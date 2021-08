A legendás Aranyvonatot is megnézhetjük Szent István ünnepén

2021-ben Szent István király ünnepén az ország főterén járhat a nagyközönség a hosszú évtizedek után az elmúlásból visszatért ikonikus nemzeti kincsünk, az Aranyvonat csodájára.

2021. augusztus 18. 13:28

Az impozáns kocsiszerelvény az államalapító halálának 900. évfordulójára készült még 1938-ban, azonban a második világháború alatt a Szent Jobbot országos körútra szállító vasúti kocsi is megsemmisült. 2015-ben a Budakeszi Kulturális Alapítvány kezdeményezésére indult a rekonstrukció, melynek eredményeként 2020. augusztus 20-án adták át a feltámasztott Aranyvonatot, melyet most augusztus 20-a és 22-e között bárki testközelből megtekinthet a Kossuth téren – írták a Szent István Nap hivatalos oldalán.

A Kossuth téren állítják ki a rekonstruált Aranyvonatot, azt az ereklyeszállító kocsit, amelynek eredetije 1938-ban készült, hogy körbevihesse az országban a Szent Jobbot.

A kiállítás augusztus 20. 9:00-tól augusztus 22. 18:00-ig tart.

A megújult Aranyvonat készen áll az indulásra

A történelmi jármű augusztus 20-án debütál az Alkotmány utcában.

Az augusztus 20-án a Szent István Napi programsorozatot a Városok sétánya kiállítás is gazdagítja. Szentkirályi Alexandra Facebook-bejyegzése szerint az esemény alkalmából az Alkotmány utcában lehet majd megtekinteni az Aranyvonatot, amely 1938-ban a Szent Jobb ereklyénket a történelmi Magyarországon körbeutaztató vonat mása.

A második világháborúban megsemmisült a szerelvény, de a meglévő tervek és történészek bevonásával hitelesen, gyakorlatilag az eredetivel majdnem teljesen megegyező formában újra tudták építeni.

Kevesen tudják, hogy az eredeti díszkocsi nem újonnan gyártott volt, hanem egy meglévő kalauzkocsit építettek át a Szent Jobb szállítására.

A vonat rekonstruálása világszinten is egyedülálló, hasonló újraépítésre még sehol sem került sor.

Unikális jellegét adja az is, hogy a korabeli építési sajátosságok mellett a modern vasúti közlekedés szabályait is figyelembe vették a munkálatoknál.

Rendkívüli eredménynek, egyben a magyar vasúttörténet egyik mérföldkövének értékelhetjük az Aranyvonat rekonstruálását, hiszen ezzel egyedülálló értéket közvetíthetünk az utókor számára. A munkafolyamat továbbá igazán izgalmas részleteket rejtett magában, a korhű belső tér kialakításához például az eredetire nagyon hasonlító, és a Vasúttörténti Parkban ma is látható, Da 6404-es, úgynevezett Dreher-kocsit használták fel.

A rekonstrukciós programban a hosszútávú és rugalmas hasznosíthatóság érdekében rögzítették, hogy a díszkocsi ne csupán helyhez kötött kiállítási tárgyként funkcionáljon. A mozgatáson és a vasúti forgalomba való bekapcsolódáson keresztül ugyanis az Aranyvonat országszerte ismertté válhat és bemutatható lesz.

Trélerre emelik az eredetileg 1938-ban elkészült, majd a II. világháborúban megsemmisült Aranyvonat újraépített Szent Jobb-ereklyeszállító kocsiját a Dunakeszi Járműjavító udvarán 2021. augusztus 17-én. MTI/Máthé Zoltán

Trélerrel szállítják az Aranyvonat újraépített Szent Jobb-ereklyeszállító kocsiját Dunakeszin 2021. augusztus 17-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Az eredetileg 1938-ban elkészült, majd a II. világháborúban megsemmisült Aranyvonat újraépített Szent Jobb-ereklyeszállító kocsija a Dunakeszi Járműjavító udvarán 2021. augusztus 17-én. MTI/Máthé Zoltán

Képek 1938-ból

Augusztus 20. – Nagyszabású rendezvénysorozat várja Budapesten az ünneplőket

Nagyszabású Szent István-napi rendezvénysorozattal készülnek idén az augusztus 20-i hosszú hétvégére: a hagyományos ünnepi programok mellett komoly- és könnyűzenei koncertek, fesztiválok, történelmi bemutatók, látványos felvonulás, kiállítások, sportesemények, művészeti programok, valamint gasztronómiai élmények is várják a látogatókat csütörtöktől vasárnapig.

