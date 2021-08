Die Zeit igen, Guardian igen, Budapest nem

Elszabadult hajóágyúként nyilatkozgat mindenféle ökörséget a sok nyelven beszélő főpolgármester, miközben egészen más lenne a dolga.

2021. augusztus 2. 22:50

Méghogy nincs Soros-hálózat, méghogy nincs manhattani világközpont, dehogynem. Élő bizonyíték, hogy egy egykori SZDSZ-tojást ilyen hihetetlen médiatámogatással nyomnak. Egy városvezető legfontosabb dolga lenne a rá bízott város vezetése, de ez most nem számít. Az sem, hogy elődje, Tarlós István szép csendben építkezett és alkotott anélkül, hogy a Die Zeit vagy az összes ballib sajtó kiváncsi lett volna rá.

Most itt van egy nyikhaj méhlegelős biciklista, aki a rendszerváltozás óta - sokak mellett - jelenleg a legnagyobb szélhámos, aki hanyagolja munkáját, lassan lehetetlenné teszi a főváros napi működését. De most a legkevésbé számít, hogy vagy hazudik, vagy hülyeségeket beszél. Nem számít, mert most ő kell, rá van építve az egész manhattani projekt. Egy idiótára, egy tehetségtelen szélhámosra. Egyelőre.

Karácsony: A migránsok jogaival nem fogunk kampányolni, mert nem lehet vele választást nyerni

A főpolgármester a Zeitnek arról beszélt: a bevándorlók jogait mind a hat ellenzéki párt fontosnak tartja, de inkább nem kampányolnak ezzel.

Karácsony Gergely, a Párbeszéd és MSZP miniszterelnök-jelölt-jelöltje a Zeitnak adott interjút. Ebben azt mondta: Orbán Viktor 2010-es megválasztása előtt „látszólag stabil demokratikus rendszer volt”. Most azért indul – mint fogalmazott –, mert morális kötelességének érzi az Orbán-kormány elleni harcot.

Budapest főpolgármestere szerint a magyar kormány „nem létező” ellenségeket kreál, értve ezalatt az LMBTQ-lobbit, Soros Györgyöt, valamint a migránsokat is. Ez utóbbi azért is érdekes, mert később ugyanebben az interjúban Karácsony Gergely azt mondja: mind a hat ellenzéki párt egyetért abban, hogy a migránsok emberi jogait garantálni kell. Arra a kérdésre azonban, hogy ez az ügy mekkora prioritást élvez az ellenzék részéről, Karácsony azt válaszolta:

Hadd legyek őszinte: ezzel nem tudunk választást nyerni. A menedékkérők emberi jogait biztosítani morális kötelességünk, és a programunk része, de nem fogjuk rányomtatni a választási plakátjainkra” – fogalmazott.

Kérdezték Karácsonyt a gyermekvédelmi népszavazásról is, ezzel kapcsolatban azt mondta: az egész gyermekvédelem „politikai blöff”.

Karácsony interjúban leplezte le kétszínű bevándorláspolitikáját

Karácsony Gergely interjút adott a Die Zeit német hetilapnak, amelyben a baloldali politikus akaratlanul is leleplezte valódi migrációs politikáját. A magát Magyarország következő miniszterelnökeként látó budapesti főpolgármester arról beszélt, hogy a menedékkérőkkel szembeni szerinte embertelen bánásmód a magyar hatóságok részéről elfogadhatatlan, még akkor is, ha valaki nem támogatja a gazdasági migrációt. Úgy gondolja, hogy az alacsony bérű iparágakban dolgozó vendégmunkások nagy száma tönkreteszi a magyar munkavállalók tárgyalási pozícióját a munkaerőpiacon. De leszögezte, hogy határozottan elutasítja a menedékkérők elleni atrocitásokat.

– Megmondom őszintén: ezzel nem nyerhetjük meg a választást. A menedékkérők jogai erkölcsi kötelesség és programunk részét képezik, de ezt nem helyezzük el semmilyen választási plakáton – vallotta be, hogy miért nem kampányol nyíltan bevándorláspárti álláspontjával.

Karácsony Gergely arról is beszélt az interjúban, hogy szerinte világos, hogy a magyar kormány megsérti az uniós jogot az általa LMBTQ-ellenesnek nevezett törvénnyel.

