Tűzijáték, Mesterségek Ünnepe, légiparádé – minden, amit a Szent István napi programokról tudni kell

Péntekre esik augusztus 20., államalapításunk ünnepe, így három és félnapos augusztusi hosszú hétvégével és tartalmas programokkal ünnepelhetjük Magyarország születésnapját. Új kenyér, országtortája, Mesterségek Ünnepe, Légiparádé,Szabadrét fesztivál. Összegyűjtöttük a hétvége programjait.

2021. augusztus 19. 17:31

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap, Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Az augusztus 20-i hétvége kicsivel több, mint három napos, így eseménydús 72 órának nézünk elébe.

A Szent István Nap programjait több mint 20 helyszínen rendezik szerte a városban. A jeles naphoz tartozó rendezvények mindegyike ingyenes, ugyanakkor van olyan program, ami regisztrációhoz kötött. A szabadtéri események korlátozás nélkül látogathatóak.

Összeállítottunk egy kis ízelítőt a három nap programjaiból, azonban érdemes ellátogatni a Szent István Nap hivatalos honlapjára,ugyanis a teljes programlista, valamint a folyamatosan frissülő információk náluk találhatóak meg.

Három napos programok: augusztus 19-21. (péntektől vasárnapig)

(Fotó: Facebook/ Szent István nap)

Lajta Monitor Múzeumhajó: Antall József rakpart

Első világháborús az osztrák magyar hadsereg kötelékében harcolt hadihajó megtekintése.

Szabadrét Fesztivál: Erzsébet tér, Budapest 1051, Magyarország

Elektronikus és élő zene, jókedv, napsütés, természetközeli környezet, piknik, kora délutántól estig. Hazai fellépők az elektronikus zene világából, 360 fokos fotózás, silent disco, tűzzsonglőrök és festőprogram várja a helyszínre látogató vendégeket.

Utcazene Fesztivál és Foodtruck Show a belvárosban : Budapest V. kerület, Erzsébet tér és környéke

A Veszprémben immáron 22. alkalommal megrendezendő Utcazene Fesztivál először látogat a fővárosba, hogy az ország egyik legnagyobb ingyenesen látogatható zenei seregszemléjének emberközeli, szervezetten spontán, életigenlő hangulatát átültesse Budapest szívébe. 7 színpad és 5 utcazenészpont, 48 előadó és 151 koncert a legkülönfélébb zenei stílusban. A Food Truck Show Hungary 49 mozgó büféjével települ ki.

Tabán fesztivál: Budapest I. kerület, Tabán

A budai programok között lesz egy izgalmas zenei csemege egy igazi kultikus helyszínen, sok évtizedes rock és pop koncert hagyományokkal a Retro Tabánban, ahol koncertet ad a Ladánybene 27, a TNT, Szikora Róbert és az R-Go, a Back II Black, Hevesi Tamás, az Emelet, Török Ádám és a Mini, a Mobilmánia, a Beatrice, Deák Bill Gyula, a Hooligans és a Skorpió.

Augusztus 20 (péntek)

(Fotó: Facebook/ Szent István Nap)

Szent István Napi Díszünnepség a Kossuth téren (8:00 - 9:00) : 1055 Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér

A központi rendezvények keretében, reggel 8 órától kezdetét veszi a Szent István Napi díszünnepség, melyet a Kossuth téren zászlófelvonással és tisztavatással ünneplünk.

Nyílt nap és ünnepi nyitva tartás az Országházban

Augusztus 20-án és 21-én, az államalapítás ünnepe alkalmából nyílt nap lesz az Országházban. Az érdeklődők augusztus 20-án 9 és 12 óra között, augusztus 21-én 10 és 16 és óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát.