A szervezők közleménye szerint az eseménysorozat augusztus 19-én 16 órakor kezdődik a Szabadság téren az Utcazene Fesztivállal és Foodtruck Showval, valamint az Erzsébet téren a Szabadrét Fesztivállal.

A Szabadság térre és a környező utcákba beköltözik a Veszprémi Utcazene Fesztivál, három nap alatt 12 programhelyszínen 14 ország zenészei 151 koncertet adnak. A fiataloknak szóló Szabadrét Fesztiválon magyar zenészeket, formációkat és dj-ket hallhat a közönség.

Augusztus 20-án a budai Várban, a Tóth Árpád sétányon kap helyet a Hősök útja, amely a magyar történelem hét kiemelkedő alakjának állít emléket látványos, szerepjátékos bemutatókkal. A Kapisztrán téren ezzel párhuzamosan honvédségi programok és a katonazenekar koncertjei szerepelnek a kínálatban.

A Gellért-hegyen, a Filozófusok kertjében várja a közönséget a komolyzenei koncerteket kínáló Panorama Classical elnevezésű helyszín, ahonnan impozáns panoráma nyílik a budai Várra, a Parlamentre és a Szent István-bazilikára is.

A budai programok között lesz a Retro Tabán, ahol koncertet ad a Ladánybene 27, a TNT, Szikora Róbert és az R-Go, a Back II Black, Hevesi Tamás, az Emelet, Török Ádám és a Mini, a Mobilmánia, a Beatrice, Deák Bill Gyula, a Hooligans és a Skorpió.

Hagyományteremtő céllal az Andrássy úton idén felvonulást is rendeznek, amelyen a magyar történelem kiemelkedő alakjai, feltalálói, művészei és helyszínei mellett a keresztény és a katolikus vallás emblematikus alakjai és szimbólumai elevenednek meg több látványos, guruló installáción.

A hat különböző jármű három tematika – föld, haza, nemzet – alapján született meg. Emellett több száz fellépővel készülő műsort is láthatnak az érdeklődők.

Az idén is megrendezik a Magyar Ízek Utcáját a Várkert Bazár előtti területen, ahol a látogatók megkóstolhatják az ország tortáját és cukormentes tortáját, valamint a Szent István-napi kenyereket is.

Az Alkotmány utcában látható a Városok sétánya című kiállítás, amely bemutatja az ország kulturális gazdagságát, sokszínűségét. A Kossuth téren állítják ki a rekonstruált Aranyvonatot, azt az ereklyeszállító kocsit, amelynek eredetije 1938-ban készült, hogy körbevihesse az országban a Szent Jobbot.

A Március 15. téren, a SportHősök című eseményen a nemzet nagy sportolóit, olimpikonjait mutatják be. A programban sportjátékok is helyet kaptak, továbbá sporttörténeti kiállítás is nyílik a nemzet olimpikonjainak fotóiból és relikviáiból.

A Pesti Vigadó előtti téren, az Operett Korzó számos előadással, a Budapesti Operettszínház művészeinek fellépésével várja a közönséget. A hétvégén a Vörösmarty tér a Csárdafesztiválnak ad helyet, ahol gasztronómiai kínálattal, a színpadon pedig hagyományőrző fesztivállal, számos zenekar és táncegyüttes fellépésével várják a látogatókat.

A hétvégén rendezik meg a Road Movie Live koncertsorozatot a Műegyetem rakparton: a fellépők között lesz a Blahalouisiana, az Ivan & The Parazol, a Road, a Tankcsapda, Demjén Ferenc, a Kelemen Kabátban, a Margaret Island, Horváth Tamás, a Halott Pénz és Ákos.

A Bálnában a Magyar Divat & Design Ügynökség programján magyar tervezők, dizájnerek és iparművészek mutatkoznak be. Az épületben kiállítói standok kapnak helyet a kortárs magyar divat és dizájn termékeivel, a látogatók workshopokon, előadásokon és kerekasztal-beszélgetéseken is részt vehetnek.

A Nehru part különböző színpadain kortárs előadóművészek zenés felolvasásokat tartanak, továbbá magyar filmeket vetítenek három estén át.

A Vázsony Vilmos sétány és a Vajdahunyad sétány között, a vár előtti füves területen szervezik meg a Gyerekligetet, ahol többek között Csukás István mesefigurái, a Tintaló Társulás előadásai, a Vaga Banda gólyalábas vásári komédiásai és lovagi játékok is várják a családokat.

A Szent István-napi programokról részletes információ a szentistvannap2021.hu weboldalon és a Szent István Nap 2021 mobilapplikáción keresztül érhető el.

