Az Egyesült Államok nem szabadabb Magyarországnál

Az Egyesült Államok nagyszerű ország, de hazudik, aki azt mondja, hogy szabadabb Magyarországnál - mondta Tucker Carlson, a Fox News amerikai konzervatív televízió műsorvezetője szombaton Esztergomban.

2021. augusztus 7. 19:23

A Mathias Corvinus Collegium közélet-kulturális fesztiválján (MCC Feszt) tartott előadásában a befolyásos amerikai közéleti kommentátor hangsúlyozta: az Egyesült Államokban fizikai fenyegetés és cenzúra vár azokra, akik hangosan bírálják a politikai fősodor irányvonalát.

Carlson kifogásolta, hogy akadnak, akik kioktatják Magyarországot, ahol szabad és tisztességes választások vannak, és a médiaegyensúly sokkal egészségesebb, mint az Egyesült Államokban.

Aláhúzta: a szabadság apadásának jelei - a humor betiltása és a nyelv ellenőrzése - az Egyesült Államokban is megfigyelhetők.

Először kontrollálják a nyelvet, hogy kontrollálhassák a gondolatokat: bizonyos dolgokról nem lehet beszélni, így ellehetetlenítik, hogy az emberek gondolkodjanak róluk - mutatott rá.

Emellett viccelni sem lehet bizonyos dolgokkal, mert a humor rálátást jelent. Valamit akkor találhatsz viccesnek, ha felülemelkedsz a helyzeten, távolról vetsz rá egy pillantást, és a maga teljességében látod azt. Ezt a perspektívát megtagadják tőled - folytatta.

Ez így van, mindig is így volt, és így is lesz - hazudják. Annak érdekében, hogy meggyőzzenek erről, nem hagyják, hogy utalj a múltadra, elvárják, hogy szégyelld, amit az őseid tettek, hogy gyűlöld az országod történelmét, hogy ne használj régi szavakat, mert azok régi gondolatokat írnak le, és hogy ne emelkedj a jelenlegi helyzet fölé - magyarázta Carlson.

Ez nem liberalizmus, hanem a liberalizmus ellentéte - mutatott rá a műsorvezető. Egy totalitáriánus gondolat, amely szerint mindenki ugyanúgy viselkedik, ugyanazt vallja, és mindenki engedelmeskedik - fűzte hozzá.

"Úgy gondolom, hogy a magyaroknak fogalmuk sincs arról, mennyire provokatív az országuk a világ többé része számára" - mondta Carlson.

A műsorvezető szerint Magyarország példa mások számára "csendes, boldog egyszerűsége" miatt, olyan dolgok miatt, mint a tisztaság, a rend, a társadalom nyitottsága, a bűnözés hiánya és a határ ellenőrzése.

A Magyarország nyújtotta leckéknek semmi közük a kormányzati rendszerhez, egyes vezetőkhöz vagy a választások eredményeihez, a leckék ennél sokkal mélyebbek - hangsúlyozta.

Carlson szerint a legfontosabb, hogy a vezetők törődjenek az országukkal és a rájuk bízott emberekkel.

Kiemelte: az emberek univerzális és alapvető vágya, hogy háborítatlanul élhessenek. Szeretnék követni hagyományaikat, amelyeket szüleiktől örököltek, és amelyeket tovább akarnak adni gyermekeiknek, anélkül, hogy kioktatnák vagy bántanák őket. Szeretnének olyan környezetben élni, amely felemeli, nem pedig lealacsonyítja őket - mutatott rá.

A műsorvezető szerint a kormány, amely ennek megteremtésére törekszik, büszke lehet magára, az ilyen országban élők pedig hálásak lehetnek, és nem szabad hagyniuk, hogy akik a világ többi részét rosszul vezették, mást mondjanak nekik.

Tucker Carlson, a Fox News amerikai konzervatív televízió műsorvezetője, közéleti kommentátor előadást tart Esztergomban a Mathias Corvinus Collegium Feszten (MCC Feszt), a Széchenyi téren 2021. augusztus 7-én. MTI/Szigetváry Zsolt

Ha betiltják a humort, már tudod, hogy nem jó irányba haladunk

Megtelt a Széchenyi téren felállított Mol-nagyszínpad előtti tér Tucker Carlson sztárműsorvezető The World According to Tucker Carlson című előadásán – derül ki a Mathias Corvinus Collegium (MCC) közleményéből. Az MCC Feszten több százan hallgatták a világhírű médiaszemélyiséget.

Az MCC Feszten The World According to Tucker Carlson címmelelőadást tartott Tucker Carlson, a világ egyik legmeghatározóbb médiaszemélyisége. A legnézettebb amerikai kommentátor a Time szerint a legbefolyásosabb konzervatív gondolkodó az Egyesült Államokban. Esténként átlagban több mint ötmillió néző követi a műsorát a Fox Newson.

Beszédének elején Tucker Carlson a nyugati médiában, Magyarországról megjelent negatív híradásokról elmondta, hogy szerinte mindazok a vádak, amelyek a magyar jelennel szemben megfogalmazódnak, tulajdonképpen pont, hogy az amerikai realitásra igazak.

