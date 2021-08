155 éves az állatkert

1866. augusztus 9-én nyílt meg az ország első állatkertje Pesten, a Városligetben.

A császárvárosban ekkor már csaknem száz esztendeje, 1780-tól látogathatták az érdeklődők a schönbrunni állatkertet. A pesti állatkert gondolatát a világutazó néprajzkutató, egykori 48-as honvédtiszt Xántus János (akiről May Károly Old Shatterhand alakját mintázta) vetette fel, és 1864-ben végleg haza is tért, hogy az alapítás körül serénykedjen.

Xantus János (MTI Fotó: Haár Frenc)

Pest városa két városligeti telket is felajánlott, végül a vasúthoz közelebb esőt választották. Xántus igazgatói kinevezése 48-as múltja miatt szóba sem jöhetett, nem is vállalta volna a tisztséget, nehogy az a szóbeszéd kapjon lábra, hogy saját magának akart biztos hivatalt. Ideiglenesen Leopold Fitzinger bécsi botanikust nevezték ki, ő azonban még a megnyitás előtt lemondott. A közvélemény nyomására Xántus végül elvállalta a tisztséget.

Gyerekek csodálják a barlangjuk előtt járkáló-ágaskodó medvéket (MTI Fotó: Járai Ferenc)

Az állatkert nemzeti összefogással épült meg. Petz Ármin, Pest főkertésze ingyen készítette el a parkrészek, Reitter Ferenc a tavak és csatornák, ifjabb Koch Henrik és Szkalnitzky Antal az épületek terveit. Az állatállomány adományokból és vásárlás útján állt össze. Néhány ritka állatot Ferenc József is adományozott a schönbrunni állatkertből, de még sem oroszlán, sem tigris, sem elefánt nem költözött be a frissiben emelt állatházakba.

Zsiráf a kifutóban (MTI Fotó: Maár Mariann)

Az ünnepélyes megnyitóra 1866. augusztus 9-én került sor, nem sokkal később Erzsébet királyné is meglátogatta a kertet, 1868-ban az ő közbenjárására érkezett meg az állatkertbe az első zsiráf, 1893-ban vízilóval, majd orángutánnal és orrszarvúval gazdagodott a kert. A lanyhuló érdeklődés miatt az állatkert egyre kilátástalanabb anyagi gondokkal küzdött. 1907-ben a csődbe ment vállalkozást a főváros vette át, és 4 millió aranykorona költséggel Kós Károly, Neuschloss Kornél és Zrumetzky Dezső tervei alapján, Lendl Adolf zoológus szakmai irányításával építettek újjá a kertet.

Víziló igyekszik a medencébe hűsölni (MTI Fotó)

Az állatok számára próbáltak természetes környezetet kialakítani, nem látható árkokkal választották el őket a látogatóktól. Két műszikla-hegyet is emeltek, és a kert az 1930-as évek elején akváriummal és pálmaházzal bővült. A II. világháborúban, Budapest ostromakor a kétezerből csak 14 állat maradt életben. Nagyobb arányú korszerűsítésre és fejlesztésre azonban csak 1956 után dr. Anghi Csaba irányításával került sor.

Dr. Anghi Csaba egy oroszlánkölyök szívműködését hallgatja (MTI Fotó: Fényes Tamás)

A rendszerváltás után a műemléképületek sorra újjászülettek, az állatok férőhelye tágasabbá vált. A szecessziós stílusú Elefántház rekonstrukciója (Kugler Katalin terve) 2001-ben Európa Nostra-díjat nyert. 2010-ben megnyílt a Lepkekert, a Madagaszkár-ház, 2012-re a Nagysziklában elkészült a Varázshegy-Életmúzeum. A 2013-ban bezárt Vidám Park területén 2018-ban adták át a Holnemvolt Várat, amelyben mesés állatok és állatos mesék fogadják a gyerekeket. A Pannon Park csaknem 5 hektáron mutatja majd be a hajdani pannon ősvadont. A Fővárosi Állat- és Növénykert Magyarország egyik leglátogatottabb kulturális közintézménye, évente csaknem egymillióan keresik fel.

Hím orángután a majomházban (Fotó: Róka László)

Állati nagy buli! – Különlegesen ünnepli 155. születésnapját az ország első állatkertje

A Fővárosi Állat- és Növénykert augusztus 9-én ünnepli fennállásának 155. évfordulóját. A jeles nap alkalmából különleges programokkal készülnek a szervezők.

1866. augusztus 9-én déli harangszóra nyitotta meg kapuit a látogatók előtt a Fővárosi Állat- és Növénykert, Budapest egyik legkedveltebb és leglátogatottabb kulturális közintézménye. Az Állatkerti körút 6–12. szám alatt található parkban különleges programokkal és háromnapos jubileumi hosszú hétvégével készülnek a jeles nap alkalmából.

„Ugyan a születésnapi rendezvény három napból áll, az évforduló kapcsán az egész 2021-es évet egy jubileumi évként kezeljük, és ezért az év elején elindítottunk egy olyan sorozatot, ahol az állatkert múltját idézzük fel” – mondta Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője a hirado.hu-nak.