Magyar Honvédség Légiparádé : Budapest több kerületében, a Duna felett

A Díszünnepség után, elég csak a tér másik oldalára átsétálni, ahol 9 órától kezdetét veszi a Légierő látványos 45 perces bemutatója, ahol hadászati repülőgépekkel, helikopterekkel valamint ejtőernyős produkciókkal kápráztatják el egész Budapestet.

Felvonulás – Óriás installációk végigvonulása az Andrássy úton a Hősök teréig : Budapest , Andrássy út – Hősök tere útvonal

Magyarország szimbolikus születésnapján hatalmas installációkkal, hazánk vezető művészeivel, több száz résztvevővel készülő zenés – táncos felvonulást láthatnak az érdeklődők az Andrássy úton. A látványos forgatag életre kelti a magyar történelem kiemelkedő alakjait.

A látványos menet az Oktogontól indul, a show a Kodály Köröndön éri el csúcspontját, majd egészen a Hősök teréig masíroznak. A produkciót az MTVA élőben közvetíti.

Hősök útja a Várban: Budapest I. kerület, Tóth Árpád sétány

A Budai Vár legnagyobb területű eseménye a Szent István Nap keretén belül, amely a magyar történelem nagy alakjainak állít látványos, szerepjátékos bemutatót. Hét történelmi alak hősi cselekedete kerül bemutatásra, hét különböző helyszínen a Tóth Árpád sétány hangulatos részein a Hadtörténeti Múzeum és a Magyar Honvédség Hagyományőrző csoportjainak támogatásával.

Honvédségi programok és katonazenekari koncertek: Budapest I. kerület, Kapisztrán tér

Különleges erők, katonai rendészek, tűzszerészek, toborzók és zenészek egész napos bemutatói és kiállításai a Kapisztrán téren.

Új „Tűz és fények játéka” – Ünnepi tűzijáték: Budapest szerte

A hagyományoknak megfelelően az augusztus 20-i tűzijáték este 21 órakor kezdődik. Ebben az évben 34 perces tűzijátékban gyönyörködhetnek majd azok, akik végignézik az esti látványosságot az állami ünnep alkalmából. A tekintélyes méreteket öltő augusztus 20-i tűzijáték mellett lesz még a programban fényjáték, drónshow, valamint az Országház és a Nemzeti Galéria épületfestése, Magyarország történelme fényekkel és zeneművel illusztrálva.

Az augusztus 20-i állami ünnepségek ideje alatt különjárati, alacsonypadlózatú buszok járnak a Nyugati tér és a Kossuth tér között, hogy segítsék a mozgáskorlátozottak közlekedését

A megállóhelyek listája, valamint a buszok indulásának időpontjai itt találhatóak meg.

További kihagyhatatlan több napos programok

(Fotó: Facebook/ Szent István Nap)

Sporthősök: Budapest V. kerület, Március 15. tér, augusztus 20. –21. (péntek-szombat)

A Március 15. téren, a SportHősök című eseményen a nemzet nagy sportolóit, olimpikonjait mutatják be. A programban sportjátékok is helyet kaptak, továbbá sporttörténeti kiállítás is nyílik a nemzet olimpikonjainak fotóiból és relikviáiból. A rendezvény célja a sport nemzetközösség-építő erejének és magyar kultúrában betöltött szerepének erősítése.

Gyerekliget a Városligetben: Budapest XIV. kerület, Vázsony Vilmos sétány és a Vajdahunyad sétány között, a vár előtti füves terület, augusztus 20. –21. (péntek- szombat)

A Vázsony Vilmos sétány és a Vajdahunyad sétány között, a vár előtti füves területen szervezik meg a Gyerekligetet, ahol többek között Csukás István mesefigurái, a Tintaló Társulás előadásai, a Vaga Banda gólyalábas vásári komédiásai és lovagi játékok is várják a családokat.

