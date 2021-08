Rang a Magyar Honvédség katonájának lenni

A kormány nem titkolt szándéka szerint a fiatalokat segíteni, támogatni kell, és ebben a Magyar Honvédségnek is rendkívül nagy szerepe van - hangoztatta a honvédelmi miniszter kedden a sátoraljaújhelyi Rákóczi Tábor és Rendezvényközpontban egyetemisták, főiskolások előtt.

2021. augusztus 17. 13:34

A kormány nem titkolt szándéka szerint a fiatalokat segíteni, támogatni kell, és ebben a Magyar Honvédségnek is rendkívül nagy szerepe van - hangoztatta a honvédelmi miniszter kedden a sátoraljaújhelyi Rákóczi Tábor és Rendezvényközpontban egyetemisták, főiskolások előtt.

A kormány nem titkolt szándéka szerint a fiatalokat segíteni, támogatni kell, és ebben a Magyar Honvédségnek is rendkívül nagy szerepe van - hangoztatta a honvédelmi miniszter kedden a sátoraljaújhelyi Rákóczi Tábor és Rendezvényközpontban egyetemisták, főiskolások előtt.

Előadását megelőzően Benkő Tibor újságíróknak elmondta: a honvédségnél nemcsak hivatásos, szerződéses katonai szolgálat működik, hanem önkéntes is, és egyre több fiatal vállalja ezt a szolgálatot.

Egy táborozó célba lő a sátoraljaújhelyi Rákóczi Tábor és Rendezvényközpontban 2021. augusztus 17-én. MTI/Vajda János



A Magyar Honvédségnek tizenkét egyetemmel van szerződéses jogviszonya, "segítjük, támogatjuk egymást, a fiataloknak pedig felvázoljuk azt, hogy milyen életutat tudunk számukra biztosítani" - közölte a politikus.



Megjegyezte: a fiatalok a középiskola elvégzése után jelentkezhetnek katonai főiskolára, és számítanak a "civil" egyetemet végzettekre is.



Miután a kormány életpályamodellt fogadott el a honvédségnél, megfelelő egzisztenciát tudnak biztosítani a fiataloknak - mondta Benkő Tibor, hozzáfűzve: az életpályának több része van, a hazafias honvédelmi nevelés, a megfelelő illetmény és a lakhatás biztosítása, az egészségbiztosítás rendszere.



Szólt arról is, hogy nemcsak a fiatal katonákra, hanem azokra is odafigyelnek, akik életpályájukat korábban kezdték meg a Magyar Honvédségnél.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter (j2) és Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke (j) a sátoraljaújhelyi Rákóczi Tábor és Rendezvényközpontban 2021. augusztus 17-én. MTI/Vajda János



A sátoraljaújhelyi táborban toborzósátort is felállítottak, amelynek a miniszter szerint sikere van: sok egyetemista, főiskolás látogat oda, érdeklődik a honvédség munkájáról, tevékenységéről, a hivatásos és önkéntes katonai szolgálatról. Jelezte: míg 2010-ben mindössze tizenhét önkéntes katonája volt a honvédségnek, számuk mára 12 ezerre nőtt; ez is mutatja, hogy sikeres a katonai életpálya.



MTI