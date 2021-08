Magyarország Európa kevés ősi államainak egyike

2021. augusztus 20. 12:40

Kép: archív, MTI/Kiss Gergely

Európa kevés ősi államai egyikének nevezte Magyarországot augusztus 20-ai beszédében a Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten pénteken.

A Miniszterelnökség ünnepségén Gulyás Gergely úgy fogalmazott: ma Európában alig van Magyarországhoz hasonló ősi állam, amely több mint ezer esztendővel ezelőtt képes volt megszervezni önmagát, saját közigazgatást hozott létre, jogszabályokat fogadott el.



Ehhez társult az az egyházmegyerendszer, amely a trianoni "országcsonkításig" szinte változatlan formában, majdnem ezer éven keresztül szolgálta az országot, valamint a kereszténység felvétele - mondta.



A magyar állam megmaradása nagy mértékben összefügg azzal, hogy a szuverenitást, a függetlenséget választotta. Azzal, hogy István király a pápától fogadta el a koronát, Magyarország senkinek nem vált hűbéreséve, semmilyen világi hatalom nem volt Magyarország felett - közölte a miniszter.



A kereszténység felvétele jelentette Magyarország számára a függetlenséget és a megmaradást - tette hozzá.



Gulyás Gergely kiemelte: a magyar történelem második fél évezrede a szabadságküzdelmekről szólt, amikor ritka volt, hogy a magyar állam úgy lehetett független, hogy szabadságát ne tették volna kockára idegen hatalmak.



Mégis, mindezek ellenére fennmaradt, mert a nemzet akkor is elég erős volt, amikor az országot idegen hatalmak tartották megszállás alatt - közölte.



Magyarország akkor is meg tudott maradni, amikor más népek elvesztek, amikor más államok még nem léteztek. Ezért egy ezeréves állam magabiztosságával kell részt venni minden olyan vitában, amely ma Európát jellemzi - tette hozzá a miniszter.



Azt mondta: akkor tud fennmaradni a magyar állam, ha a magyarok megőrzik, ápolják, büszkék azokra a gyökerekre, amelyek a nemzetet ezer éven keresztül megtartották.



A magyar állam függetlensége azt is jelenti, hogy felelős kormánya van az országnak. Az elmúlt másfél évben a koronavírus-járvány idején rendkívül nehéz helyzetben sikerült helytállni - jelentette ki Gulyás Gergely, aki arról is beszélt: az állam működése zavartalan volt ebben az időszakban.



A magyar közigazgatás és az egészségügy a világjárvány időszakában is képes volt azt bizonyítani, hogy hatékonyan tudja saját polgárait megvédeni - közölte a miniszter, köszönetet mondva a védekezésben résztvevőknek.



Az államalapítás napja alkalmából elismert egyéni teljesítményekről úgy fogalmazott: sokan vannak, akik éveken, évtizedeken át saját helyükön sokat tettek azért, hogy a magyar állam magas színvonalon működhessen.



Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra is, hogy a magyar államnak ma már nem tízmillió, hanem tizenegymillió-egyszázezer állampolgára van, ami egyben arra is kötelez, hogy a döntéseket mindig annak fényében vizsgálják, hogy milyen kihatással vannak a nemzet egészére.



A rendezvényen három Magyar Érdemrend tisztikeresztje, tizenkettő Magyar Érdemrend lovagkeresztje, öt Magyar Arany Érdemkereszt, kilenc Magyar Ezüst Érdemkereszt és egy Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést adtak át.

