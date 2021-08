Ismét megvédte címét a magyar női kajaknégyes

A magyar női kajaknégyes ismét megvédte címét 500 méteren a tokiói olimpián, az egység vezérevezőse, Kozák Danuta pályafutása hatodik ötkarikás aranyérmét szerezte.

2021. augusztus 7. 09:17

Az aranyérmes Csipes Tamara, Bodonyi Dóra, Kozák Danuta és Kárász Anna (b-j) a női kajaknégyesek 500 méteres versenyének döntője után a Sea Forest Kajak-kenu Pályán 2021. augusztus 7-én. MTI/Kovács Tamás

A Kozák, Csipes Tamara, Kárász Anna, Bodonyi Dóra összeállítású egység fantasztikus versenyzéssel sorozatban harmadszor hozta Magyarországnak az aranyérmet ebben a számban.

A magyarok amellett, hogy ők az aktuális világbajnokok, kétszeres címvédőként érkeztek a japán fővárosba, Kozák Londonban és Rióban is a győztes csapat tagja volt, és öt éve a csütörtökön egyesben ezüstérmes Csipes is tevékeny részese volt a sikernek. A korábban Tokióban Kozákkal párosban bronzérmes Bodonyi, valamint Kárász most szerepel először olimpián.

Miközben ismét eleredt az eső a Sea Forest kajak-kenu pályán, a magyarok a lengyelek és az új-zélandiak között, az ötös pályáról vágtak neki a távnak. Nem kezdtek rosszul, ahogy a riválisok sem, féltávnál fehérorosz, magyar, új-zélandi volt a sorrend. Kozák aztán növelte a csapásszámot, és a hajrához közeledve már a magyar hajó orra volt elöl. A lendület kitartott egészen a célig, ahol Kozák a magabiztos győzelem után a levegőbe csapva az öklével jelezte, hogy ez a szám továbbra is magyar felségterület.

Másodikként a fehéroroszok, harmadikként pedig a lengyelek értek be, Új-Zéland lett a negyedik, így Lisa Carringtonnak a korábbi három aranyérem után nem sikerült a negyedik számban is dobogóra állnia Tokióban.

A Ferencváros 34 éves kajakosa, Kozák Danuta pályafutása hatodik olimpiai aranyérmével a magyar örökrangsorban utolérte a vívó Kovács Pált és Kárpáti Rudolfot, s az összesen nyolc dobogós helyével - hat első, valamint egy-egy második és harmadik - a hét elsőséggel (plusz egy ezüsttel és két bronzzal) csúcstartó Gerevich Aladár mögött minden idők második legeredményesebb magyar olimpikonja lett.

Csipes pályafutása második, Kárász és Bodonyi pedig egyformán első olimpiai bajnoki címét szerezte. Előbbi kajakos ezzel túlszárnyalta edző-édesapját, Csipes Ferencet, aki egyszeres ötkarikás aranyérmes.

Ez a tokiói magyar küldöttség hatodik aranyérme, az első olyan, amelyet nők szereztek.



Eredmény:

női K-4 500 m, olimpiai bajnok:



MAGYARORSZÁG (KOZÁK DANUTA, CSIPES TAMARA, KÁRÁSZ ANNA, BODONYI DÓRA) 1:35.463 p

2. Fehéroroszország (Margarita Mahnyeva, Nagyezsda Papok, Volha Hudzenka, Marina Litvincsuk) 1:36.073

3. Lengyelország (Karolina Naja, Anna Pulawska, Justyna Iskrzycka, Helena Wisniewska) 1:36.445

Hitet és önbecsülést is nyertek a női kajaknégyes tagjai

Hitet és önbecsülést is nyertek aranyérmük mellé a tokiói olimpia szombati napján aranyérmes női kajaknégyes tagjai, akik elmondták, elsősorban saját maguknak bizonyítottak ezzel a sikerrel.

A későbbi aranyérmes Kozák Danuta, Csipes Tamara, Kárász Anna és Bodonyi Dóra (b-j) a női kajaknégyesek 500 méteres versenyének döntőjében a Sea Forest Kajak-kenu Pályán 2021. augusztus 7-én. MTI/Kovács Tamás

Az immár hatszoros ötkarikás bajnok Kozák Danuta elsősorban férjének, családjának, valamint a vele egy hajóban lapátolóknak mondott köszönetet, és úgy fogalmazott, számára ez egy életre szóló diadal.

"Sok szenvedés és keserűség árán, de végül sikerült, ennek pedig nagyon örülök" - nyilatkozta, majd hozzátette, egyesben és párosban elért eredményénél hiányzott valami, ami ezúttal megvolt benne.

"Talán egyfajta dühnek hívnám, mert egészen más mentális állapotban álltam be ma a rajtgépbe" - mondta Kozák, aki elárulta, társai a döntős futam előtt megölelték, biztatták, ő pedig látta a szemükben a tüzet, ami azt jelezte a számára, hogy mindannyian nagyon meg akarják nyerni ezt az aranyérmet.

"Most egy ideig nem szeretnék célokat kitűzni és teljesíteni, Tokióból pedig azt az érzést viszem haza magammal, hogy van okom elhinni, hogy jó vagyok" - jelentette ki Kozák.

Csipes Tamara azt mondta, akárcsak egyesben, úgy a négyesben is azzal a gondolattal ült be a kajakba, hogy 32 éves, és nagy valószínűséggel ennél gyorsabb már nem lesz.

