Karácsony ismét az atlétikai vb megfúrásával próbálkozik

„Döntöttem a Diákvárosról, az atlétikai vb-ről és a budapesti közlekedést segítő intézkedésekről is”– írta közösségi oldalán megosztott videójához Karácsony Gergely csütörtökön. A főpolgármester bejelentette: a fővárosi közgyűlésnek azt javasolja majd, hogy Budapest vonja vissza a 2023-as atlétikai világbajnokság megrendezéséhez szükséges hozzájárulását. Karácsony indoklása szerint a kormány megszegte az ígéretét a Fudan Egyetemmel kapcsolatban. Mindez azért is érdekes, mert jelenleg semmi nem történik a Fudan-projekttel, sőt a kormány népszavazást fog kiírni arról, hogy megépüljön-e a világ egyik legrangosabb oktatási intézménye.

Karácsony eltereli a figyelmet a várható közlekedési káoszról

Valószínűsíthető, hogy, hogy a jövő heti iskolakezdés hatalmas dugókat és közlekedési káoszt fog okozni, ezért Karácsony mai bejelentése előremenekülésként is értelmezhető.

Ezen az állásponton van Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető politikai elemzője is, aki lapunknak elmondta: a budapesti állapotok jelentősen romlottak az elmúlt időszakban, szeptembertől pedig még az eddigieknél is nagyobb dugók várhatók. A főpolgármester vélhetően erről igyekszik elterelni a figyelmet ezzel a bejelentéssel.

„Karácsony Gergelynek az elmúlt hetekben jelentősen bezuhant a népszerűsége, még a korábbi szavazói is elfordultak tőle. Ez az egyre kaotikusabb budapesti állapotok mellett annak is a következménye, hogy nagyon gyengére sikeredett a kampánya, egyáltalán nem tudott erőt felmutatni, ráadásul komoly hazugságspirálba került. A mai bejelentésével ezt próbálja ellensúlyozni a főpolgármester, aki erőt kíván mutatni. Emiatt is mondhatta a ma reggeli videójában többször: »Itt az ideje, hogy a tettek mezejére lépjünk.«

Kérdés, hogy ha közel két év után kezd el cselekedni főpolgármesterként, akkor eddig mit csinált?” – tette fel a kérdést az elemző.

„Tovább erősíti azt az érzetet a lakosságban, hogy a baloldal sportellenes, ráadásul a 2022-es választási győzelem érdekében már mindenre képesek, akár egy Magyarország számára büszkeséggel és nagy nemzetközi elismeréssel járó sporteseményt is ellehetetlenítenének. Nem véletlen, hogy az előválasztási kampányban dobta be ezt az üzenetet Karácsony Gergely, ez is jól mutatja, hogy számára ez egy kampánytéma csupán, a miniszterelnök-jelölti kampánya oltárán áldozná fel ezt a sporteseményt. Ez meglehetősen hiteltelenné teszi a bejelentést, és párhuzamba állítható a 2019-es választási kampányban hangoztatott stadionstop szlogennel. Akkor is azt ígérte a kampányban a főpolgármester, hogy nem fog több stadion épülni Budapesten, majd másfél évre rá a telt házas Puskás Arénában pózolt” – mutatott rá az elemző, aki hozzátette: nincs szó másról, mint politikai hangulatkeltésről, azonban ennek nagyon súlyos következményei lehetnek.

Ezzel Magyarország tekintélyét rombolják, hiszen megbízhatatlan szervezőnek minősíthetik hazánkat, miután az olimpiai rendezés után most egy világbajnokság esetében került szóba a visszalépés. Karácsonynak sem feltétlen lesz ez jó politikailag, hiszen az elmúlt évek sportsikereinek köszönhetően már más a közhangulat, mint a stadionstop kampány idején, a magyarok számára ez a sportellenes lépés nem lesz szimpatikus – mondta el lapunknak Deák Dániel.

A Diákváros kormányzati projekt, Karácsony budapesti Nagyerdőt ígért

A Diákváros kéretlen védnökévé avanzsált Karácsony Gergely két éve a főpolgármesteri kampányában a beruházás helyére még egy Nagyerdő nevű projektet tervezett, ami az akkori tervei szerint a főváros IX. és XXI. kerületeiben, a Soroksári-Duna két oldalán valósulna meg.

Karácsony hosszasan fejtegetett tervei között a Diákvároshoz hasonlatos elképzelés egyáltalán nem szerepel, és semmilyen oktatáshoz kapcsolódó infrastruktúrára nem tesz utalást. Ráadásul újabban a Diákváros védelmezőjeként fellépő főpolgármester korábban kevés érdeklődést mutatott a beruházás iránt.

– Bemutatom a budapesti Diákvárost. Mi ilyen tervek megvalósulását szeretnénk ott, ahol a kormány kínai hitelből, a magyar adófizetők kárára és a kínai vállalatok hasznára, a kínai befolyásszerzés szolgálatára kínai elit campust akar – írta korábban Karácsony a Facebook-oldalán.

Az eset pikantériája, hogy a bejegyzéséhez a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. által kiírt pályázat nyertesének, a Snøhetta nevű norvég építészirodának a látványterveit mellékelte.

Egyes híresztelésekkel ellentétben a kormány sohasem tett le a Diákváros megépítéséről, annyi változott, hogy egy további elem bekerült a Déli Városkapu projektbe. Azaz megépül a Diákváros, a Csepeli Közpark, az atlétikai stadion és ha a népszavazáson a lakosság úgy dönt, akkor felépül a Fudan Egyetem is.

Presztízsveszteség Magyarországnak és Budapestnek

Szabados Gábor sportközgazdász szerint a világverseny lemondása infrastrukturális és presztízsveszteséget jelentene. A szakértő korábban a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott: egy ilyen esemény legfőbb hozadéka az országimázshatás, mivel Budapest és Magyarország megmutatja magát a világnak. Egyrészt ettől a lehetőségtől elesnénk, másrészt pedig hatalmas veszteség lenne visszalépni egy ilyen szintű világeseménytől úgy, hogy nemzetközi megállapodások vannak róla.

– Nagyon ritka, hogy egy ilyen szintű sporteseménytől bármely ország visszalépne. A magyar sportnak nagyon erős hitele van a világban, rengeteg sikeres sporteseményt bonyolítottunk már le, tulajdonképpen az atlétikai világbajnokság rendezésének a joga is ennek tudható be – emlékeztetett Szabados, hozzátéve: nem kizárt, hogy Magyarországnak kötbért vagy kártérítést kellene fizetnie az elmaradt teljesítés miatt.