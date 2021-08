Orbán Viktornak igaza volt, hogy nem engedett be számtalan embert a Közel-Keletről

Immár ötödik alkalommal látogatott Magyarországra Dennis Prager, aki legutóbb az Esztergomban megrendezett MCC Feszten tartott előadást. A kommunizmus kutatójaként is ismert konzervatív rádiós műsorvezető úgy fogalmazott: kétszer a kommunizmus alatt és kétszer azt követően járt Magyarországon, majd legutóbb Esztergomban az MCC Feszten, és most tűntek a legvidámabbnak a magyarok. – Az utcán is barátságosak, kedvesek voltak az emberek, amikor beszélgettem velük, és szerintem ez a boldogság igazi fokmérője ­– mondta Dennis Prager a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában vele készült interjúban.

A Magyarországot a nemzetközi baloldal részéről érő támadásokra a médiaszemélyiség úgy reagált: nem létezik olyan konzervatív a világon, akit a baloldalról ne neveznének homofóbnak, xenofóbnak vagy rasszistának. – Néhány éve, amikor egyetemen tanítottam, antiszemitának neveztek, pedig zsidó származású vagyok ­– mondta, majd kiemelte: annak ellenére címkézték fel a baloldaliak, hogy könyvet írt a zsidóság megértéséről, amely a témában a legnépszerűbb az Egyesült Államokban, valamint zsinagógát és iskolát is alapított. ­

– A baloldaliak nem komoly szándékkal írnak, hanem azért, hogy kiközösítsenek. Nem érdemes őket komolyan venni ­ – fogalmazott.

A hazánkat folyamatosan támadó LMBTQ-propagandára utalva Dennis Prager elmondta: nem gondolja, hogy a homoszexualitásról vagy a heteroszexualitásról kellene oktatást tartani gyerekeknek az iskolában, mert a gyerekeket meg kell őrizni gyerekeknek.

Az interjúban korábbi kijelentéséről is megkérdezték a konzervatív műsorvezetőt, miszerint Közép-Európa képes megmenteni a nyugati civilizációt. ­ Dennis Prager elmondta: a nyugati civilizáció megmenthetőségébe vetett hit ma erősebb Magyarországon, mint Németországban, és erősebb Lengyelországban, mint például az Egyesült Államokban. Szerinte a nyugati civilizáció fő elemei a szabadság és a zsidó-keresztény értékek, azonban a baloldal tagadja a vallást.

Az illegális bevándorlás kérdése is előkerült az interjúban, melyre Dennis Prager úgy reagált: amikor Orbán Viktor nem engedte be az illegális bevándorlókat, nem azért tette, mert nem szereti a muszlimokat, hanem mert a saját kultúráját akarta megóvni.

Az amerikai rádiós az eltérő kultúrájú közösségek egymásra hatásáról egy amerikai példát hozott fel: amikor New Yorkból Floridába költöztek tömegesen az emberek, akkor fehér amerikaiak változtatták meg Florida kultúráját ­– mondta, majd kiemelte: egy adott államon belül is látható, milyen hatással van egy eltérő kultúrájú közösség betelepülése egy másik közösségbe.

A „love is love” ideológiájára reagálva Denis Prager elmondta: ez a kijelentés teljesen értelmetlen. ­Vajon hány német imádta Hitlert és hány orosz imádta Sztálint? Ezek vajon jó imádatok voltak? Vagy ha valaki szerelmes a nővérébe, akkor az jó szerelem? – mutatott rá, majd hozzátette: ez a mondat nélkülözi a jelentést, mert gyakran a legműveltebb emberek a legfelületesebb gondolkodók.

Az Egyesült Államok politikai helyzetére kitérve a konzervatív rádiós kifejtette: jövőre a Kongresszusban lesznek választások. Ha a Republikánusok képesek többséget szerezni a Kongresszusban és a Szenátusban, az a kezdete lehet a jelenlegi folyamatok visszafordításának. – Jelenleg két Amerika létezik: van egy jobboldali és egy baloldali USA, és nincs bennük semmi közös. Még csak az sem közös bennük, hogy amerikaiak, mert a baloldaliakat az sem érdekli igazán, hogy amerikaiak.