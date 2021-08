Az ellenzék képes kormányozni

2021. augusztus 27. 01:25

Karácsony Gergely csütörtökön reggel bejelentette, vétót emel a 2023-as atlétikai világbajnokság megrendezésére. Az ATV Egyenes Beszédben című műsorában többek között ennek az indokairól beszélt a főpolgármester.

Miután megnyerte a főpolgármester választást, a Fővárosi közgyűlés felhatalmazásával kötöttek egy megállapodást a magyar kormánnyal - kezdte Karácsony Gergely.

"A megállapodás arról szólt, hogy megkapja Budapesttől amit szeretne, megrendezi az atlétikai világbajnokságot, Budapest pedig megkapja, hogy olyan stadiont építenek, ami a világbajnokságon túl alkalmas lesz közösségi célú használatra is és megépül a Diákváros, illetve a csepeli parkerdő is benne van ebben a megállapodásban.

Karácsony Gergely elmondta, hogy véleménye szerint a megállapodásnak vannak olyan pontjai, amit a kormány már megszegett, ezért eddig is lett volna lehetőség az asztalra csapni. "Ragaszkodunk a Diákvároshoz és nem hagyjuk, hogy hülyét csináljanak belőlünk. Papíron a megállapodás érvényes, de ami Budapestenk fontos, abból úgy tűnik kihátrál a kormány. Minket nem lehet félrevezetni, ellentétes ezzel a megállapodással az a döntés, amit a parlament hozott." - mondta Karácsony Gergely.

A főpolgármester elmondta, hogy a Fudan beruházás gyakorlatilag arról szól, hogy Magyarország legértékesebb beruházási területét felhasználják és még 500 milliárdot elköltünk egy kínai egyetemre. "Én már akkor mondtam, amikor a tervek kiderültek, hogy ennek az lesz a vége, hogy ha a kormány nem tesz le a szándékáról, Budapest el fog állni a világbajnokságtól." - tette hozzá, ahogyan azt is, hogy úgy tartotta helyesnek, hogy megvárja, amíg lesz fővárosi közgyűlés és nem él azzal a jogával, hogy él a rendkívüli jogrend adta lehetőséggel és egymaga dönt a kérdésben.

Arra, hogy a DK frakciója is benyújtott egy módosító tervezetet, majd Gy. Németh Erzsébet követelte Karácsony Gergelytől, hogy jelentse be, amit korábban bejelentett, Gyurcsány Ferenc pedig úgy fogalmazott Facebookon, hogy örül, hogy felkarolta az ötletét, hogy ez gyakorlatilag a kampányról szól és cicaharcnak nevezte mindezt, a lényeg, hogy végül úgy tűnik, kettő előterjesztés is lesz a témában.

A főpolgármester azt mondta, hogy szerencsére a kormány még nem kezdte el végrehajtani ezeket a borzasztóan rossz törvényeket és nekünk is azt csiripelik a verebek, hogy elálltak a Fudan beruhásától, eddig azonban ennek azért nincs jele.

"Nem" - mondta Karácsony Gergely arra, hogy a kormány Budapest nélkül is képes lesz-e megcsinálni az atlétikai világbajnokságot. Hozzátette, hogy a város beleegyezése nélkül nem lehet világversenyt rendezni, mert "szerencsére a világ nem úgy működik, mint Magyarország" - fogalmazott.

"Nagyon nehéz ezzel a kormánnyal együttműködni. Én személy szerint nem tudok olyannal beszélgetni, aki éppen szorongatja a nyakamat. A kormány politikai értelemben az önkormányzati rendszer meggyilkolására készül jelenleg."

Arra a felvetésre, hogy ellenzéki győzelem esetén a Fudan egyetem megépítéséről szóló szerződés semmis lehetne, épülne a diákváros, a főpolgármester azt mondta, pontosan így van és azt mondta, ha valaki atlétikai vb-t szeretne, szavazzon az ellenzékre, az előbbiek teljesülése esetén ugyanis újra lehetne beszélni a sportesemény megrendezéséről.

Nem hiszi, hogy ne szenvedne a város

Karácsony Gergely úgy fogalmazott, az önkormányzatokat, az önkormányzati rendszert azért nem tudja elviselni a kormány, mert pontosan látszik, hogy az ellenzék képes kormányozni, ha hagyják, ha hagynák.

A közlekedéssel kapcsolatban Karácsony Gergely azt mondta, azt nem hiszi, hogy ne szenvedne a város a sok autótól. A járvány elvette a bizalmat a közösségi közlekedéssel szemben, miközben az nem lett rosszabb, sőt, amkit tudtak javítottak is rajta.

A főpolgármester elmondta, hogy a városnak a legnagyobb terhet a be nem fejezett M0-ás jelenti, ami azért épült, hogy ne kelljen bejönniük a városba az autóknak. Csak reménykedni tud benne, hogy szeptemberig befejezik. "Ha van valaki, aki a közlekedéssel kapcsolatban nem adhat tanácsokat a fővárosnak, az az a kormány, amelyik egy hidat nem tud felújítani három éve." - mondta Karácsony Gergely.

Az, hogy a 14 évnél fiatalabbak ingyen használhatják a közösségi közlekedést, azt a célt szolgálja, hogy aki teheti - tudja, hogy nem mindenki teheti meg - vigye tömegközlekedéssel a gyereket óvodába, iskolába.

