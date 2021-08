Megjelent a gyermekvédelmi törvény végrehajtási rendelete – tudatta közleményben a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A közleményben hangsúlyozták, hogy a Magyarország ellen irányuló intenzív nyomásgyakorlás ellenére a kormány álláspontja változatlan: a magyar gyermekek szexuális nevelése kizárólag a szülők joga.

A közlönyben ma megjelenő végrehajtási rendelet szerint óvoda, iskola közelében nem lehet árusítani, nem lehet az üzlet kirakatába tenni, és a többi terméktől elkülönítve, csak zárt csomagolásban lehet árulni minden olyan gyermekeknek szóló terméket, amely a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, a homoszexualitást népszerűsíti, illetve a szexualitást öncélúan ábrázolja. A gyermekek védelmében született újabb jogszabály 30 nap múlva lép életbe és betartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi majd.

A közleményben emlékeztettek, hogy a gyermekvédelmi törvénycsomagot június 15-én fogadta el az Országgyűlés. A törvénycsomag több oldalról is gátat szab a pedofil bűncselekményeknek. Szigorúbb lett a pedofil bűncselekmények büntetése, szigorúbbak lettek az elévülés és a feltételesen szabadlábra helyezés szabályai, kibővült a pedofil bűnelkövetőkre vonatkozó foglalkoztatási tilalom.

A törvénycsomag emellett az óvodai, iskolai szexuális felvilágosítás szabályozásán is változtatott – olvasható a közleményben –, mert Brüsszel és a hazai balliberális szervezetek azt szeretnénk, hogy Magyarország is engedje be az LMBTQ-propagandistákat az óvodákba és iskolákba. A törvény ezért előírja, hogy az iskolai felvilágosítás nem irányulhat a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére. A szigorításoknak része az is, hogy tilos olyan reklámot, valamint pornográf tartalmat 18 éven aluliak számára elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg.



A Kormányzati Tájékoztatási Központ felhívta a figyelmet, hogy a törvénycsomag elfogadása óta intenzív támadást indítottak Magyarország ellen a nemzetközi, brüsszeli és a hazai balliberális szervezetek. A kormány álláspontja változatlan, kizárólag a magyar szülők joga a gyermekeik szexuális nevelése, ezért a most zajló nemzeti konzultációban és népszavazáson is kikéri a magyar emberek véleményét a kérdésben – tették hozzá.