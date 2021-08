Gyurcsány bedarálta az ellenzéket

Orbán már Trump előtt volt az a patrióta politikus, aki megvalósította azt, amit az amerikaiak éppen most veszítenek el Joe Biden elnöksége idején, vagyis azt, hogy biztonságban és a megszokott életüket élhetik – jelentette ki Kiszelly Zoltán politikai elemző, utalva Tucker Carlson amerikai konzervatív televíziós személyiség esztergomi előadásának mondanivalójára.

A múlt héten végérvényesen beigazolódott, hogy a DK és a Jobbik összefogott a Momentum ellen, ami az ellenzéki pártok előválasztási színjátékában egyértelműen Gyurcsány Ferenc malmára hajtja a vizet – mondta lapunknak Kiszelly Zoltán, a Századvég Alapítvány politikai elemzések központjának igazgatója. Hozzátette, ha a három legerősebb párt közül kettő, az első és a második összefog, akkor a harmadik fog veszíteni. Erre döbbent rá a Momentum, amely most hirtelenjében nagyon aktív lett a kampányban.

Kiszelly szerint a szegedi botrányhős jobbikos Tóth Péter és ajánlója, Gyurcsány találkozója is azt jelzi, ebből csak a DK profitálhat. Ezzel Gyurcsány a választót is emlékezteti a Jobbik múltjára, a pártot magyarázkodásra kényszeríti, így a maradék szavazói is kellemetlenül érzik magukat.

A Momentum pedig közben lemaradt, számukra lassan esett le a tantusz – magyarázta az elemző –, hogy az előválasztás nem arról szól, ki lesz a miniszterelnök-jelölt, hanem arról, kinek lesz a legtöbb mandátuma. A Jobbiknak hatvan, a Momentumnak ötvenhat jelöltje van, de ha a Jobbik a DK-t támogatja, akkor Gyurcsány kiénekli a Momentum szájából a sajtot – fűzte hozzá Kiszelly Zoltán.

Lapunk kérdésére, mi lesz így a kis pártokkal, az MSZP-vel, a Párbeszéddel, az LMP-vel, az elemző kifejtette, a kis pártok az egyéni körzetekben a fasorban sem lesznek, mivel a két legerősebb párt már megállapodott egymás jelöltjei támogatásában. Kiszelly szerint ez a magyarázata, hogy a szocialistáknál kértek bebocsátást, ám a DK rájuk indít saját jelöltet, mint például Czeglédy Csabát Szombathelyen az LMP-s Ungár Péterre.

A baloldalon továbbra is minden Gyurcsány elképzelései szerint zajlik Fotó: MH/Katona László

Az összellenzéki Demokrata Pártot építgető Gyurcsány a Fidesz váltópártját akarja létrehozni, s nem kis pártokkal akar egyeztetni – fejtette ki Kiszelly. Ehhez pedig – fogalmazott – le kell darálnia a kicsiket, amelyek most kezdenek ráébredni, hogy nem lesz öt képviselőjük, vagyis önálló frakciójuk, az meg a politikai véget jelentheti. Emiatt ágálnak most a „civilek”, Pálinkás József és Márki-Zay Péter, hiszen rádöbbentek, hogy a DK elnöke úgy csűri-csavarja a dolgokat, hogy nekik véletlenül se legyen frakciójuk.

Az ellenzék a kormány által a gyermekek védelmében kezdeményezett népszavazást nem tudja lenyelni, s kiköpni sem – vélekedett az elemző. A népszavazási bojkott a migráció kapcsán sem jött be. Kiszelly kifejtette: az új amerikai elnök első intézkedései között szerepelt a kiskorúak számára a nemváltó műtétek tilalmának feloldása.

Ez prioritás az Európai Parlamentben is, az uniót LMBTQ zónává nyilvánították, európai biztost neveztek ki, Nyugaton tehát ez top téma – emlékeztetett Kiszelly Zoltán. Az óvodásokkal, illetve az iskolásokkal a következő generációkat célozzák meg, s próbálják őket szivárványossá, globalistává nevelni. Ha ez sikerül, a gyerek nem magyar lesz, nem keresztény lesz, hanem a szivárványos univerzum polgára.

Ez globalista ideológia, és a magyar ellenzék mindig is globalistákat támogatta. Erről beszélt Tucker Carlson, a legbefolyásosabbnak tartott amerikai konzervatív személyiség – idézte fel Kiszelly a Fox csatorna műsorvezetőjének szavait, miszerint Orbán Viktor Trump előtt volt Trump. Azaz annak a patrióta politikának a képviselője, ami az emberek megszokott életét a hagyományok megőrzésében látja. Ahogyan eltűnt a Trump-éra, az Egyesült Államokban pillanatok alatt visszatért a szivárványos szóhasználat.