"Az elmúlt 21 évből merítkeztem, azt mondogattam magamban, hogy most vagyok itt, most van itt a lehetőség, most kell megcsinálnom" - nyilatkozta az egyesben ezüstérmes kajakos, aki arról is szót ejtett, hogy a fináléban a zuhogó eső egyáltalán nem zavarta őket, szerinte profi sportolóként ezeket a körülményeket tudni kell kizárni.

"A következő hetekben, hónapokban szeretnék anyukaként létezni, mert egyébként is azt érzem, hogy én elsősorban anya vagyok. A lányom most kezdi az óvodát, rá akarok koncentrálni, bár még lesz egy világbajnokság, arra lehet, hogy összekapom magam" - fogalmazott Csipes, hozzátéve, hogy a versenysport sehogyan sem egyszerű, kisgyermekkel pedig még nehezebb.

"Önbecsülést viszek haza magammal Tokióból, azt az érzést, hogy igenis bármire képes vagyok" - mondta. Az MTI kérdésére válaszolva elárulta, édesapjával, egyben edzőjével, a szintén olimpiai bajnok Csipes Ferenccel arról még nem beszéltek, hogy ő már több aranyat nyert, mint édesapja, de jelezte, az esti vacsoránál ezt mindenképpen szóba fogja hozni.

Bodonyi Dóra elárulta, a párosok versenye után csalódottnak érezte magát, de volt ideje átértékelni a történteket és már pénteken is úgy jött ki a Sea Forest kajak-kenu pályára, hogy "olyan nincs, hogy ne mi nyerjünk".

"Most már elhiszem, hogy én is tudok olimpiai bajnok lenni és viszonylag könnyen félre tudom tenni, hogy az előző néhány nap alatt mi történt" - fogalmazott Bodonyi.

Kárász Anna úgy vélte, "hullámzó" volt a lelkivilága az elmúlt napokban, és az ő esetében nem lehet dühről, vagy dacról beszélni, neki más volt a motivációja.

"Ma tudtam, hogy mindannyian ugyanazt a célt akarjuk elérni, és nagy önbizalmat adott az is, hogy az ilyen esetekben tudunk egymásra számítani" - mondta.

"Szentimentális vagyok, ez a futam érzelmi szempontból is nagy élmény volt nekem, plusz egyfajta bizonyosságot jelent számomra ez az olimpiai bajnoki cím" - tette hozzá Kárász.

A női kajaknégyes a magyar küldöttség 18. érmét, közte a hatodik aranyat nyerte Tokióban.

Hüttner Csaba: nagyon boldog vagyok

Hüttner Csaba, a magyar kajak-kenu válogatott szövetségi kapitánya boldogan értékelte a csapat tokiói szereplését azt követően, hogy a sportági küldöttség nagyszerű teljesítményt nyújtva három arany-, két ezüst- és egy bronzérmet nyert, ezzel az éremtáblázat élén végzett.

"Azt gondolom, ha hat érmet szerez a válogatott az olimpián, akkor maximálisan elégedettek lehetünk - nyilatkozott az MTI-nek az 50 éves szakember.

Nagyon boldog vagyok, ezzel együtt nagyon szerettem volna, ha a kenus lányok (Balla Virág és Takács Kincső) érmet szereznek, de szerintem Nádas Bence és Kopasz Bálint párosában is benne volt a dobogó, ahogy az éremről ugyancsak lemaradt Csizmadia Kolosban is, aki rengeteget dolgozott. Ezeket a negyedik-ötödik helyeket nehéz feldolgozni, de összességében a csapat megmutatta az erejét."

Kiemelte: 50 olimpiai pontot szereztek és jelenleg az ő versenyzőjük, az immár hatszoros aranyérmes Kozák Danuta Magyarország legeredményesebb női olimpikonja. Emellett magyar szempontból az egész tokiói játékok egyik legeredményesebb versenyzője lett az egy-egy aranyat és ezüstöt gyűjtő Csipes Tamara.

"Ha tehát az összképet nézem, akkor maximálisan elégedett vagyok, de sajnálom azokat a versenyzőket, akik nüanszokkal lemaradtak az éremről" - fogalmazott.

A korábbi világ- és Európa-bajnok kenus, akinek az volt az első olimpiája szövetségi kapitányként, azt mondta, számított a férfi kajakosok jó szereplésére, a K-1 1000 méteren győztes Kopasz Bálintban és a K-1 200 méteren első Tótka Sándorban is nagyon bízott.

"A férfi kajakpáros is extrát nyújtott, a négyes is bejutott a döntőbe, azt gondolom, hogy ez parádés szereplés ettől a szakágtól. Az egyes számokban pedig Varga Ádámmal összesen három versenyzőnk állhatott a dobogón, szerintem ez párját ritkítja" - fogalmazott.

Hozzátette: női kajakban lehetett volna még ennél is jobb a szereplés.

"Ha Kozák Danutának jobban sikerül az átállás, ha az első döntős napon nincs az az irgalmatlan hátszél, ami nem kedvezett nekünk, akkor ez még szebb is lehetett volna. De egy olimpián vagyunk. Az új-zélandi Lisa Carrington nagyon jó volt, három számban is nyert, de mi örülünk az egyetlen aranyérmünknek, amely egyúttal négy, mert csapathajóban született" - mondta Hüttner Csaba.

A férfi kenusokról szólva a kapitány azt mondta, Fejes Dánielt betegség hátráltatta, Adolf Balázs pedig alig maradt le a döntőről egyesben, szerinte mindkét "gyerekben" nagyon sok van, fiatalok még és a jövőben meg fogják mutatni, hogy mit tudnak.

MTI