Lengyelország és hazánk a józan észt képviselik

A miniszter aláhúzta: óriási szükség van a magyarok és a lengyelek józan eszére egy olyan Európai Unióban, "melynek intézményei a birodalommá válást tűzték ki a csillagos lobogóra".

2021. augusztus 24. 12:57

Lengyelország és Magyarország a józan észt képviselik az Európai Unióban, a két nemzet fiataljainak eszmecseréje hozzájárul egy erős Európa kialakításához - hangsúlyozta Varga Judit igazságügyi miniszter kedden a 4. krasiczyni lengyel-magyar nyári egyetem résztvevőihez intézett videóüzenetében.

A videóüzenet nyitotta meg a délkelet-lengyelországi Krasiczyn kastélyában e héten tartott nyári egyetem keddi programját, amelyet a varsói Waclaw Felczak Lengyel-Magyar Együttműködési Intézet szervez.



A fiatalok ma kulcsszerepet játszanak a lengyel-magyar barátság örökítésében, amely példa nélküli az európai történelemben - állapította meg beszédében Varga Judit, hozzátéve: a két nemzet együttműködése a jelenben is jelentős hatást gyakorol kontinensünk és civilizációnk alakulására.



A miniszter aláhúzta: óriási szükség van a magyarok és a lengyelek józan eszére egy olyan Európai Unióban, "melynek intézményei a birodalommá válást tűzték ki a csillagos lobogóra".



Utalva a júniusban megkezdett, Európa jövőjéről szóló uniós konferenciasorozatra, Varga leszögezte: itt a lehetőség, hogy az említett józanságot egyénileg is képviseljük, "nemet mondjunk a mélyülő integrációra", és felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jogállamiság "nem szolgálhat politikai zsarolóeszközként".



"Konstruktív és józan párbeszédre van szükség" - húzta alá, és ebben az összefüggésben is fontosnak nevezte a fiatalok eszmecseréjét lehetővé tevő krasiczyni nyári egyetem megszervezését. Azt kívánta a résztvevőknek, hogy legyenek "az értékek őrei", örökítsék tovább a hitet, "egy szuverén nemzetekre épülő, sokszínű és erős Európa eszméjét", amelynek építőkövei, mint Varga Judit mondta, a családok és a keresztény kultúra.



A hétfőn megnyílt nyári egyetem kedd délelőtti paneljében a rendezvény mintegy 150 magyar és lengyel hallgatója a jogállamiságnak a hétköznapokra kifejtett hatásáról beszélget a Collegium Intermarium nevű új, varsói székhelyű közép-európai jogászegyetem rektorhelyettesével, Tymoteusz Zychchel. Ezt követően pedig Andrzej Adamczyk lengyel infrastrukturális miniszter új információkat ismertet a Via Carpatia nemzetközi közúti folyosó létesítéséről.



Délután a fiatalok egy, a globális felmelegedésről szóló vitában vesznek részt Edward Siarka lengyel klímaügyi és környezetvédelmi miniszterhelyettessel együtt. Egy esti vitaműsorban a résztvevők Európa és önmaguk jövőjéről értekeznek, majd lengyel és a magyar szakértőkkel találkoznak a koronavírus-járvány utáni társadalmi kihívásokról szóló pódiumbeszélgetésen.



A nap folyamán a hallgatók a közeli Przemysl város katonai temetőjébe is ellátogatnak, tisztelegnek az ott nyugvó magyar katonák emléke előtt. A nap a Góbé együttes táncházával zárul.



A péntekig tartó krasiczyni nyári egyetemen jelen van Rácz Zsófia, az Emberi Erőforrások Minisztériumának fiatalokért felelős helyettes államtitkára is.



