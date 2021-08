Már Frankfurtban van az Afganisztánból kimentett huszonhat magyar

Csütörtök hajnalban megérkezett a németországi Frankfurtba az a huszonhat magyar állampolgár, akiket Afganisztánból menekítettek ki repülőgéppel - jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján.

2021. augusztus 19. 12:21

Magyar Levente elmondta, a magyarok már biztonságban vannak, és valószínűleg csoportokban érkeznek Budapestre még csütörtökön.

Szólt arról is, hogy csütörtök hajnalban felszálltak Magyarországról azok a repülőgépek, amelyek a még mindig Afganisztánban lévő magyar civilekért és azokért az afgánokért mennek, akik a magyar csapatokat korábban segítették "különböző minőségekben". A gépek Üzbegisztán érintésével érkezhetnek meg Kabulba - tette hozzá.

"Nem volt egyszerű megszervezni az utat, hiszen nemcsak Kabulban vannak kaotikus állapotok, hanem az egész közép-ázsiai légtérre jellemző az, hogy ott tülekedik a fél világ, mindenki menekítené ki az állampolgárait" - fogalmazott az államtitkár, hozzátéve, ezért Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter személyesen járt közbe az üzbég miniszterelnök-helyettesnél, hogy soron kívül megkapják a magyar gépek az engedélyt, hogy Üzbegisztán légterén átrepülhessenek és üzemanyaghoz jussanak.

Magyar Levente nagy kérdésnek nevezte, hogy Kabulban milyen állapotok fogadják a magyar gépeket, és milyen ütemben tudják majd felvenni az utasokat, de - mint ígérte - mindent megtesznek, hogy a repülőgépek ne üresen legyenek kénytelen visszatérni Magyarországra.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország semmiféle "elosztási mechanizmusban" nem kíván részt venni az afganisztáni menekülthullám kapcsán. "A mi álláspontunk sziklaszilárd: ide senki nem jöhet, akit mi nem hagyunk jóvá, akit nem fogadunk be, és akit mi befogadunk azok kizárólag azok az afgán állampolgárok, akik a magyar csapatoknak valamilyen módon a segítségére voltak az elmúlt években" - emelte ki az államtitkár.

Kérdésre elmondta azt is, a mostani helyzet szerint akár néhány hét is rendelkezésre állhat, hogy a menekítési műveleteket elvégezzék, de ebben nem lehet bízni, így most a legfontosabb, hogy minél gyorsabban elszállítsák az ottrekedteket.

Kérdéses az is, hogy az afgán civilek, akik ígéretet kaptak a távozásra, valóban eljutnak-e a kabuli repülőtérre. Egyelőre még a magyarok közül sem jutott el mindenki a kabuli légikikötőbe - tette hozzá Magyar Levente.

A magyar repülőgépre felszálló afgánokat előzetesen a nemzetbiztonsági szakszolgálatok átvilágították, így olyan nem jöhet Magyarországra, akit "ne ismernénk", hiszen ezek az emberek éveken át dolgoztak a magyar csapatokkal - mondta az államtitkár.

MTI