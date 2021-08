Hárspataki: a bronzig tartó út 2016-ban kezdődött

Szeleburdi, közvetlen emberként jellemezte magát a 75 kilóban olimpiai harmadik karatés Hárspataki Gábor, aki elmondta, még egy-két hétig örül ennek a "gyönyörű" éremnek, aztán a következő feladatokra készül.

2021. augusztus 6. 15:43

Hárspataki Gábor (kékben) küzd a japán Nisimura Ken ellen a férfi karatésok -75 kilogrammos súlycsoportjának selejtezőjében a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpián a Nippon Budokan arénában 2021. augusztus 6-án. Hárspataki Gábor bejutott az elődöntőbe. MTI/Kovács Tamás

Szeleburdi, közvetlen emberként jellemezte magát a 75 kilóban olimpiai harmadik karatés Hárspataki Gábor, aki elmondta, még egy-két hétig örül ennek a "gyönyörű" éremnek, aztán a következő feladatokra készül.

Az MTK sportolója az azeri Rafael Agajev elleni elődöntőről úgy vélekedett, ellenfele első akciója nem volt egyértelmű, egyébként szinte mindenre pontot kapott, ő pedig inkább 7-6-os vereséget szenvedett volna, mint 7-0-ást.



Hozzátette, olyan jól sikerült a hathetes felkészülése az olimpiára, hogy annak lett bronzérem a vége.



"Köszönöm a mentáltréneremnek, a sportpszichológusomnak, a személyi edzőmnek, a masszőrömnek, profivá nőtte ki magát ez a stáb egy amatőr sportág mellett" - mondta Hárspataki Gábor.

Hárspataki Gábor (pirosban) küzd az amerikai Thomas Scott ellen.



Elmondta, az MTK javaslatára kezdett el 2018-ban mentáltrénerrel dolgozni.



"Egy hónap után pedig beindult egy éremlavina. Elsősorban a mentális koncentrációban segít nekem sokat, úgy érzem, nyolc meccset is végig tudnék csinálni" - fogalmazott.



Az ötkarikás bronzéremig tartó út szerinte 2016. augusztus 3-án kezdődött, amikor Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke bejelentette, hogy a karate bekerült a tokiói programba.



"Akkor az edzőmmel elhatároztuk, hogy szeretnénk részt venni az ötkarikás játékokon. Rengeteg arany-, ezüst- és bronzérmet szereztünk együtt, persze voltak mélypontok is, például, amikor az Európa-bajnokságon az első körben kikaptam. De nagyon jó a kapcsolatunk, mint egy apa-fiú párosnak. Én lelki küzdő alkat vagyok, akinek szüksége van egy ilyen támogatásra" - nyilatkozott a 25 éves karatés, aki magáról azt mondta, szeleburdi, közvetlen ember.



A folytatásról elárulta, még egy-két hétig örül ennek a "gyönyörű éremnek", aztán félreteszi.



"Szeretnék kijutni a 2022-es világjátékokra és jól szerepelni a 2023-as hazai világbajnokságon" - mondta a célokról, kiemelve, reméli a karate mégis benne lesz a 2024-es párizsi olimpia műsorában.



Edzője, Fischer Mihály szerint Hárspataki Gábor jó versenyző típus, akinek nem feltétlenül a végigvitt taktika az erőssége.



"Inkább ösztönös versenyző, nekem az is a szerepem, hogy ilyen helyzetekben kikapcsoljam a fejét" - hangsúlyozta.

A bronzérmes magyar karatés



Úgy vélte, tanítványa még fiatal, és a következő öt év dönti el, mennyire fog beérni.



"Az út innentől fog kezdődni. A cél, hogy aranyérmet nyerjen a 2023-as hazai vb-n" - jelentette ki.

MTI