Az állatkert alapításának gondolata már a reformkorban felmerült, de végül csak az 1860-as években vette kezdetét a megvalósítás. 1865-re sikerült elérni, hogy Pest Szabad Királyi Városa közel 18 hektárt – mely 1986 óta természetvédelmi terület – átengedjen a Városligetből (akkor még Városerdőnek hívott terület) jelképes, évi egy aranyforint összeg megfizetéséért cserébe. A pesti állatkert 1866-os megnyitásától egészen az 1950-es évekig, az első vidéki állatkertek megalapításáig, az ország egyetlen ilyen intézménye volt.

A Fővárosi Állat- és Növénykert ma Magyarország egyik leglátogatottabb kulturális közintézménye, évente körülbelül egymillióan látogatnak el a parkba, és fedezik fel a közel 900 állatfaj 11 ezer példányát. Közülük jó néhány állat tartása már több évtizedes, sőt akár százévesnél is hosszabb múltra tekint vissza az állatkertben.

Az állatok tartásánál különösen fel kell készülnie az intézménynek, ugyanis Magyarországon télen hideg nyáron pedig meleg van, így olyan férőhelyet kell biztosítani nekik, ami mindenféle időjárási viszonyok mellett azt adja, amit az adott állat szeret.

„Az állatkertben olyan viszonyokat biztosítunk, ahol kevésbé vannak kitéve az időjárás-változásoknak” – tájékoztatott az állatkert szóvivője, aki elmondta, vannak azonban megfigyelések, valamint állati jóslások hideg, illetve melegfrontok érkezésénél.

„Az állatkert történetében van bőven tapasztalatunk, hogy állataink az időjárás-változást előre jelzik. A népi hagyomány a hosszú távú előrejelzéseket a medve árnyékának az észleléséhez kapcsolja február másodikán, ezt mi minden évben megfigyeljük. A jegesmedvéknél pedig a fürdési aktivitásuk változása jelzi, fürödnek, amikor melegebb van, kevésbé, amikor hidegebb van, ezekből lehet kicsit jósolni” – mesélte Hanga Zoltán.

A vízilovak tartásának vannak a legnagyobb hagyományai. Bár nem a Fővárosi Állat- és Növénykert volt az első vízilótartó, de nincs még egy állatkert a világon, ahol ilyen régóta foglalkoznának megszakítás nélkül vízilovakkal. A vízilovak nem szokványos vízben lubickolnak az állatkertben, ugyanis a Széchenyi gyógyfürdő termál vize van bevezetve hozzájuk, amit természetesen hideg csapvízzel kevernek, ugyanis a fürdő vize hetvenfokos, s ez túl meleg lenne a számukra.

Ma is meglévő vízilovak, Tücsök és lánya, Jusztina 1994-ben, amikor Jusztina még csak egy hónapos volt. Lenyó László felvétele (Fotó: Facebook/Fővárosi Állat- és Növénykert)

Régmúltba visszanyúló története van az elefántok tartásának is, ugyan, ha nem is a nyitáskor, de a kert működésének első évtizedében kezdődött, és több mint százhúsz esztendeje folyamatosan, megszakítás nélkül, mindig bemutattak legalább egy elefántot. Volt azonban olyan időszak is, amikor fél tucat elefánt élt a fővárosban egyszerre.

Budapest, 1948. február 17.: Az állatkertből a Városligetbe indulnak sétálni az elefántok (Fotó: Nemzeti Fotótár)

A legek

A Fővárosi Állat- és Növénykert a világ egyik legrégibb állatkertje melynek legkorábbi lakója Samu, az aligátor, aki az 1950-es években érkezett.

Samu az aligátor (Fotó: Alapítvány a Budapesti Állatkertért)

A képzeletbeli dobogó második fokán pedig Tücsök, a víziló áll, aki 1973-ban született az állatkertben.

Tücsök (Fotó: Alapítvány a Budapesti Állatkertért)

A régi lakók mellett rengeteg állat született, kelt ki az elmúlt időszakban, közülük a legfiatalabbak a flamingófiókák, közülük a legidősebb sincs még egy hónapos.

Már húszan vannak a flamingófiókák (Fotó: Facebook/Fővárosi Állat- és Növénykert)

Az állatkert legmagasabb lakói természetesen a zsiráfok, a legkisebb címért azonban több kisállat – csíkos fülű egér, denevér – is versenyben van.

Sandra, a zsiráf (Fotó: Alapítvány a Budapesti Állatkertért)

Az állatkert ikonikus épületei

Az állatkert területén található patinás épületeket olyan neves építészek tervezték, mint Szkalnitzky Antal és ifj. Koch Henrik, akiknek például a budapesti Egyetemi Könyvtárat, a belvárosi Főpostát és az Oktogon sarkain álló bérházakat is köszönhetjük. Az épületek kivitelezését 1866-ban fejezték be, az építkezés költsége pedig 28 518 forintra rúgott.

A főbejárat már 1866-ban is a ma megszokott helyén állt, azonban a most is látható, „elefántos” főkaput csak 1912-ben adták át.

Az „elefántos” főkaput 1912-ben adták át (Fotó: Nemzeti Fotótár)

A születésnapi hosszú hétvége részletes programjai megtalálhatók a Fővárosi Állat-és Növénykert honlapján, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert Facebook-oldalán.

hirado.hu