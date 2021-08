Gyurcsány-trükkök az előválasztásban

Gondban a bukott miniszterelnök: feleségének, a DK hivatalos jelöltjének elutasítottsága nagyon magas, de Karácsony lassan utolérheti Dobrevet a népszerűtlenségi lejtőn.

2021. augusztus 26. 09:47

Jelentős fordulatot hozhat az előválasztásnak nevezett Gyurcsány-show műsorfolyamában, hogy a bukott miniszterelnök a számára legideálisabb miniszterelnök-jelöltet, Karácsony Gergelyt bukdácsolásai miatt egyre kevésbé tartja alkalmasnak a bizonytalan szavazók megszólítására – jelentette ki lapunknak a Nézőpont Intézet elemzője.

Nem kétséges, hogy Gyurcsány Ferenc számára Karácsony Gergely lenne a legideálisabb a miniszterelnök-jelölti posztra. Részint azért, mert nincs mögötte politikai erő, erős párt, így könnyen irányítható, de azért is, mert Gyurcsányné Dobrev Klárával szemben – akinek elutasítottsága a férje miatt is nagyon magas a választók körében – Karácsony jeleníti meg azt a politikai karaktert, amellyel leginkább megszólíthatók lennének a bizonytalan szavazók – mondta lapunknak Erdélyi Rezső, a Nézőpont Intézet elemzője.

Hozzátette: ugyanakkor a Karácsony körüli botrányok, ideértve nyelvvizsgájának és doktori címének hiányát, az egyetemről történt eltanácsolását, illetve azt a hazugságspirált, amibe belekeveredett, továbbá a fővárosi dugókat és a Budapest költségvetése kapcsán felmerült kételyeket is, egyértelműen elbizonytalaníthatják a választókat. Ez a háttere annak, hogy Gyurcsány a baloldal vezetőjeként ma már sokkal inkább a feleségét látná legszívesebben győztesnek a miniszterelnök-jelöltek versenyé­ben az előválasztáson – véli Erdélyi. Szerinte ez állhat a mögött is, hogy a DK házi újságjának tekinthető Nyugati Fény például a fővárosban uralkodó káoszról kezdett írni.



A baloldali sajtó a „demokrácia népünnepélyeként” emlegeti a hatpárti előválasztás intézményét, tegnap lelkesítő beszámolókat közöltek arról, hogy a főpolgármester után Gyurcsányné is összegyűjtötte az induláshoz szükséges húszezer aláírást. Karácsony igencsak pörgeti a kampányt: aláírta a Mindenki Magyarországa Mozgalom jelöltje, Márki-Zay Péter aláírói ívét, valamint a jobbikos Jakab Péterét is. Mindezt a Hvg.hu kérdésére úgy kommentálta: kész minden vetélytársát támogatni az aláírásával, hiszen ez a demokrácia. Az Ellenszél nevet viselő baloldali portál arról számolt be, hogy olyan sokan akartak aláírni a DK-s jelölteknek és Dobrev Klárának, hogy új pultokat kellett kihelyezni.



Azonban az előválasztás jelöltjeinek véglegesnek tekinthető listája inkább azt támasztja alá, hogy csupán színjátékról van szó. A 106 képviselőjelölti helyért 251 jelölt méri össze erejét, a hat párt együtt átlagosan 2,36 jelöltet állít egy választókerületben. Tizenegy helyen nem is tartanak előválasztást, mert csupán egy jelölt indult volna. Ötvenöt körzetben, a választó­kerületek több mint felében két jelölt méreti meg magát, harminckét választókerületben három jelölt indul, és mindössze hat olyan körzet található az országban, ahol négyen is versenyre kelnek azért, hogy eldöntsék, ki lesz a kihívója a Fidesz–KDNP jelöltjének a 2022-es országgyűlési választáson. Csupán két olyan választókerület található a 106 között, ahol öt indulója lesz a Gyurcsány-show-nak.



A legtöbb jelöltet, hatvanat a DK indítja, a Gyurcsány-pártot a Momentum követi 59-cel, a Jobbik ötven, az MSZP 42, az LMP 16, a Párbeszéd viszont csupán 12 helyen száll ringbe. A Jobbik és a DK 19–19 körzetben lépett frigyre – egymás jelöltjeit támogatva. A két párt „házassági szerződésébe” azt is beleírta, hogy ahol két jelölt indul, ott a DK és a Jobbik csupán hét helyen állít egymással szemben versenytársat. A DK hatvan jelöltjét legalább egy, de általában több más párt is támogatja. Ezt a hozzáállást a DK nem viszonozza, mind­össze 38 helyen támogatják más párt jelöltjeit. Gyurcsány előválasztási bűvészkedésének ez az egyik legátlátszóbb trükkje.

Magyar Hírlap