Mi több, amellett is érvelt, hogy a mai Magyarországot nem fogadnák be az Európai Unióba, annyira ellentmond az alapvető értékeinek.

Úgy látja, ezzel szemben az Orbán-kormány már rég kilépett volna, ha nem függ ennyire az uniós forrásoktól. A politikus úgy vélte, Magyarországot közelebb kell hozni az unió többi részéhez és célja az, hogy az országot visszahozza az Európai Unió szívébe.

Próbálta megmagyarázni a Jobbikkal kapcsolatos pálfordulást is. Úgy fogalmazott: az ellenzék sok különböző pártból áll, de az elmúlt tíz évben megtanultak együttműködni egymással. Úgy látja, a Jobbik szélsőjobboldali pártként indult, de mára jobbközép párt, és szerinte ez abból is látszik, hogy csatlakozni akarnak az Európai Néppárthoz.

Hozzátette, a menedékkérők emberi jogainak garantálása Magyarországon a szövetség hat ellenzéki pártjának alapprogramja, mint mondta, ez közös konszenzuson alapul és ezzel kapcsolatban nincs is vitája a Jobbikkal.

Karácsony Gergely a Guardiannek: „A legkevesebb, hogy az igazságügyi miniszternek le kell mondania”

„Az a legkevesebb, hogy az igazságügyi miniszternek le kell mondania” – mondta a Guardian tudósítójának Karácsony Gergely főpolgármester. Ahogyan korábban beszámoltunk róla, kiszivárgott adatok szerint a magyar kormány ellenzéki politikusok és újságírók megfigyelésére használhatta az NSO Pegasus nevű kémszoftverét.

Az úgynevezett megfigyelési botrány múlt héten robbant ki, az Amnesty International által az érintett mobiltelefonokon végzett kriminalisztikai elemzések több – nem csak magyarországi illetőségű személy esetében – igazolták, hogy a készülékeket megfertőzték az izraeli NSO kémszoftverével. A magyar kormány eddig nem tagadta, hogy Magyarország rendelkezik ilyen kémeszközzel, ahogyan azt sem, hogy újságírókat, ellenzékieket figyeltek meg az eszközzel. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nemrégiben arról beszélt:nincs abban semmi meglepő, ha Magyarország külföldről vásárol kémszoftvert.

A Pegasus-ügyről a portugál köztévének adott keddi interjújában úgy nyilatkozott, „Magyarországon senkit nem figyeltek meg pusztán a munkája, a hivatása miatt”. Arra viszont a kormány többi tagjához hasonlóan ő sem válaszolt, hogy az állami szervek használták-e az izraeli kémprogramot.

A lap idézi a momentumos Donáth Annát is, aki a párt hétfői, a Pegasus-botrány miatt szervezett tüntetésen az AP hírügynökségnek úgy fogalmazott: Ez a botrány azt mutatja, hogy Magyarországon már nem beszélhetünk jogállamiságról.

Donáth hozzátette: követelik, hogy a kormány mondjon le. A lap kiemeli, hogy a magyar törvények lehetővé teszik, hogy azokban az esetekben, amikor a nemzetbiztonság forog kockán, a hírszerző szolgálatok bírósági felügyelet nélkül, kizárólag az igazságügyminiszter aláírásával is elrendelhetnek megfigyelést.

Idézik Ungár Pétert is, aki a nemzetbiztonsági bizottság a kormánypárti képviselők miatt kudarcos ülése után beszélt arról, hogy a kormány terve nem az, hogy megvitassa a kérdés. Ungár szerint Varga Juditnak le kell mondania, ha nem tud megfelelő magyarázatot adni arra, hogy a volt-e megfigyelés és ha igen, miért.

A lap feleleveníti, hogy a Le Monde – az egyik legnagyobb francia lap, amely közreműködött a lehallgatási botrány felderítésében – egyik újságírója a közelmúltban interjút készített a magyar igazságügyi miniszterrel. A beszélgetésben a riporter azt kérdezte Varga Judittól: „Ha valaki azt kérné, hogy hallgassanak le egy újságírót vagy egy [politikai] ellenfelet, elfogadná ezt a kérést?” Varga állítólag felháborodottan válaszolt, provokációnak nevezte a kérdést, majd a kérdés és a választ törlését kérte.

gondola - 24.hu -MNO - mandiner.hu