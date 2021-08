Cseh Katalin a Facebookon fenyegette meg a tálibokat

Nem fogja hagyni, hogy az atrocitások elkövetői elkerüljék a felelősségre vonást.

2021. augusztus 16. 20:04

„Prioritásként kell a szemünk előtt lebegnie annak, hogy mindenki, aki el kívánja hagyni Afganisztánt, ezt biztonságban meg is tehesse. A nemzetközi közösségnek el kell érnie, hogy a repülőterek, a légtér és a szárazföldi határátkelőhelyek nyitva maradjanak. Ne feledjük, Afganisztán tragédiájának a legnagyobb vesztesei maguk az afgán állampolgárok, különösképpen az afgán nők” – írta Cseh Katalin a közösségi oldalán hétfőn.

A Momentum európai parlamenti képviselője szerint „belegondolni is borzalmas, hogy a saría bevezetésére készülő tálibok uralma alatt az eddig is szörnyen nehéz körülmények között élő afgán nőknek nem marad esélyük teljes jogú állampolgárként élni a saját hazájukban”. Mint írta, a hamarosan ülésező Európai Parlament is tárgyalni fogja az afgán helyzetet.

Ezután megfenyegette a tálibokat, hogy az uniós parlament külügyi bizottságának tagjaként nem fogja hagyni, hogy az emberi jogi atrocitások elkövetői elkerüljék a felelősségre vonást.

Cseh Katalin posztjában annak a Washingtonnal szemben némileg kritikus véleményének is hangot adott, hogy az amerikai csapatok kivonulása után a legrosszabb forgatókönyv valósult meg az országban.

Az uniós intézményekből lényegében csak az utóbbi órákban kezdtek el szállingózni a Csehéhez hasonló politikai nyilatkozatok, miután a tálibok a hétvégén már Kabult is bevették. Josep Borrell, az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője szintén hétfőn jelezte, hogy a tagállamok külügyminiszterei kedd délután rendkívüli videókonferencián tárgyalják az afgán helyzetet. Charles Michel, az Európai Tanács vezetője is csak vasárnap este szólalt meg az ügyben: mint azt a Twitteren írta, folyamatosan egyeztet Josep Borrell-lel a fejleményekről, az Afganisztánban lévő uniós állampolgárok, alkalmazottak és családtagjaik biztonsága pedig rövid távon egyértelmű prioritást jelent.

MNO - Facebook