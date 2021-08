Nem fedi fel adományozói nevét a főpolgámester

Noha az átláthatóság, a transzparencia bajnokaiként állítják be magukat, Karácsony Gergelyék nem árulják el, hogy kik finanszírozzák azt a napokban indult, saját bevallásuk szerint is 25 millió forintos plakátkampányt, amely a főpolgármester népszavazási kezdeményezését támogatja.

Karácsony Gergely népszavazási kezdeményezését, lényegében pedig miniszterelnök-jelöltségét támogató plakátkampányba kezdett az általa életre hívott 99 Mozgalom. Utóbbi tájékoztatása szerint a plakátkampány „25 millió forint körüli összegbe került, normál piaci körülmények között szereztük. A kampány finanszírozója a 99 Mozgalom által alapított egyesület, amely adományokból finanszírozza a kampányt”. A Magyar Nemzet szerette volna megtudni, hogy kik, esetleg mely szervezetek voltak az adományozók, ám konkrét névsor helyett Karácsony miniszterelnök-jelölti kampánycsapata csupán annyit közölt, hogy „az egyesületeknek a nyilvánosság és az átláthatóság érdekében be kell számolniuk az adományok felhasználásáról a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § 3) bek. szerint. Ez határidőre meg fog történni a 99 Mozgalom honlapján.”

A vonatkozó kormányrendelet alapján a civil szervezeteknek és egyesületeknek jövő május 31-ig kell közzétenniük az idei évre vonatkozó beszámolóikat, azaz a Karácsony Gergely plakátkampányát és miniszterelnök-jelöltségét támogató adományozók névsora csak a választás után derülhet ki. Bár ebben semmi törvénytelen nincs, nem tiltja semmi, hogy az egyébként az átláthatóság, a transzparencia bajnokaiként tetszelgő Karácsonyék korábban is felfedjék támogatóik kilétét.

Mint arról lapunk beszámolt: a Karácsony Gergely által életre hívott, kifejezetten az ő miniszterelnök-jelöltségét támogató 99 Mozgalmat régi háttérembere, Perjés Gábor jegyeztette be a közelmúltban a bíróságon. Utóbbi adatai szerint Perjés annak ellenére lett a mozgalom elnöke, hogy annak alapítói között nem szerepel. Perjés Gábor a Párbeszéd tagja, a baloldali összefogás révén a 8-as számú egyéni választókerület, Törökvész és Pasarét képviselője, ám Karácsony Gergely győzelmét követően a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának elnöki székét is elfoglalhatta. Perjés személye azért is fontos, mert – mások mellett – ő vezényelte Karácsony szisztematikus imázs­építését az elmúlt években. Ennek egyik elemeként létrehozta a Mindenki Budapestért (Mibu) Egyesületet, amely a Mandiner 2019. októberi cikke szerint forrásokat, „mikro­adományokat” gyűjtött Karácsony kampányára. Perjés Gábort nem utolsósorban Bajnai Gordonhoz közel álló személyként is szokták emlegetni.

Ismert: csupán néhány nappal főpolgármesterré választása után Karácsony Gergely máris sort kerített Bajnai Gordonnal való találkozójára egy XII. kerületi étterem hátsó, csendes kerthelyiségében. Azóta sem tudni, hogy Karácsony és a megszorításairól elhíresült volt miniszterelnök miről egyeztetett, az viszont biztos, hogy a találkozóról semmilyen hivatalos tájékoztatást nem adtak, még saját közösségi oldalukon sem ejtettek róla szót. Az biztos, hogy az évek óta háttérbe húzódó Bajnai nyíltan támogatta Karácsony főpolgármesteri kampányát és sokat tud az adománygyűjtésről is, főleg ami külföldről érkezik. Emlékezetes, hogy Bajnai Gordont amerikai hátszéllel akarták felépíteni a 2014-es választásra, az általa létrehozott és a kampányát támogató Haza és Haladás Alapítvány, illetve Egyesület összesen több száz millió forintnyi adományt kapott a közvetett és közvetlen módon a Soros Györgyhöz köthető Center for American Progresstől.

Címkép: Ez már valójában a miniszterelnök-jelölti kampány része Fotó: Katona Vanda