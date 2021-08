A magyar a legversenyképesebb nemzetek egyike

A nemzeteket nem lehet leváltani. Az olimpia és a sport sokat segít abban is, hogy gyerekeink számára átmentsük azt, ami bevált és érték.

2021. augusztus 13. 10:31

A Nemzeti Sport arról kérdezte a miniszterelnököt, hogy miként értékeli a tokiói olimpiát, a magyarok eredményeit, mit kapott ahhoz képest, amit várt.

„A miniszterelnök ne értékeljen” – kezdte mondandóját a Nemzeti Sportnak Orbán Viktor. Mint a kormányfő fogalmazott: „ez nem dolga, ez a sportági szakszövetségek és az olimpiai bizottság feladata. De a miniszterelnök is magyar ember, és minden magyar értékel. A taxisofőr, a fodrász, az atomtudós, a miniszterelnök is. Egy magyar ember sosem úszhatja meg, hogy véleménye legyen az olimpiai szereplésről. Nekem is van.”

Kormányfői esélylatolgatás, Hosszú Katinka, fontos-e az olimpia

Orbán Viktor elárulta, hogy az olimpia előtt mit gondolt az éremesélyekről: „Három aranyra gondoltam a vívóktól, hogy a kardcsapatot, a kard egyénit és a párbajtőrt be fogjuk húzni. Úszásban kettőt mondtam, az egyiket Milák Kristófnak és egyet Hosszú Katinkának, aki nem tudta ezt a sok hónapos kiesést az edzésmunkája sajátosságai miatt pótolni.”

A Hosszú Katinka melletti kiállással kapcsolatban megjegyezte: aki egyszer bajnok, mindig bajnok.

Arra a kérdésre, hogy fontos-e, s ha igen, miért fontos az emberiségnek és a magyarságnak az olimpia, a kormányfő azt felelte: „Amikor nincs háború, a nemzetek akkor is össze akarják mérni tehetségüket, erejüket, ez a kísértés nem vész ki az emberiségből soha. Ennek a nagyszerű, békés, ám hasonlóan könyörtelen formája az olimpia.

A tudomány, a sport és a kultúra az a közeg, ahol békeidőben a nemzetek versenyző ösztönei megnyilvánulnak.”

Megmarad-e a sport hagyományos szerepe?

A magyar miniszterelnök szerint olyan világban élünk, amikor a hagyomány, a bevált dolgok tisztelete gyengül. Ezt mutatja szerinte az internet világa, a globalizmus, amely folyamatosan próbálja háttérbe szorítani a nemzeteket, s aminek a sportban is látjuk a jeleit. „Itt van az egész LMBTQ-őrület, a biológiai nemek kérdése, az uniszex világ, és így tovább. Mindent kérdésessé tesznek, ami elhozta a világot kétezer éven át idáig. Folyamatos a kísértés, hogy valami olyan szép új világ jön, amelyik radikálisan különbözik attól, mint amiben eddig éltünk. És ez a gyerekeinket is eléri. A sport pedig még mindig a régi, sok ezer éves, bevált dolgok védelmének az eszméje.”

Korábban írtunk róla, hogy Guy Verhofstadt belga uniós politikus szerint a nemzeti címer mellé az EU-címert is oda kellene varrni az európai sportolók mezére. Orbán Viktor erre úgy reagált: „Ezek szárnyaszegett próbálkozások. A nemzeteket nem lehet leváltani. Az olimpia és a sport sokat segít abban is, hogy gyerekeink számára átmentsük azt, ami bevált és érték.”

A budapesti olimpiáról

A napokban kiderült, hogy 2032-ben az ausztráliai Brisbane lesz a házigazda. „Végleg elúszott a lehetőség?” – kérdezte Szöllősi György.

Olimpiát csak nemzeti egységben lehet szervezni. Magyarországnak volt egy történelmi lehetősége, amikor megszerezhette volna az olimpia rendezésének a jogát, de nem tudtuk megmutatni az ehhez szükséges nemzeti egységet – felelte a kormányfő. Hozzátette: „Ez a hajó most elment – egyelőre. De az olimpia megrendezése egy magyarnak örök álom. Olyan szerelem, amelynek sosincs vége. A szükséges képességek, a sport szeretete, a sport fontossága, a nemzeti érzés, a gazdasági erő, a kultúra, mind megvannak, meg is maradnak.”