Egy, a nyugati médiában Magyarországról megjelent hírt is felolvasott, amelyben olyan állításokat fogalmaztak meg, minthogy a magyarországi média kilencven százaléka a kormány kezében van, a pártvezetők pedig gyanúsan gazdagok. – Amikor ezt olvastam, rájöttem, hogy én ebben az országban élek, hiszen ez a leírás teljesen igaz az Amerikai Egyesült Államokra ­– tette hozzá humorosan, majd kiemelte: Barack Obamának sosem volt a politikától független foglalkozása a munkaerőpiacon, mégis milliomos, a Fox News pedig nagyjából az egyetlen olyan médiafelület, amely a jelenlegi Biden adminisztrációval ellentétes véleményt fogalmaz meg.

A műsorvezető kitért a szólásszabadság kérdésére is. Mint mondta, ma Amerikában már tilos bizonyos kifejezéseket használni és tilos bizonyos dolgokkal viccelődni, pedig az Egyesült államok korábban arról is híres volt, hogy mindenből viccet csinált.

„Ha betiltják a humort, már tudod, hogy nem jó irányba haladunk”– fogalmazott a műsorvezető az amerikai közélet szerinte veszélyes tendenciáit illetően. Carlson kiemelte: az Egyesült Államok mostani politikai irányváltása és a folyamatosan sulykolt üzenetek egyszerűen boldogtalanná teszik az embereket. Rámutatott: külön iparág fejlődött ki a stand up comedy formájában, manapság azonban a szólás szabadságának és a humorizálás tárgyának korlátozásával elvesztettük a szabad gondolkodást is. ­ – Szeretem a hazámat, sosem fogok máshova költözni, bármi történjen is – ­ hangsúlyozta, majd hozzátette: nem jó irányba mennek a dolgok, mert a politika nem foglalkozik az emberekkel. Ezzel szembeállítva kiemelte: Magyarország jelenlegi állapota, az illegális bevándorlás problémáinak hatékony kezelése és az a tény, hogy a család értéket képvisel, mind azt jelentik, hogy az ország vezetői sajátjukként tekintenek Magyarországra, és gondját viselik.

­– A haza olyan, mint az ember saját háza és otthona. Mindenki úgy van vele, hogy szeretné maga eldönteni, hogy ki aludjon a házában – tette hozzá.

Ha a magyarok, akik évszázadokon át elnyomás alatt éltek, tudnak boldogok lenni, mi, amerikaiak miért nem vagyunk rá képesek? — tette fel a kérdést a műsorvezető. Előadásában szólt a déli határzárnál történt látogatásáról, valamint Magyarország 2015-ös migrációs válságot követő helytállásáról. Carlson arra hívta fel a figyelmet, hogy „ha szeretsz valamit, tisztán tartod. [….] A rend és a tisztaság nem fasiszta dolgok, hanem erények” — olvasható az MCC közleményében.

A műsorvezető a héten látogatást tett Magyarország déli határán is, ahol megtekintette a határt védő kerítést és az illegális bevándorlókkal szembeni intézkedés módját.

A Magyarország déli határán látottak alapján megfogalmazódott bennem a kérdés: hogyan lehetséges az, hogy miközben Magyarország GDP-je szinte láthatatlan Amerikáéhoz képest és nem rendelkezik olyan technológiával és forrásokkal, mint az Egyesült Államok, mégis a legprofesszionálisabb módon látja el a határvédelmet? –­ fogalmazott.

Elmondta: miközben a nyugati híradások arról szólnak, hogy Magyarországon milyen körülmények között szenvednek a menedékkérők a határ túloldalán, addig a személyes tapasztalatai azt mutatják, hogy Magyarországon egyszerűen visszakísérik a határsértőket a kerítés túloldalára Szerbiába, és nem esik bántódása senkinek.

Ezzel szemben az USA déli határa mentén állandóan jelen van az emberi fájdalom és a nyomor.

Beszéde végén Tucker Carlson úgy fogalmazott: Ti magyarok nem is tudjátok, hogy Magyarország működése mekkora provokáció a világ többi részének szemében! Mint mondta: itt még léteznek azok a dolgok, amelyek náluk már nincsenek, mert itt káosz helyett rend van, az emberek biztonságban és szabadon élhetnek úgy, hogy senki nem bántja őket, és nincsenek korlátozva abban, hogy miről, hogyan beszélhetnek és gondolkodhatnak.

Mint azt korábban lapunk is megírta, a médiaszemélyiség magyarországi tartózkodása alatt Orbán Viktor miniszterelnökkel is készített interjút.

A nyugati liberálisok nem tudják elfogadni, hogy a nyugati civilizáción belül létezik egy konzervatív nemzeti alternatíva, amely a mindennapokban sikeresebb. Ezért kritizálnak minket. Ők magukért harcolnak, nem ellenünk – fogalmazott a magyar kormányfő.

MTI - MNO - MCC