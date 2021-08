Eljött a Nyugat Waterlooja

Az afgán eseményekkel a neokolonializmus megbukott. Teljességgel és véglegesen. Az imperializmus (csúnya, de valós szóhasználat volt a Kádár-korszak idején) tényleg nem működik. A hagyománytisztelő, őshonos népeket nem lehet „LMBTQ-jogokkal” traktálni, szivárványos zászlókkal és egyéb ökörségekkel meghódítani.

2021. augusztus 22. 11:20

Kabul rózsája, Szabó Tímea most éppen szomorú, boldog vagy további szivárványos álmokat kerget? De hová tűntek a gyakran vehemensen artikulált elvek, amelyek mindeddig vezérelték őket? Szabó Tímea és Cseh Katalin most vajon ki mellett foglal állást? A tálibok vagy az imperialista Pentagon mellett? Biden úr gyakorlatilag megadta magát, össze-vissza zagyvál, hárít és torzít (ahogy általában szokott). Merkel Mutti pedig újabb minimum tízezer afgánt szeretne kimenteni, befogadni és persze majd szétosztani mifelénk is.

Nincs új a nap alatt, a szivárványos nyugati propagandaerők megsebzett gépezete tovább zakatol, biflázván az agyoncsépelt szólamot (amit már senki nem hisz), hogy a Nyugat legnagyszerűbb exportterméke a földgolyón a liberális demokrácia, amit mindenki torkán le kell gyűrni. És ezzel nem a tálibok igazát szeretném erősíteni. Sőt a tálibok a másik véglet. Egyik kutya, másik eb.

A tálibok vagy talibán (pastu eredetű szó) az iszlám radikális változatát képviselő szunnita iszlamista mozgalom és pastu nacionalista katonai szervezet. 2021-ben egyes felmérések szerint kétszázezer harcosuk volt. A mozgalom egyébként a pakisztáni afgán menekültek vallási iskoláiból ered. A CIA-nak nem kis szerepe volt a tálibok hatalmának megszilárdításában. Ugyanis az 1980-as években a CIA érdeke még az volt, hogy a szovjetek ellen harcoló mudzsahedin lázadókat felfegyverezzék és megerősítsék. Gyakorlatilag ezek túlélő alakulataiból fejlődött ki a talibán.

A tálibok vallási fanatizmusra alapozott ideológiája a szaúd-arábiai eredetű vahabita mozgalomra épül. Jogrendszerük a saría törvénykezésen alapul. Alapvetéseik között szerepel a filmkészítés, a televízió és az internet tiltása. Ezenkívül a nők társadalmi szerepvállalásának erős korlátozása. A visszaeső bűnözőket megcsonkítják. Nyilvános kivégzéseket tartanak. A nem muszlimoknak pedig jól látható sárga csík kötelező viselését írják elő. Mit fognak vajon tenni ebben a közegben Cseh Katalin és ultraliberális erőszakszervezeteik? Most éppen megfenyegették a tálibokat. Jogállami eljárást indítanak a talibán ellen? Megvonják az európai uniós támogatásokat? Beküldik a Soros-szervezeteket? Nyilván egyiket sem. Ezért mondom, hogy ideje hátradőlni, és kérni egy kávét. Egy hollywoodi sci-fi körvonalazódik. A brüsszeli és washingtoni csúcstalálkozók, demagóg őrjöngések és ENSZ-határozatok mostantól teljességgel hiteltelenek.

A tálibok soha nem fogják a Pride felvonulásokat vagy az LMBTQ-agymosást támogatni. Mit támogatni? Mostantól repülni fognak a háztetőkről a sorosista pedofilok és érzékenyítő mágusok. Tehát akkor miről szólt ez a húsz év katonai beavatkozás az amerikai külügyi mágusok részéről? Természetesen ugyanarról, amiről a többi beavatkozás szólt: a nyersanyagok lenyúlásáról, a pénzről és még több pénzről. Persze költöttek is rá rendesen, hozzávetőlegesen kétezermilliárd dollárt. De a megtérülési ráta eddig nem volt rossz. Egyes források szerint minden befektetett dollár a dupláját hozza közép-, illetve hosszú távon a megszállóknak. Erről szólt az Egyesült Államok eddigi legnagyobb sikerprojektje, egyben a gyarmatosítás is.

