a Magyarországról szóló jogállamisági jelentésben a gyermekvédelmi törvény kritizálva támadja hazánkat. A dokumentumot a bizottság – többek között – annak a Háttér Társaságnak a véleményére hivatkozva írja, amit Soros György is támogat és amelyik szervezet korábban egy LMBTQ érzékenyítő, oktatás című kiadványt jelentetett meg, amihez az Európai Bizottság is hozzájárult.

Érdemes felidézni a baloldal bukott miniszterelnökének, Gyurcsány Ferencnek a mondatait, amiket még a migrációs válság közepette nyilatkozott: „Magyarországnak kifejezetten javára válna, ha befogadná a bevándorlókat”.

A Demokratikus Koalíció elnöke most ugyanilyen elánnal támogatja a homoszexuális propagandát, amit mi sem tanúsít jobban, mint hogy ő maga is részt vett júniusban a Soros-szervezetek demonstrációján, amit a gyermekvédelmi törvény ellen tartottak.

Ugyanakkor Karácsony Gergely is bizonyította már, hogy kiáll az éppen aktuális brüsszeli érdekek mellett. A baloldali miniszterelnök-jelölt – még zuglói polgármesterként – azt akarta, hogy migránsok lepjék el az országot, amikor kifejtette: ne kerüljön sor a határ menti kerítés megépítésére. Most Karácsony az LMBTQ-közösséget biztosítja támogatásáról, aminek részeként közpénzből folytat érzékenyítést a fővárosban. Karácsony a múlt heti melegfelvonulás alatt tette egy érdekes megjegyzést, amikor arról beszélt, hogy aPride-on ott lenni neki „természetes, apaként, társként, felelős és érző polgárként, de leginkább emberként. Főpolgármesterként pedig kötelesség”.

