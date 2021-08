Áder: a nemzeti ünnepek az összetartozást hirdetik

A nemzeti ünnepek évtizedek, évszázadok távlatából is a magyarok összetartozását hirdetik - mondta a köztársasági elnök pénteken, az államalapítás évfordulója alkalmából tartott ünnepi tisztavatáson, az Országház előtti Kossuth téren.

2021. augusztus 20. 09:17

Áder János köztársasági elnök beszédet mond a Szent István-napi állami ünnepségen tartott tisztavatáson a budapesti Kossuth téren 2021. augusztus 20-án. MTI/Balogh Zoltán

Áder János hangsúlyozta, az elmúlt több mint másfél esztendő nehézzé tette a közös emlékezést, mivel a járvány idején alig felfogható veszteségek értek sokakat, több mint harmincezer magyar lett a koronavírus-járvány áldozata.



"A járványidőszak ostromállapotában, amikor nap mint nap újabb erőpróbákat kellett kiállnunk, amikor hullámtól hullámig küzdve éltünk, fényévnél is távolabbinak tűnt az ünneplés felszabadult öröme" - fejtette ki az államfő.



Áder János úgy fogalmazott, "ez idő tájt aligha láttuk meg magunkban a dicső múlt folytatóit, sokkal inkább hasonlítottunk a számtalan balsorsban megpróbált őseinkre".



A köztársasági elnök szerint azonban az "elmúlt hónapokban, amikor annyi mindenről le kellett mondanunk, kiderült, hogy mennyi mindenbe kapaszkodhatunk".



"Kiderült, hogy a félelmek, a fájdalmak végső határán, de még azon is túl van valami, ami visszahúz minket az örvény pereméről, (.) hogy vannak erőtartalékaink magunkban és a közösségben" - mondta.

A Magyar Honvédség díszegysége felvonja a nemzeti lobogót a Parlament előtti Kossuth téren tartott Szent István-napi ünnepségen 2021. augusztus 20-án. MTI/Balogh Zoltán



Kiemelte, "kiderült, hogy tudunk önzetlenek, segítőkészek, figyelmesek és fegyelmezettek lenni, hogy tudunk türelemmel várni, alkalmazkodni, odafigyelni".



Áder János beszédében külön megemlékezett a közelmúltban véget ért tokiói olimpia résztvevőiről is. Elmondta, a magyar olimpikonok örök emléket hagytak a szívekben, évek múltával pedig ugyanúgy jelképpé válnak, mint a győztes csaták, a szabadságért kirobbant forradalmak, amelyek szintén magyarok álmaiból, tetteiből, magyarok harcaiból és győzelmeiből váltak jelképpé.



Az államfő szerint a járvány arra is rámutatott, "hogy vannak a biztonságunkért éjt nappallá tévő honfitársaink a kórházakban, az idősotthonokban, a mentőautókban és vannak magyar honvédek, akik naponta értünk szolgálnak". Amikor esküt tettek a haza védelmére, arra kérem Önöket, ne csak a távoli hősökben, ma inkább a saját bajtársaikban lássák meg a példaképet - mondta.



"Mindazokban, akik az elmúlt hónapokban megmutatták, mit is jelent a hűség, a haza szolgálata" - tette hozzá.



A köztársasági elnök aláhúzta, a járvány idején kiderült, hogy nincs kis feladat, nincs alacsonyabb rangú szolgálat.



"Csak parancs van, küzdelem van, helytállás van" - mondta, majd példaként említette, hogy a katonáknak biztosítaniuk kellett a kórházak rendkívüli működését, az oltópontokon irányítani a tanácstalan embereket, ellenőrizni a tilalmak betartását, összességében "óvni-védeni egy láthatatlan ellenséggel harcoló hazát".



Áder János arra kérte az újonnan avatott tiszteket, ne feledjék, hogy az "egyenruhájukban, rajta a zászlóval, a címerrel, mindannyian a bátorság, a hűség és az áldozatos szolgálat jelképévé válnak".



"Több mint ezer éve ez a bátorság, ez a hűség és ez az alázat visz minket tovább az úton" - jelentette ki a köztársasági elnök.



"A járvány feletti győzelemnek is ára volt: megküzdöttünk, megszenvedtünk érte. A mi nemzedékünknek jutott ez a feladat" - emelte ki Áder János.



Hangsúlyozta, "nekünk kellett alkalmazkodni, túlélni, újrakezdeni, csakúgy, mint elődeinknek oly sokszor az elmúlt ezer évben".

"Alkalmazkodni, túlélni, újrakezdeni, hogy mi, magyarok - szenvedéllyel élők, szabadságszeretők, hűséggel építők - megmaradjunk itt, Európa szívében, hogy gyógyuló, bizakodó, gyarapodó, erősödő élet legyen itt, a Kárpát-medencében" - fogalmazott az államfő.

MTI