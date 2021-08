Gyurcsány és Dobrev átvette az irányítást

Karácsony Gergely már egyáltalán nem foglalkozik Budapesttel, ami nem csupán a nyári szünetben szokatlan hatalmas dugókon mérhető le – nyilatkozta lapunknak Deák Dániel politológus, aki szerint miközben a főpolgármester gyengül, Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc végérvényesen átvette a baloldalon az irányítást.

Hiába van nyári szünet, így is többször alakulnak ki Budapesten hatalmas dugók, aminek oka az össze nem hangolt lezárások és az értelmetlen helyekre felfestett bicikliutak – szögezte le lapunknak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. A politológus szerint borítékolható, hogy szeptembertől, amikor az emberek ismét munkába állnak, és megnyílnak az iskolák, Budapest el fog esni, lehetetlenség lesz közlekedni.

Mindezt annak a következményeként értékelte, hogy Karácsony Gergely már egyáltalán nem foglalkozik Budapesttel, kizárólag az országos kampányával van elfoglalva, amit nemcsak a dugók mutatnak, hanem az is, hogy egyes köztereken erőszakos bandák tartják rettegésben a járókelőket, továbbá a parkok és az utcák elhanyagoltak, a hajléktalanokat a korábbi, Tarlós-féle városvezetéssel ellentétben nem viszik el a szállókra, ezért ellepték az utcákat.

A politikai elemző úgy látja, hogy Karácsony gyenge kampánya mellett a rossznak minősíthető városvezetése is rányomja a bélyeget a támogatottságára.

„Már minden felmérésben megelőzi őt az ország egyik legelutasítottabb politikusának számító Dobrev Klára – emlékeztetett Deák Dániel. – Ez komoly arcvesztés Karácsonynak, hiszen korábban azt állította magáról, hogy meg tudja szólítani az ellenzéki tábort, sőt még a bizonytalanok közül is be tud hívni embereket az ellenzéki táborba. Ez a jelek szerint nem nagyon sikerül neki, ami az egész baloldal számára komoly bukást hozhat 2022-ben. Ezt támasztják alá a legfrissebb közvélemény-kutatások, amelyek a Fidesz erősödését és a baloldal gyengülését jelzik. A múlt héten még a DK-közeli IDEA Intézet is erre az ellenzék számára kellemetlen következtetésre jutott.”

Miközben Karácsony gyengül, Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc a jelek szerint végérvényesen átvette a baloldalon az irányítást: ők diktálják az ellenzéki napirendet, az ő országjárásaikról cikkezik a legtöbbet a sajtó – fogalmazott a politológus, aki úgy érzi, ez egyben tragédiája is a baloldalnak, hiszen Gyurcsányék ugyan a pár százezres balliberális kemény magot tudják mozgósítani, de eltaszítják az ellenzéki együttműködéstől a kevésbé elkötelezett szavazókat és a bizonytalanokat.

„Jól mutatja, hogy milyen tehertétel a baloldal számára Gyurcsány, hogy egy lakossági fórumon egy 2006-os áldozat kapcsán nyilvánult meg vállalhatatlanul, ami nagyon sokakat megbotránkoztatott” – mondta a szakértő, majd hozzátette, hogy a korábban elitcserét ígérő LMP, Párbeszéd, Jobbik és Momentum lemondott eredeti elképzeléséről, mindannyian betagozódtak a Gyurcsány-féle baloldalba, így a választók számára világossá vált, hogy ők sem különböznek a „nagy elődöktől”.

A magyar belpolitika fókusza a gyermekvédelmi törvény és az ellenzéki ügyek mellett az elemző szerint a migrációra is át fog tolódni, hiszen küszöbön egy újabb bevándorlási hullám. Noha a koronavírus-járvány megtörte az Euró­pába érkező tömegek lendületét, most újra felerősödött a migrációs tendencia, amit például az afganisztáni helyzet vagy a litván–belorusz határon kialakult válság is fokoz.

„A magyar kormány megvédi a határt, azonban a baloldal beengedné a migránsokat, csak – mint ahogyan Karácsony Gergely fogalmazott – ezt nem írják ki a plakátokra, mert nem lenne népszerű” – összegzett Deák Dániel.