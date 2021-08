Karácsony Gergely: káosz, káosz, káosz

Karácsony Gergely szakmaiatlan intézkedései miatt a városban gyakorlatilag lehetetlen közlekedni. A teljesen szétesett Karácsony már alapvető feladatait is képtelen ellátni, hisztériába menekül.

2021. augusztus 27. 10:16

Budapest két év alatt összeomlott, a városban gyakorlatilag lehetetlen közlekedni, a nyári hónapokban is gigantikus dugók alakultak ki. A főpolgármester átgondolatlan, kapkodó, dilettáns intézkedései következtében kialakult helyzet valójában szimbolizálja Karácsony teljesítményét. Megtervezetlen, szakmaiatlan intézkedései miatt a városban gyakorlatilag lehetetlen közlekedni. A helyzet az iskolakezdés után nyilvánvalóan tovább fog romlani. A teljesen szétesett Karácsony már alapvető feladatait is képtelen ellátni, egyre nagyobb bajba kerül.

Még nincs két éve annak, hogy Karácsony Gergely átvette a főpolgármesterséget - azt nem mondhatjuk, hogy Budapest irányítását vette át, mert látványosan tehetetlen, és képtelen irányítani a várost. A teljes összeomlásról próbálta elterelni a figyelmet azzal, hogy csütörtök reggel bejelentette, hogy a Fővárosi Közgyűléssel meg akarja vétóztatni az atlétikai világbajnokságot (aztán kiderült, hogy még ezt sem ő találta ki, hanem megint Gyurcsány Ferenc utasítását hajtotta végre).

Természetesen ez sincs végiggondolva: az atlétikai világbajnokság ugyanis fellendíti a turizmust, az pedig rendkívüli mértékben járul hozzá nemcsak a város fejlődéséhez, hanem az ott lakók életszínvonalának növekedéséhez is.

Mostanra a "Budapest elesett" kijelentés szállóigévé vált a fővárosi lakosok körében. A város egyik pontjából eljutni a másikba órákig tarthat kocsival. A Budapesttől távol élők csak nevetnek a főpolgármester átgondolatlan, hozzá nem értő, minden realitást és józan észt figyelmen kívül hagyó dilettáns intézkedésein - például a kihasználatlan biciklisávokon - a budapestiek számára pedig folyamatos stresszt és kiszámíthatatlanságot okoz.

Karácsony autósok elleni gyűlölethadjárata miatt nyáron is, gyakorlatilag a nap minden szakában dukók vannak a városban.

Miközben a biciklisávokat az ételfutárokat leszámítva alig használja valaki.

Karácsony csökönyösen ragaszkodik a borzalmas ötleteihez.

Sőt, időnként tovább rontja a helyzetet. A kerékpársávok megszüntetése helyett most éppen azt találta ki, hogy átállítja a Nagykörúton a közlekedési lámpákat, amelyek eddig a villamosokhoz voltak igazítva. Csakhogy ettől a dugó nem lesz kisebb, hiszen ugyanolyan marad az út áteresztő képessége, viszont a villamoson utazó százezreknek is megnehezíti az életét, azok ugyanis többet fognak vesztegelni, ritkábban érkeznek, nagyobb lesz a tumultus. Mindezt azért, hogy néhány biciklis számára megmaradjon a kerékpársáv.

A Mandiner szerdán kérdéseket próbált feltenni a főpolgármesternek. A videó forgatása közben egy dühös autós kikiabált a főpolgármesternek:

Másfél óra az út hazafele, Karácsony úr!

A főpolgármester csak annyira volt képes, hogy zavarodottan kinevette a sofőrt.

A videóban látható jelenetek is pontosan mutatják Karácsony összeomlását. A főpolgármester egyébként nem azért nem vezet autót, mert nem akar, hanem azért, mert a mai napig nem volt képes megszerezni a jogosítványt.

Többször is megbukott a vizsgán.

Bár több alkalommal, amikor fotósok voltak jelen, biciklivel érkezett egy eseményre, az esetek többségében sofőr szállította (volt, amikor le is bukott, hogy csak az utolsó méterekre szállt át kerékpárra).

Jól látszik, hogy Karácsony nem képes ellátni feladatát.

Igaz, ez nem nagy meglepetés, valójában korábban is mindig így volt. Bárhol dolgozott eddig, mindenhol vagy káoszt hagyott maga után, vagy nem tudta elvégezni a feladatait és elmenekült. A karrierje során - a tanulmányai alatt és politikusként - sem volt képes soha semmit befejezni. Mindent félbehagyott, másokat vagy a körülményeket próbálta hibáztatni.

Emlékezzünk csak a nem létező angolnyelv-tudására, ami hiperpasszív nyelvtudássá "változott át".

Nem volt képes megszerezni a PhD-fokozatot (erről ráadásul még hazudott is).

Korábbi munkahelyéről, a Mediántól is elmenekült, majd az LMP-t hagyta el, utána frissen alapított pártját, a Párbeszédet irányította a jelentéktelenségbe, a zuglói polgármesterségből a főpolgármesterségbe menekült, most pedig a baloldali előválasztási kampánybohózatba, a Gyurcsány-show-ba.

Előre sejthető volt, hogy mivel jár az, ha Karácsony, aki a főpolgármesteri teendőket főállásban sem képes ellátni, a baloldali előválasztási színjáték miatt már egyáltalán nem fog a munkájával foglalkozni. Valójában ez is egy menekülés: képtelen Budapestet irányítani, ezért most hevesen úgy csinál, mintha kampányolna.

Karácsony most sem tud semmit tenni a saját maga okozta káosz megoldása érdekében, ezért - ez is szokás nála - hisztériába menekül, most éppen az atlétikai vb ellen próbál hangulatot kelteni.

