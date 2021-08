Tótka Sándor aranyérmes a sprintversenyben

Tótka Sándor szenzációs versenyzéssel aranyérmet szerzett a kajak egyesek 200 méteres versenyében a tokiói olimpián. A szám másik magyarja, Csizmadia Kolos negyedik lett a döntőben.

2021. augusztus 5. 09:44

A csütörtöki döntős program a megszokott hőségben, de a korábbi napokhoz képest enyhébb szélben kezdődött, amely ráadásul megfordult, s most inkább szemből és oldalról fújt a versenyzőknek. A finálékra kilátogatott a Sea Forest kajak-kenu pályára Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is.

Mindkét magyar két-két futamgyőzelemmel érkezett a nyolcas fináléba, amelyben a címvédő és világbajnok brit Liam Heath-en kívül a svédek korábbi vb-győztese, Petter Menning és az előző két olimpián egyformán érmes spanyol Saul Craviotto számított a legnagyobb ellenfélnek.

Az UTE 27 éves friss Európa-bajnoka, Tótka - az egyetlen, aki 2016-os diadala óta világverseny döntőjében le tudta győzni Heath-t - szinte kilőtt a rajtból, és az ott megszerzett előnyét végig tartva diadalmaskodott. Bírta a saját maga által diktált tempót, s miközben Hüttner Csaba szövetségi kapitány óriási csatakiáltást eresztett el a parton, elsőként haladt át a célvonalon. Az Angyalföldi VSE 25 éves kajakosa, Csizmadia is remekül teljesített, Tótka, az olasz Manfredi Rizza és Heath mögött alig szorult le a dobogóról.

Miután hosszú várakozás után kiírták végre az eredményt a kijelzőre, Tótka Sándor elsírta magát, majd a partra érve összeölelkezett a magyar csapat tagjaival.

Ez a magyar kajak-kenu sport 84. ötkarikás érme, a 27. aranya - korábban ebben a számban még soha nem sikerült dobogóra sem állni -, a tokiói olimpiai csapat szempontjából pedig a 14. érem, az ötödik arany.

Eredmény:

férfi K-1 200 m, olimpiai bajnok:



TÓTKA SÁNDOR (MAGYARORSZÁG) 35.035 mp

2. Manfredi Rizza (Olaszország) 35.080

3. Liam Heath (Nagy-Britannia) 35.202

4. CSIZMADIA KOLOS (MAGYARORSZÁG) 35.317

Tótka: most már sejtem, mi kell egy jó pályához

A tokiói olimpia csütörtöki versenynapján kajak egyes 200 méteren aranyérmes Tótka Sándor úgy véli, most már tudja, mi kell ahhoz, hogy jó pályát tudjon menni.

A 27 éves friss ötkarikás bajnok az MTI-nek azt mondta, a célban örömkönnyeket hullajtott, miután megtudta az eredményt, mert először azt hitte, hogy olasz riválisa ért célba elsőként.

"Ilyenkor mindig pesszimista vagyok, de aztán felnéztem a kijelzőre, láttam, hogy az első helyre Magyarországot írják, és akkor úgy eltört bennem valami" - fogalmazott az UTE kajakosa, aki elárulta, közvetlenül az eredményhirdetés után a feleségével beszélt telefonon. "Ági az egyetlen, aki valóban tudja, hogy mit és mennyi munkát tettem ebbe bele. Amikor Magyarországon is kitört a koronavírus-járvány, akkor leköltöztünk Gyomaendrődre egy vízparti nyaralóba, ott edzettünk, és ott kezdtünk el először gondolkodni a feleségemmel azon, hogy mit tehetünk még a felkészülés érdekében" - mondta Tótka, hozzátéve, abban biztosak voltak, hogy egy év csúszással megrendezik az olimpiát, ezért külön elkezdtek odafigyelni többek között az étkezésre, a helyes légzéstechnikára, a fizikoterápiára, valamint a mentális felkészülésre is.

"Szokták mondani, hogy a sikernek nem receptje van, hanem ára, és úgy tűnik, hogy én megfizettem az árát. Rengeteg munka van az eredmény mögött, és azt mondhatom, hogy most már sejtem, mi kell egy jó pályához" - jelentette ki a friss olimpiai bajnok, aki úgy érzi, Tokióban minden neki kedvezett, sem a meleggel, sem a páratartalommal, sem pedig a széllel nem volt problémája, a döntőre pedig minden szempontból felkészült.

"A célba érkezés után azt mondtam Liam Heath-nek, hogy miatta lettem gyorsabb, megköszöntem neki, hogy ilyen erős ellenfél és hogy ezzel inspirált engem, de most már én vagyok a leggyorsabb kajakos" - nyilatkozta Tótka, utalva az öt éve Rióban aranyérmes, valamint világbajnok brit riválisára, aki ezúttal bronzérmes lett. "Ha valaki jól használja a közösségi médiát, akkor sok mindent meg lehet onnan tudni. Én mindig néztem Heath-et, hogy mit csinál, milyen súllyal edz és milyen technikával evez, mert úgy voltam vele, hogy tanulni a legjobbtól érdemes."

Az UTE kajakosa úgy fogalmazott, nem merte bevállalni a "pimasz" rajtját, mert az indítóbíró a mostani olimpián nagyon szigorú.

"Úgy voltam vele, hogy nem kockáztatok, mert ha nem megy le a rajtgép és visszadob, akkor egyből négy-öt tizedes hátrányban vagyok. Akkor nem nyertem volna" - vélekedett.

Tótka azt is elmondta, hogy a Magyar Kajak-Kenu Szövetség "profi munkát végzett az akklimatizációs táborban", ahol hibátlan körülmények között tudtak készülni.

"Otthon a klubom is nagyon sokat segített, úgyhogy ez egy igazi csapatmunka volt, nem is tudnék egyetlen embert kiemelni" - jelentette ki, és azt is elárulta, edzőjét, Hüvös Viktort korábban még soha nem látta elérzékenyülni, de a mostani győzelme után sírva borultak egymás nyakába.

"Sajnálom, hogy ez a versenyszám nem marad az olimpiai műsorban, mert az eddig elvégzett munkánk egy részét kidobhatjuk a kukába, de lesznek helyette új kihívások" - mondta Tótka.

A K-1 200 méteren negyedik Csizmadia Kolos úgy fogalmazott, "nagyon jó lett volna éremmel hazamenni", az volt az álma, de ez most nem sikerült neki.

"A rajtnál valóban volt gondom, az első fókusz elment, aztán pedig nagyon gyorsan kellett újra reagálni, úgyhogy szerintem igazából ott ment el" - mondta Csizmadia, aki saját bevallása szerint a célban biztos volt benne, hogy Tótka győzött, de azt is tudta, hogy ő lemaradt az éremről.

MTI