Az emberiség jövője – made in Kína?

Tanuljunk meg például, hogyan kell hatékonyan tanulni. Kerüljük a hibákat, amelyeket Kína elkövetett! Ne folytassunk például felforgatást teremtő kultúrforradalmat! Ne kerüljünk az önelégültség mámorába. Őrizzük meg európai kultúránkat és értékeinket és ne pazaroljuk az időnket a természeti törvényszerűségek megváltoztatására irányuló pótcselekvésekre.

2021. augusztus 13. 09:24

Ha a holnaputáni világot szeretnénk megismerni, akkor Sencsenbe kell utaznunk. Légvonalban 17 kilométerre Honkongtól fekszik a dél-kínai város. A még 80 évvel korábban álmos halászfalucska ma egy 20 millió lakosú High-Tech világvárossá nőtte ki magát. Kínában a harmadik legnagyobb gazdasági erővel rendelkezik, a tőzsdéje értékesebb a londoninál, a kikötője négyszer nagyobb a hamburginál. A Huawei főhadiszállása és számos vállalkozás műhelytelephelye korszakalkotó találmányokkal hívja magára a világ figyelmét. Sencsen a világ egyik legfiatalabb városa, az új szilícium-vögy!

Fölvetődik: hogyan tervezték Sencsent a jövő igényei szerint ilyen szédületes tempóban? Lehet valamit a várostervezésben tanulni a kínaiaktól?

Előnyös helyzetben voltak, mert a várost a nulláról kezdték felépíteni. A leginnovatívabb felhőkarcolókat a világon Sencsenben építik. A világ legjobb építészei új koncepciókat próbálnak ki. A város látványa a látogatót akaratlanul csendes lemondó sóhajra készteti: „szegény New York“. Csillogó felhőkarcolók között óriási zöld parkokkal a jövő fenntartható városának varázslatos panorámája tárul elénk.

A házakban minden lakást „homeoffice“- szal kiegészítve tervezték, hogy ott lakni és dolgozni lehessen. Minden emeleten a lakásokat a gyalogos zóna választja el egymástól. A lakásokban a képernyőket fóliák helyettesítik, melyekre már nem betűket kell ütögetni, hanem a nyelv alakul át írássá.

Sehol sincs olyan zuga a városnak, ahol ne lenne megfigyelő kamera. Minden közlekedési lámpánál mindenkit lefotóznak. Persze Londonban is majdnem hasonló az elhelyezett megfigyelő kamerák sűrűsége. A rendszer nagy előnye a város biztonsága. A nagy hátránya, hogy a felvett képeket politikai célokra is lehet felhasználni. Az adatvédelem gyakorlatilag nem létezik. Detroitban és New Yorkban ez elképzelhetetlen, de az is, hogy a sötétedés után bizonyos kerületekben kimenjen az ember az utcára sétálni. Sencsenben ez nem probléma.

Ma Kínában az elit nem vitatkozik az antogonisztikus ellentmondásól, amely a kommunista társadalmi berendezkedés és a turbokapitalista gazdaság között feszül. A pragmatikus, hatékonyabb utat választották a világelsőbbség megszerzésére: ideológiai viták nélkül. Ez a bölcsesség eddig a kínai nép jólétét és szabadságát szolgálta.

Sencsen a szuperlatívuszok városa. Egy évben annyi felhőkarcolót építenek, mint az USA-ban tíz év alatt. A biztosító társaság, a Ping An Insurance főhadiszállása a legmagasabb irodaház a világon: 599 méter. Minden taxit (számuk 21000) és autóbuszt (16 000) villamos árammal üzemeltetnek. A városban 60 000 e-tankoló állomás között található a világ egyik legnagyobb töltő állomása, ahol egyidejűleg 5 000 gépjármű villamos árammal feltankolható. Itt megtekinthető Kína első „robotoros” kiszolgáló vendéglője. A kerékpárosok számára a tengerparton 14 kilométer hosszú pályát építettek. A városba települt 360 „drohnokat” gyártó cég. Itt épül a világ legnagyobb szemétégetője (napi 15 000 tonna hulladékot semmisít meg) 560 millió dollár befektetéssel. A külföldi vendég megdöbbenéssel ismeri fel a valóságot: a modern Kína nem más, mint turbokapitalizmus országa kommunista diktatúra körülményei között. Gazdag kínai turisták elözönlik Európát és megcsodálják, mint múzeumot, de már nem mint az ígéretes jövő mintaképét.

Sencsen

Mennyire jár Kina az európaiak előtt? Már csak a hátsó lámpákat látjuk?

Kezdetben Kína a világ gyára szerepét vállalta. Európa feltalálta a termékeket és a kínaiak csúcsminőségben előállították. Most a kínaiak fejlesztenek újra úgy, mint több száz évvel ezelőtt. Hosszú idő után – hiszen Kína egyszer már innovációs nagyhatalom volt – ismét korszakalkotó innovációkkal tért vissza a világgazdaságba. Említésre méltó a 5G (5. generációs mobilhálózat) Huawei Mobilfunkstandard, amely ma a legfejlettebb a világon. Nokia és Ericsson két európai konszern megpróbálta a 5G lemaradásukat behozni, valószínűleg drágábban és lassabban mint Huawei. Ez a verseny a jövő know how-jáért folyik. A kiber- és információbiztonság és ezzel a digitális szuverenitás meglehetősen kényes kérdés. A német Telecom és Magyarország 2019-ben mégis a Huawei mellett döntött. Sencsen az önjáró taxik és a drónok városa. DJI (Da-Jiang-Innovation) cég a világpiac 70%-át látja el drónokkal. A szomszéd városban Guangzahou-ban az Elhang cég a világ vezető repülőtaxi gyártója Sencsen az önjáró taxik és a drónok városa. A szomszéd városban Guangzahou-ban az Elhang cég a világ vezető repülőtaxi-gyártója.

