Kétéves migráns STOP!

A NATO kivonult Afganisztánból, az USA Irakból is kivonja harcoló csapatait, így mindkét országban a vallási fanatikusoknak nyílik tér. Aki nem akarja a tálibokkal visszatérő középkort megvárni, elmenekül. Eddig legkevesebb egymillióan indultak el Európa felé, de még sokkal többen készülnek útra kelni.

2021. augusztus 13. 19:10

A nemzeti konzultáció 13. kérdése arra kérdez rá, hogy a járvány után két évig — tartva a Covid-mutációk behurcolásától — beengedjünk-e a migránsokat az országba? Ha ugyanis Brüsszelen és a baloldalon múlna, már most jöhetnének.

Dánia és Ausztria a Null Covid mintájára bejelentette a Null Migráns politikát, amivel felzárkóztak a magyar és a visegrádi migrációs állásponthoz. Ennek lényege, hogy nem a migránsokat kell Európába hozni, hanem a segítséget kell a bajba jutott emberekhez küldeni. A szociáldemokrata dán kormány, illetve a konzervatív osztrák kancellár ezt megértette, talán országainknak még nem késő, hogy fordítsanak.

A migrációs helyzet ugyanis fokozódik. A NATO kivonult Afganisztánból, az USA Irakból is kivonja harcoló csapatait, így mindkét országban a vallási fanatikusoknak nyílik tér. Aki nem akarja a tálibokkal visszatérő középkort megvárni, elmenekül. Eddig legkevesebb egymillióan indultak el Európa felé, de még sokkal többen készülnek útra kelni.

Mit üzenünk nekik?

Nem mindegy, hogy milyen üzenetet küld feléjük Európa. Angela Merkel és a bevándorláspárti brüsszeli politikusok 2015-ben a “Minden szírt befogadunk és senkit sem küldünk haza!”, illetve az ezt nyomatékosító plüssmacis és szelfis képekkel azt sugallták a jobb életre vágyó százezreknek és millióknak, hogy Európa “szívesen látja őket” és elég csak átlépni egy kontinenst, és máris megnyílik előttük a Kánaán.

Most a nemzeti konzultáción nekünk, magyaroknak ismét esélyünk van arra, hogy szabadon elmondhassuk a véleményünket, mert a mi kormányunk megkérdez minket arról, hogy akarunk-e 1-1,5 millió új “honfitársat”. Ne legyenek kétségeink, ahogy az amerikai demokraták 11 millió, úgy Brüsszel 34 millió bevándorlót akar befogadni és állampolgársággal — vagyis szavazójoggal — felruházni.

A visegrádi országok polgárai 2015-ben és azóta is világosan elutasítják nagyszámú idegen népesség beáramlását és letelepítést. Látjuk, ahogy a nyugati társadalmakban, főként a nagyvárosokban, Európa helyett a Közel-Kelet és Afrika válik meghatározóvá. Egy német közmondás szerint ugyanis “Aki fél Kalkuttát befogadja, az nem Kalkuttán segít, hanem maga is Kalkuttává válik!”.

Brüsszel és a hazai ellenzék álláspontját Karácsony Gergely foglalta össze a Zeit-nak adott interjújában. “Tiszteletben tartjuk a ‘menekültek’ jogait, de ezt nem írjuk a plakátokra, mert akkor nem szavaznának ránk.”

Kiszelly Zoltán

Érthető, ha a hazai és nemzetközi bevándorláspárti baloldal mindenről akar beszélni, csak az erősödő migrációról nem. Sebaj! A nemzeti konzultáció most mindenkinek esélyt ad arra, hogy elmondja véleményét. Közösen újabb 5-10-15 évre időt nyerhetünk magunknak, hazánknak és Kelet-Közép-Európának arra, hogy továbbra is úgy éljünk, mint őseink, vagy mi, most.

Öt éve még kevesen hittek nekünk. Akkor igazunk lett, azóta a dánok és osztrákok már követik a példánkat. Felkészülnek a svédek. Most kell nekünk, magyaroknak ismét egy erős jelzést küldenünk, megüzenni a szomszédos kontinenseken élőknek, hogy a járvány után két évig ne jöjjenek migránsként Európába, mert nincsen esélyük a maradása.

mozgasterblog.hu