Magyar Ízek Utcája: 1013 Budapest I. kerület, Ybl Miklós tér 2-6., augusztus 20.–22. (péntek- vasárnap)

A gasztronómia szerelmeseinek útja a legjobb, ha Pestről indul és Budára vezet, méghozzá a Várkert Bazárba, ahol a Magyar Ízek Utcája az ünnepnap alkalmából megtelik gasztronómiai különlegességekkel, valamint itt kerül bemutatásra a 2021-es év Ország Tortája –mely Fodor Sándor budapesti cukrászmester Napraforgó fantázianevű alkotása–, Magyarország Cukormentes Tortája, illetve a Szent István-napi kenyér – Hel Pékség Solymár gyöngye – is.

Mesterségek Ünnepe a Budai Várban: 1014 Budapest I. kerület, Budai vár, Szentháromság tértől a Kapisztrán térig, augusztus 20.–22. (péntek- vasárnap)

A Budai Várban, a hajdani vásárok hangulatát idéző családi fesztivál immár 35. alkalommal kerül megrendezésre, azonban idén először mindenki számára ingyenesen látogatható. A rendezvényen közel ezer kézműves mesterrel, több száz fellépővel, egész napos színpadi programokkal, mesterség-bemutatókkal, népi játszóházakkal, látványműhelyekkel, divatbemutatóval, folk-kocsmával és táncházzal várják a látogatókat.

Csárdafesztivál a Vörösmarty téren: Budapest V. kerület, Vörösmarty tér, augusztus 20.–22. (péntek- vasárnap)

A hétvégén a Vörösmarty tér a Csárdafesztiválnak ad helyet, ahol gasztronómiai kínálattal, a színpadon pedig hagyományőrző fesztivállal, számos zenekar és táncegyüttes fellépésével várják a látogatókat.

Divat és Design Fesztivál és Vásár: 1093 Budapest IX. kerület, Fővám tér 11-12. augusztus 20.–22. (péntek- vasárnap)

A Bálnában a Magyar Divat & Design Ügynökség programján magyar tervezők, dizájnerek és iparművészek mutatkoznak be. Az épületben kiállítói standok kapnak helyet a kortárs magyar divat és dizájn termékeivel, a látogatók workshopokon, előadásokon és kerekasztal-beszélgetéseken is részt vehetnek.

Zenei programajánló

Road Movie Live: Budapest, 1111, Műegyetem rkp. augusztus 20. –21. (péntek- szombat)

Külön zenei programokkal is készülnek a szervezők a hétvégre, ugyanis a Road Movie Live program keretein belül a Műegyetem Rakparton fellép a Blahalouisiana, az Ivan & The Parazol, Halott Pénz, Demjén Ferenc, Horváth Tamás és még sokan mások. Az ünneplő tömeg kiszolgálását több száz méternyi étel és italpult segíti, ahol helyet kapnak az egyedi Szent István Napi termékek is.

Augusztus 21-én ingyenes lemezbemutatót tart a Mandoki Soulmates a Szent István-bazilikánál. A zenész elmondta, hogy az augusztus 21-i, kétórásra tervezett koncerten a Bartók tiszteletére írt nagyszabású progresszív rock szvitjét fogják előadni a Mandoki Soulmatesszel.

Panorama Classical: Budapest I. kerület, Filozófusok kertje, Gruber József Víztározó, augusztus 20.–22. (péntek- vasárnap)

A Gellért-hegyen, a Filozófusok kertjében várja a közönséget a komolyzenei koncerteket kínáló Panorama Classical elnevezésű helyszín, ahonnan impozáns panoráma nyílik a budai Várra, a Parlamentre és a Szent István-bazilikára is. Három napon át a magyar komolyzene legszebb dallamai csendülnek fel kellemes, könnyed piknik hangulatban.

Operett Korzó: Budapest V. kerület, Vigadó tér augusztus 20.–22. (péntek- vasárnap)

A Pesti Vigadó előtti téren, az Operett Korzó számos előadással, a Budapesti Operettszínház művészeinek fellépésével várja a közönséget.

hirado.hu