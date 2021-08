Szijjártó: csak az oltás véd meg minket a járványtól

2021. augusztus 23. 15:38

A külügyminiszter Tedrosz Adhanom Gebrejeszuszt, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatóját fogadta Budapesten, majd sajtótájékoztatóján kiemelte: a járvány egyszerre támad egészségügyi, gazdasági és társadalmi fronton, és ha az ország nem lesz elég védett, akkor komoly károkat tud okozni mindhárom területen.

"Hogy a háromfrontos támadást ki tudjuk-e védeni, hogy ne kelljen zárnunk és újabb súlyos korlátozó intézkedéseket bevezetnünk, az bizony a jelenleg oltatlan embereken múlik" - mutatott rá Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy akik az immunizáció vagy egyes vakcinák ellen hergelnek, azok kiszolgáltatják Magyarországot a negyedik hullám károkozásának.

A külügyminiszter úgy vélekedett, hogy számos nemzetközi szervezet kudarcot vallott a világjárvány kezelése során, mégpedig azért, mert azt egy geopolitikai-ideológiai háború megindítására használták fel, eközben viszont a WHO, amely mindvégig emberéleteket akart menteni, és ellen tudott állni a külső nyomásgyakorlásnak, "jelesre, sőt kiválóra vizsgázott".

Leszögezte, hogy a delta vírusvariáns megjelenésével és dominánssá válásával az Egészségügyi Világszervezet szerepe is megnő, hiszen ott dolgoznak a világ legjobb járványügyi szakemberei. Ennek kapcsán aláhúzta, hogy ők hagyták jóvá a kínai Sinopharm vakcinájának globális használatát, és velük vitatkoznak magyar baloldali ellenzéki politikusok, akik még mindig egyes oltóanyagokkal szemben hergelnek itthon politikai okokból.

A külgazdasági és külügyminiszter kijelentette, hogy Magyarország továbbra is támogatja a WHO munkáját, a világszintű szolidaritás keretében több mint másfél millió vakcinadózist adott eddig át más országoknak, és ilyen segítségre a kormány a jövőben is készen áll majd, amennyiben az nem veszélyezteti a magyar oltási program sikerességét.

Szijjártó arról számolt be, hogy a világjárvány kitörése óta a WHO főigazgatója a szervezet mindössze három tagállamát látogatta meg kétoldalú alapon, most harmadikként Magyarországot. "Ennyit a magyar járványkezelés elszigeteltségéről, ennyit a rólunk alkotott nemzetközi egészségügyi véleményekről" - mondta, hozzátéve, hogy Tedrosz tartja a nyitóelőadást a magyar nagykövetek éves konferenciáján.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz köszönetet mondott a magyar kormánynak a vakcinák adományozásáért, illetve Karikó Katalin kutatóbiológusnak úttörő munkájáért. Továbbá figyelmeztetett, hogy az oltóanyagok méltánytalan eloszlása termékeny táptalajt nyújt a vírus terjedéséhez, és közölte, hogy a világon több mint 4,8 milliárd vakcinadózist adtak be eddig, de ezeknek a 75 százalékát mindössze tíz országban.

Kiemelte: a WHO arra törekszik, hogy szeptember végére minden ország beoltassa a lakossága legalább 10 százalékát, majd az év végére ez az arány elérje a 40 százalékot, a jövő év közepére pedig a 70 százalékot. Ezidáig a világ országainak csupán mintegy felében haladta meg a 10 százalékot a lakosság átoltottsága.

A felek a találkozón együttműködési megállapodást írtak alá a világméretű humanitárius válságok elleni együttműködés előmozdításáról, a sürgősségi orvosi ellátás megerősítéséről és a jól felkészült, fenntartható és ellenálló helyi képességek fejlesztéséről.

Egyetértési nyilatkozatot tett a magyar kormány és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a világméretű humanitárius válságokkal szembeni együttműködés és a válsághelyzeti orvosi ellátás előmozdításáról - tájékoztatta a Miniszterelnökség hétfőn az MTI-vel.

A memorandum célja az együttműködés jövőbeni megkönnyítése többek közt a nemzetközi humanitárius segítségnyújtás és a fejlesztési együttműködés területén - áll a közleményben.

Hangsúlyozták: a magyar kormány elkötelezett a humanitárius válságok enyhítése és a szükséget szenvedő emberek megsegítése mellett.

A kormány határozott álláspontja, hogy a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, nem pedig a bajbajutottakat útnak indítani. Ezért az elmúlt években a Hungary Helps Program keretében jelentősen hozzájárult Szubszaharai Afrika, Közel-Kelet és Dél-Ázsia fejlődő országaiban a természeti és emberi katasztrófa sújtotta közösségek megsegítéséhez humanitárius gyorssegélyezésével, ellátásával, rehabilitációjával és oktatási programok biztosításával. Ennek eredményeként a segítő Magyarország programja eddig több mint negyedmillió embernek tette lehetővé, hogy a migráció helyett az otthonmaradást válassza - közölte a Miniszterelnökség.

Látogatást tett a WHO főigazgatója az Országos Onkológiai Intézetben

Látogatást tett Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója Horváth Ildikó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyért felelős államtitkára társaságában az Országos Onkológiai Intézetben hétfőn.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója (b) és Polgár Csaba főigazgató sajtótájékoztatót tart az Országos Onkológiai Intézetben 2021. augusztus 23-án. MTI/Mohai Balázs

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz újságírók előtt arról beszélt, hogy reményei szerint a látogatása egy hosszú távú együttműködés kezdetét jelenti. Elismerését fejezte ki az intézet munkáját illetően, úgy vélte, annak működése sok ország számára példaként szolgálhat, és kiemelte az ott végzett tevékenység "hatását a halálozási rátára".

Emlékeztetett arra, hogy a rák elleni küzdelem a WHO vezető törekvései közé tartozik. Külön hangsúlyozta az intézet szerepét regionális szinten, és hozzátette, hogy meglátása szerint a régión kívüli országok is sokat tanulhatnak az ottani tapasztalatokból.

Horváth Ildikó kiemelte, az Országos Onkológiai Intézet a kezdetektől, a rákellenes program legelső kialakításától kezdődően, 1993-tól lényeges szerepet játszott abban, hogy a WHO iránymutatásai megjelenjenek Magyarországon, illetve a magyar kezdeményezések ráhatással legyenek a WHO munkájára. Ez a mai napon megerősítést nyert, a WHO elismerően nyilatkozott az intézet munkájáról - tette hozzá.

Az államtitkár örömét fejezte ki, hogy nemzetközi perspektívából is látszik az az erőfeszítés - amelyet az onkológiai intézet vezetésével Magyarországon az onkológusok végeznek -, hogy Magyarországon a daganatos betegségekből következő halálozásokat sikerül csökkenteni, egy stagnáló helyzetet fenntartani, annak ellenére, hogy szerte a világban, így Magyarországon növekszik a daganatos betegek száma.

Polgár Csaba, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója elmondta, a megbeszélésen elhangzott, hogy a magyar Nemzeti Rákellenes Program és általában a nemzeti egészségügyi programok nagyon fontos mintaként szolgálhatnak a régió és a régión kívüli országoknak is.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn fogadta Budapesten. A felek a találkozón együttműködési megállapodást írtak alá a világméretű humanitárius válságok elleni együttműködés előmozdításáról, a sürgősségi orvosi ellátás megerősítéséről és a jól felkészült, fenntartható és ellenálló helyi képességek fejlesztéséről.

