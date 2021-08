További migránstámadások várhatók

Egyre nő a feszültség és az erőszakra való hajlam az illegális migránsokban és az embercsempészekben. Az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója szerint a határvédők elleni támadások megszaporodásától lehet tartani.

2021. augusztus 12. 18:50

A határvédők és a mélységi ellenőrzést végző rendőrök elleni támadások megszaporodásától tart az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója. Horváth József szerint egyre nő a feszültség és az erőszakra való hajlam az illegális migránsokban és az embercsempészekben.

Legutóbb Bácsalmásnál, a határjelnél történt erőszak az illegális migránsok részéről augusztus 11-én 19 óra 30 perckor. A szerb oldalról körülbelül húsz, az arcát maszkkal vagy kendővel eltakaró migráns próbálta téglákkal megdobálni a magyar rendőröket, akik könnygázspray-t alkalmaztak. Ennek eredményeként a migránsok abbahagyták a támadást és elfutottak Szerbia felé. Senki nem sérült meg, anyagi kár nem keletkezett.

– Az újabb támadás is jelzi, hogy egyre erőszakosabbak az illegális migránsok, akik mindenáron be akarnak törni Magyarországra. Az sem kizárt ugyanakkor, hogy egy-egy ilyen támadás, vagyis a rendőrök és katonák megdobálása a másik ország területéről, az embercsempészek próbája, így tesztelik le a magyar határvédelmet – fejtette ki a Magyar Nemzetnek Horváth József biztonságpolitikai tanácsadó. Hozzátette: egyre frusztráltabbak azok az illegális migránsok, akiknek elfogy a pénzük, mert nem tudják megfizetni az embercsempészeket, akik a bejáratott útvonalakon, a zöldhatáron bejuttatnák őket Magyarországra. Ezért a saját szakállukra tízszer-tizenötször nekifutnak a határnak, ám mindig visszapattannak, így egyre nagyobb bennük a feszültség. Horváth József arra számít, hogy megszaporodhat a közeljövőben azoknak a száma, akik a határt erőszakkal is át akarják majd törni.

Téglákkal dobálták meg a rendőröket az illegális migránsok. Gázspray volt a válasz (Police.hu)

– Ez akkor várható, amikor közeleg a rossz idő, mert az őszi esőzések, illetve a tél beállta előtt a migránsok mindenáron át szeretnének jutni a határon, hogy bejussanak az Európai Unióba. Másrészt akkor várható, amikor Afganisztánban a tálibok elfoglalják az ország nagy részét – véli a szakértő. Az ottani helyzet miatt is borítékolható egy menekülthullám, ráadásul azok a férfiak érnek majd a magyar államhatárhoz, akik jelentős harci rutinnal is rendelkeznek. Ők pedig a problémák megoldását csak erőszakosan tudják elképzelni – részletezte Horváth József.

Az illegális migránsok erőszakossága mellett az embercsempészek is egyre erőszakosabbak. Lassan nincs olyan nap, hogy ne kapnánk hírt arról, hogy a mélységi felderítők ellen fordulnak, kitörnek a járművükkel a hatósági blokádból akár úgy is, hogy saját, vagy mások testi épségét, életét sem kímélik. Horváth József szerint ennek a magatartásnak is megvan az oka.

– Az embercsempészek a pénzükért és – mondjuk úgy – a szakmai hitelükért harcolnak, hogy azok, akik sok száz, illetve sok ezer eurót fizetnek egy-egy határátlépésért, vagyis a megrendelők, elhiggyék nekik, képesek őket célba juttatni. Ezért aztán sokszor tizenkilencre is lapot kell húzni – fejtette ki a szakértő Magyar Nemzetnek. Adott helyzetben az embercsempészek kitörnek, és eközben sokszor még videózzák is az akcióikat, hogy a közösségi térben ezzel hirdessék magukat. Ahogyan korábban az Iszlám Állam, ma már az embercsempészek is élnek ezzel a sajátos „önreklámmal” – mutatott rá Horváth József. Az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója szerint náluk is van konkurencia, vagyis a szervezett bűnözői csoportok egymással is folytatnak területszerző háborúkat, kisebb-nagyobb harcokat. Ennek részeként nemcsak egymást akarják kiütni fizikailag egy-egy területről, hanem a közösségi médián, a világhálón is igyekeznek önmagukat népszerűsíteni, hogy őket találják meg az illegális, fizetőképes bevándorlók, ne a riválisokat.

Mint arról korábban beszámoltunk, a bácsalmási támadást megelőzte egy július 27-i támadás, amikor egy 15 főből álló migránscsoport illegálisan akart átjutni Magyarország területére Ásotthalomnál 20 óra 40 perckor, és a szerb oldalról gázspray-vel lefújták a határt védő egyenruhásokat. Az erőszakos határátlépési kísérlet következtében négy honvéd könyebben megsérült.

A szolgálatot teljesítő rendőrök és katonák a jogellenes határátlépési kísérletet megakadályozták. A megsérült katonákat felkereste a helyszínen Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára, aki megjutalmazta őket a hősies helytállásukért.

A 2015-ös illegális népvándorlás tetőpontján Röszkénél szabályosan megostromolta a felheccelt migránstömeg a magyar határkerítést. Ismert, hogy a röszkei zavargás során 2015. szeptember 16-án a település 5-ös főút menti, úgynevezett régi közúti határátkelőhelyénél erőszakba torkolló összecsapás volt a migránsok és a határátkelőt védő magyar rendőrök között, és több száz ember megsebesült. A helyszínen huszonkét embert állított elő a rendőrség, ebből tizenötöt tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett tiltott határzárátlépéssel gyanúsítottak. Közülük kilenc szír és egy iraki állampolgárral szemben a Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség 2016. január 5-én vádat emelt. Július elsején tíz vádlottat börtönbüntetésre és Magyarországról való kiutasításra ítélt a Szegedi Járásbíróság. A zavargás irányítóját, Ahmed Hamedet három nap múlva Győrben fogták el. Tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett tiltott határzárátlépéssel és terrorcselekmény elkövetésével vádolták meg, miután a rendőrség kényszerítése céljából személy elleni erőszakos bűncselekményt követett el. A Szegedi Törvényszéken 2016. november 30-án kihirdetett elsőfokú ítélet szerint Hamedet mindkét vádpontban bűnösnek találták, ezért tíz év fegyházbüntetést kapott, és véglegesen kitiltották Magyarország területéről.

(A címkép illusztráció a röszkei zavargásról. Forrás: Híradó.hu)

