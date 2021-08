Tüttő Kata és az állatorvosi ló

Ahogy a lóúsztatás is csak lovastudással rendelkezőknek való, úgy a város- és országvezetés sem való akárkinek.

2021. augusztus 11. 09:16

Az elmúlt héten annyit olvastam Tüttő Kata lovas videójáról, hogy gondoltam, megnézem, milyen is volt az a lovaglás. Nem volt egyszerű dolgom, mert a főszereplő pánikszerű videóeltávolítása után a (jobboldali) politikusok viselt dolgait oly szívesen a nagyközönség elé táró baloldali független portálok is egycsapásra elérhetetlenné tették a felvételt. Szerencsére azonban az internet nem felejt, így végül sikerült ráakadnom. Összességében a 13 másodperces felvétel, illetve a felvételen rögzített produkció elég égő szegény Tüttő Katának. Egyrészt szánalmas, másrészt egyfajta állatorvosi lóként megmutatja nekünk a teljes magyar baloldalt a maga plasztikusságában, azt, ahogyan a baloldal a fővárost vezeti, és azt, hogy mi lenne várható tőlük, ha valamilyen baleset folytán kormányra kerülnének. És itt nem arra gondolok – ami egyébként a történet olvasata volt –, hogy Tüttő Kata az átlag magyar választópolgárnak elérhetetlen mennyiségű pénzbe kerülő luxusnyaraláson vett részt. Nem, egy görögországi tengerparti vakáció nagyon sok magyar családnak elérhető, és sokan élnek is ezzel a lehetőséggel. Aztán van, aki hajókázásra fizet be, van, aki lovacskázásra. Utóbbival sincsen semmi baj, sőt a lóúsztatással sem. A lóúsztatás régen bevett dolog volt, a Bulcsú által vezetett 954-es nyugati hadjárat során például nem egy nagy folyón kellett átúsztatni a több tízezres magyar seregnek. Az úsztatás évezredeken keresztül a lóval való távolság- és akadályleküzdés szükséges velejárójaként működött. Mi pedig elvégre lovas nemzet volnánk, úgyhogy Tüttő Kata is nyugodtan lovagolhat, akár tengerben is.

Sem a görögországi nyaralással, sem a lóúsztatással nincsen tehát semmi bajom. Tüttő Kata lovas videója mégis nagyon ciki. Mégpedig azért, mert a 13 másodperces videóból az derült ki, hogy az élménnyel büszkélkedő szocialista főpolgármester-helyettesnek semmi köze nincsen a lovagláshoz és a lóúsztatáshoz.

Először is, úsztatás közben nem fekszünk a ló hátán, hanem amint a ló lába elhagyja a talajt és az állat úszni kezd, lecsúszunk a hátáról és a sörényébe kapaszkodva úszunk mellette. Másodszor, amikor az úsztatás végén újra felülünk a ló hátára, annak nem a farán ülünk, ahol a szocialista főpolgármester-helyettesnek sikerült, hanem sokkal előrébb. Harmadszor, a ló hátán ülve, a szárat tartó kezünket nem emeljük a magasba, amint tette ezt Tüttő Kata.

Lovagláskor a kezünk lent van, a ló marjánál (kivéve a westernstílust, de ez más kérdés, Tüttő Kata keze nem azért volt magasan, mert lovaglásának bármi köze lett volna a westernstílushoz). Negyedszer, a videót alaposabban megtekintve feltűnik, hogy a jobboldali zablakarikába egy karabiner és egy szár van csatolva. A szárnak nyilván van egy másik vége, amit valaki fog, vagy ami valahová ki van kötve, ez azonban nem látszik a videón. Vagyis a lovat nem Tüttő Kata irányítja, szó sincsen szabad lóúsztatásról. Ötödször – és talán ez a legfontosabb – a Tüttő Kata által végrehajtott mutatvány rendkívül balesetveszélyes volt, mivel az úsztatáshoz a szárat nem csatolta szét. Ez úsztatáskor alap, az összecsatolva hagyott szárba ugyanis belegabalyodhat a ló lába, aminek következtében a ló elsüllyedhet, magával ránthatja a lovasát is, és mindketten megfulladhatnak.

Tüttő Kata lóúsztatása tehát nem azért problémás elsősorban, mert a görögországi tengerparti nyaralás vagy a lóúsztatás valami Istentől elrugaszkodott dolog lenne, hanem azért, mert Tüttő Kata olyan dologgal büszkélkedik, amihez láthatóan semmi köze nincsen. Kitesz egy videót a lóúsztatásról, miközben egyáltalán nem ért hozzá, és az egész valójában egy Patyomkin-lóúsztatás. Pontosan ugyanazt csinálja, amit a magyarországi baloldal az élet minden területén: a semmittevést elfedni hivatott látványos kommunikáció, ordító hozzá nem értéssel párosulva. Így vezetik a fővárost, és ugyanígy kormányoznának, ha – ne adj’ isten – odakerülnének. Úgy tesznek, mintha úsznának, de nem tudnak. Közben jó eséllyel belegabalyodnak a szét nem csatolt szárba, elsüllyednek, és magukkal rántják a fővárost vagy éppen az országot.

Ahogy a lóúsztatás sem való akárkinek, csak olyanoknak, akiknek van bizonyos fokú lovastudásuk, úgy a város- és országvezetés sem való akárkinek. Ennek a magyarországi baloldalnak (Karácsony, Tüttő stb.) semmiképpen. Úgyhogy, ha lehet választani, akkor városvezetés és kormányzás helyett mégis inkább próbálkozzanak lóúsztatással, ott kisebb kárt okoznak. Csak el ne felejtsék szétcsatolni a szárat, mert könnyen vízbe fulladhatnak. De legalább minket nem rántanak magukkal.



Felföldi Zoltán

A szerző közgazdász, politológus

Magyar Nemzet