A felsorolásban nem szabad kihagyni a BYD (Build Your Dream) konszern csoportot, amely világszerte a legnagyobb akkumulátor és mobiltelefon előállítója. De az autógyártásban is egyik legnagyobb a világon. Az USA-ban, Magyarországon (Komárom) és Romániában telepített gyártást. Sencsenben működik az egyik R&D (kutatás és fejlesztés) központja több ezer tudóssal. Ezenkívül számos nyugati cég, mint Nokia, Motorola, Ericsson, Samsung és Huawei fő beszállítója. Csak az ideológiától elvakult politikus nem ismeri fel, hogy a nyugati gazdaság a kínaival már elválaszthatatlanul, egymásra utalva összefonódott.

És ez még csak a kezdet, Kína csupán bemelegített a versenyre. Természetesen nem előztek meg bennünket minden területen. A kínaiak nem okosabbak, mint mi, de többen vannak. Tehát több gondolkodó okos tudós emberük van. A fejlődési sebesség egyszerűen szükségesség. Mindenki jólétben akar élni, de még sokan ettől távol vannak. Ezért az erőfeszítéseik is sokkal nagyobbak. Az európaiakkal szemben nyitottabbak az új technológiák irányában. A kínaiak előnye, hogy sokkal gyorsabbak és sokkal többen vannak adatokat feldolgozni. Ebben a helyzetben képesek a technológiát és a mesterséges intelligenciára vonatkozó szoftvereiket tökéletesíteni.

Hová tart ez a hóditó utazás? Hiszen Sencsen csak a kezdet.

Kína a történelmének csak az utolsó 200 évében került ki a fejlődés fő sodrából. Elmulasztották az ipari forradalmat, aminek következtében a gazdaság meggyengült és a pénzhiány állt elő. A kínai jelképes utazás most abba az irányba halad, ahol régen egyszer már stabil helyet foglalt el, a globális innováció centrumába.

Melyik területen előzi meg még Európa Kínát? Mit kell tennünk ahhoz, hogy az elért versenypozíciunkat a világban megőrizzük?

Az alapkutatásban Európa még messze megelőzi Kínát. A kínaiak nagyon jók tömegáruk előállításában és azok továbbfejlesztésében. A 5G-t sem a kínaiak találták fel. Ha az európai alapkutatást a kínai pragmatizmussal összekapcsoljuk, akkor sikeres szintézis állhatna össze. Nekünk ismét kíváncsiabbakká és nyitottabbakká kell válnunk változásokra. Csak így tudjuk értékeinket és versenyhelyzetünket a világban megőrizni. Tudom, hogy ez egy kicsit ellentmondásnak tűnik. De másik útra nincs reményteljes kilátásunk.

Miben kell megváltoznunk?

A turistáknak nem csak a kínai nagy fal látványát ajánlom. Érdemes egy jövő utazásra vállalkozni a jövőbe és Sencsenbe látogatni. El kell vetni az európai előítéleteinket és arroganciánkat. Emlékezzünk vissza az ősi kínai innovációk hosszú listájára: a papírgyártás, az iránytű, a puskapor, a mélytengeri fúrás, a rakéta, selyem, a porcellán, a rizstermelés, s a többi. Európa akkor még csak az innovációt adaptáló szerepét játszotta. Marco Polo kalandos utazásra vállalkozott: Kínát megismerni. Tanuljunk ismét Kínától abban, ahol jobbak, mint mi vagyunk. Tanuljunk meg például, hogyan kell hatékonyan tanulni. Kerüljük a hibákat, amit Kína elkövetett! Ne folytassunk például felforgatást teremtő kultúrforradalmat! Ne kerüljünk az önelégültség mámorába. Őrizzük meg európai kultúránkat és értékeinket és ne pazaroljuk az időnket a természeti törvényszerűségek megváltoztatására irányuló pótcselekvésekre. Amíg Európában a nemzetek civakodnak, addig Kína építi a jövő világát. Használjuk ki a lehetőséget Kínával minden, de főleg olyan területen együttműködni, ahol már úgysem tudjuk utolérni. Maradjunk Kína hajójának nyomdokvizében, mert akkor legalább jó irányba haladunk.

Ha azonban elmulasztjuk a még kínálkozó lehetőségeinket kihasználni, akkor lemaradunk a világban, mint Kína az ipari forradalom korszakában. Akkor nem marad más számunkra, mint múzeumőrökként a kínai turistákat kísérgetni, és közben lesz időnk töprengésre arról, hogy hol és mivel szúrtuk el Európa jövőjét?



Prof. Dr.-Ing. Anisits Ferenc





gondola