Az afgán eseményekkel a neokolonializmus megbukott. Teljességgel és véglegesen. Az imperializmus (csúnya, de valós szóhasználat volt a Kádár-korszak idején) tényleg nem működik. A hagyománytisztelő, őshonos népeket nem lehet „LMBTQ-jogokkal” traktálni, szivárványos zászlókkal és egyéb ökörségekkel meghódítani. Vége van, elvtársak! A Nyugatnak „kakukk”, ahogy egy pécselyi kedves barátunk szokta mondani. Mostantól hiteltelen és nevetséges minden erőszakos propaganda-hadjáratuk és hazudozásuk. A többség, a kultúrát és a nemzeti hagyományokat tisztelő, családközpontú ember győzedelmeskedni fog. Kisebbségi diktatúrára nem lehet társadalmakat építeni. Akármennyi szponzori pénz és bármekkora hadigépezet áll is ezen agresszió mögött.

Tennivalók a Nyugat részére: levonni a tanulságokat, és irányt változtatni. Amíg nem késő. Joe Biden szégyellheti magát, bocsánatot kell kérnie és le kell mondania! Amit eddig művelt, amennyi kárt okozott Amerikának és a világnak ez a szánalmasan buta, demens és rosszindulatú ember, az már nem mérhető emberi mértékegységgel. Börtönben a helye emberiség elleni bűncselekmények elkövetése miatt!

A nyugati értelmiség szerepe a világ működtetésében ezúttal végképp háttérbe szorul, mert nem működőképes. Everett Dean Martin (1880–1941) amerikai gondolkodó szerint korunk legnagyobb lelepleződése, hogy nemzedékünk entellektüeljei kimerítették magukat azzal, hogy hol az egyik, hol a másik politikai mágia után futottak (szocializmus, kommunizmus, fasizmus, liberalizmus). A társadalmi mozgalmak vezetőjeként az értelmiség teljes csődöt mondott. Szerepvállalásukat ugyanis a teljes gerinctelenség hatja át. Mert ugye az már az abszurdum netovábbja, hogy míg a volt amerikai elnököt letiltották a Twitteren, a tálibok szóvivője, Zabihullah Mujahid (igen, barátaim, ez a neve, és nem magyar szavakból áll össze) mindenfajta korlátozás nélkül jelen lehet ezen a cenzúrázott kommunikációs felületen. Ennyit a liberális Nyugat elveiről.

Nincs tovább, kedves Cseh Katalin. A nóta mostantól magáról szól: „Hová mész te, kis nyulacska? Ingyom-bingyom táliber, tutáliber máliber, az erdőbe…” Nincs a továbbiakban az erdőben miért kutakodni és okvetetlenkedni, kedves brüsszeli demagógok! El kell tűnniük még időben a társadalmi folyamatok éléről, amíg nem késő. A gőg, az arrogancia, a kioktató hangnem, a morális felsőbbrendűség nem működik. Hét és fél milliárd ember fog nemet mondani a forró szurokként ránk öntött ideológiai demagógiára. Van egy amerikai mondás: Quit, while you are ahead! Hagyjátok abba, amíg még nyerésre álltok! Mert ettől kezdve, ha folytatjátok, szabadesésben fog megbukni minden olyan igyekezet, amely arab tavaszt, demokrata Vietnámot, liberális elveket valló ateista Kelet-Közép-Európát és a globalista, kultúraromboló migrációs irányelveket erőltet.

Ahogy Wass Albert csodálatosan összefoglalta: „Háromféle ember él a világon: a rontó ember, a gyűjtő ember és a látó ember. Te látó ember leszel, ugye?”

Elegünk van tehát magukból, balliberálisokból! Teljességgel és végérvényesen! A tálibok hatalomátvétele a balliberálisok Waterlooja. A véleményterror és a szellemi erőszak nem működik. Cseberből vederbe esett az afgán nép, amelynek lucskos sara a globalista liberálisok lelkén szárad. Tacitus szerint az ellentmondásos időkben rendre a gazembereknek van nagyobb szava. A szellemi és erkölcsi kiválóságok (a konzervatívok) pedig továbbra is a békét és a csendet szeretik. Az intervenciós ideológiai nyomulás csillaga leáldozott. A talibán uralma Afganisztánban nyilván nem fog örökké tartani. Mint ahogy a balliberálisoké sem Brüsszelben és Washingtonban. Ilyenkor nincs tennivalónk. Tejjel, cukor nélkül kérem a kávét.

Topolánszky Ádám

A szerző volt amerikai köztisztviselő, publicista

Magyar Nemzet