Szél Berni a Forma1-ben

„Szél Bernadett képviselő asszony szerint ufóhívő alufóliás propagandista vagyok, amiért szerintem Lewis Hamilton és Sebastian Vettel megszólalásai a gyermekvédelmi törvény kapcsán alaptalanok, és jól példázzák, hogy hogyan is működik a Magyarországgal szemben évek óta lejárató kampányt folytató hálózat.

Mesterházy Attila képviselő úr pedig arra a következtetésre jutott Lewis Hamilton megnyilvánulásából, hogy „az Orbán-kormány leváltására szavaz.”

Először is tisztázzuk, hogy nem állítottam, hogy bármilyen hálózat tagjai lennének, csupán azt, hogy a Magyarországot nem szívlelő hálózat hatással van az említett sztársportolókra is, akik pedig népszerűségük okán könnyen tudják befolyásolni a közvéleményt. Olyan ügyekben is, amelyek esetén megkérdőjelezhető az informáltságuk. Épp úgy mint Mesterházy Attilának a magyarországi választójog területén.

De úgy látom elég jól teljesítünk mi, ufóhívő alufóliás propagandisták, nemzetközi szinten is.

Bernie Ecclestone – aki 1978-tól 2017-ig a Formula–1 autóverseny-sorozatot irányító cégcsoportok legfontosabb vezetője volt – idén márciusban úgy nyilatkozott, hogy szerinte a Black Lives Matter mozgalom felhasználja Lewis Hamiltont. Ecclestone elmondása szerint Hamilton édesapjának jelezte, hogy jobb, ha fia óvatos lesz, mert »kihasználják őt azok az emberek, akik támogatják ezt a Black Lives Matter-t, és rengeteg pénzt csinálnak vele. És senki sem tudja, hogy ez hová megy.«

Persze elképzelhető, hogy a sportolók csak saját értékeik mellett állnak ki. Ugyanakkor ezt némileg megkérdőjelezni látszik, hogy a Bahrain-i nagydíjon ez még közel se volt ennyire fontos ügy. Mindenesetre izgatottan várjuk a decemberi Szaúd-arábiai Nagydíjat.”

