Fölerősödhet a migrációs hullám Európa felé

A "NATO zászlóshajójában üldögélő" amerikaiak - egy pénteki hír szerint - "a legkegyetlenebb döntést meghozva" átadták a táliboknak a velük együttműködő afgánok listáját, amely így egy halállistaként fogható fel és valóban generálni fogja a migrációt.

2021. augusztus 27. 19:27

Kép: emerging-europe.com

Felerősödhet a migrációs hullám az afganisztáni helyzet miatt - mondta a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Tranzit Közéleti Évadnyitó és Gondolatexpón pénteken Tihanyban.

Kocsis Máté a Nemzet, biztonság - Magyarország egy veszélyes korban témában Molnár Zsolttal, az MSZP pártigazgatójával folytatott, az esemény Facebook-oldalán közvetített vitában hangsúlyozta: az afganisztáni ügy sok nem afgánnak ad apropót arra, hogy elinduljon Európa felé, és a határnál afgánnak vallja magát.



"Nem ül a teremben senki, aki azt tudná mondani, hogy a következő egy év egy brutálisan erős migrációs hullám nélkül megy le" - fogalmazott a politikus, aki szerint ez azért van, mert "nem vagyunk a magunk urai, nem a mi kezünkben van a döntés, sok múlik Törökországon és az Európai Unió vezetőin".



Közölte: a "NATO zászlóshajójában üldögélő" amerikaiak - egy pénteki hír szerint - "a legkegyetlenebb döntést meghozva" átadták a táliboknak a velük együttműködő afgánok listáját, amely így egy halállistaként fogható fel és valóban generálni fogja a migrációt.



Aki eddig kevésbé érezte magát veszélyeztetett helyzetben, mostantól biztos, hogy menekülni fog - jelentette ki Kocsis Máté.



Molnár Zsolt az amerikai katonák és a szövetséges erők kivonulására utalva azt mondta: számára csalódás, hogy úgy ért véget a "húsz évig tartó küszködés, áldozatvállalás, energia- és anyagi befektetés", hogy az országban néhány nap alatt gyakorlatilag ellenállás nélkül visszaállt a tálib rezsim, megkezdve a "radikális iszlamizációt".



"Természetesen lesz hatása, menekülni fognak onnan emberek, de nem Magyarország lesz a célország" - közölte az ellenzéki politikus. Hozzáfűzte, arra azonban jó lesz, hogy újra lehessen gerjeszteni a problémát, amely "Magyarországon érdemben ebben a formában nem jelentkezik".



"De nehogy valakiben kétség legyen: nem akarjuk lebontani a kerítést, egyszer sem akartuk, szükség van rá még akkor is, ha önmagában nem a kerítés akadályozza meg a bevándorlást" - fogalmazott Molnár Zsolt.



Kiemelte, nem szeretnének illegális migrációt, kötelező betelepítési kvótát, számtalan menekültet befogadni a világ minden részéről, de a migráció "ilyen típusú kérdése" nincs a magyar társadalom legfontosabb problémái között, ez a kormányzati kommunikáció problémái között van.



"A világ változik, vannak benne borzalmas események, lesznek kockázati tényezők, de Magyarországnak a gyermekszegénység, a korrupció sokkal nagyobb kockázat, mint a határnál jelentkező úgynevezett afgán menekültek, akik nem Magyarországra kívánnak jönni" - szögezte le, ugyanakkor azt hangoztatta: Magyarország migrációs politikáján érdemben nem kell változtatni.



Kocsis Máté erre úgy reagált, hogy bár Molnár Zsolt öt évvel ezelőtt is ezt mondta, a pártja és a szövetségesei nem. "A migráció azért nem probléma Magyarországon, mert kiváló honvédeink, kiváló rendőreink és kiváló kerítésünk van" - jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője.



Arra a kérdésre, mit látnak a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatnak Magyarországon, Molnár Zsolt azt válaszolta, hogy a szervezett bűnözést, az ellenérdekű titkosszolgálatok tevékenységét és a migrációt.



Kocsis Máté azt közölte, azok a szervezetek bizonyára nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek, amelyeket külföldről finanszíroznak, de Magyarországon belpolitikai tevékenységet végeznek, közvéleményt befolyásoló erővel bírnak, és nagy pénzügyi hátterük van ahhoz, hogy a nyilvánosság széles köre előtt magyar érdekkel ellentétes álláspontot tudjanak képviselni.



Az eseményen szóba került a több ezer ember - köztük politikusok, közéleti szereplők, újságírók - állítólagos lehallgatásával, titkos információgyűjtéssel összefüggő úgynevezett Pegasus-ügy.



Molnár Zsolt azt mondta, nem blöffről, hanem "nagy botrányról" van szó, "az ügy az egész világot megrázta", s nem zárta ki, hogy a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok politikai törekvéseket szolgáltak.



Kocsis Máté ugyanakkor a Pegasus-ügyet politikai blöffnek nevezte, amely a nyári "uborkaszezonra lett időzítve". Úgy vélte, a vádak alaptalanok, az ügy "vihar a biliben".



Közölte, a belügyminiszter a kormányülésen és a nyilvánosság előtt is elmondta, nincs ilyen ügy, a vád alaptalan. Miután a kormány megbizonyosodott arról, hogy ez álhír, nem volt értelme, hogy a kormánypárti képviselők részt vegyenek a nemzetbiztonsági bizottság ülésén, annak összehívása az ellenzék érdekeit szolgálta - jelentette ki.



A vitában szóba került a gyermekvédelmi törvény. Kocsis Máté - mint a jogszabály benyújtója - azt mondta, egész közéleti tevékenységében e törvényre a legbüszkébb. Hozzátette, nem gondolta, hogy "ekkora balhé lesz belőle", szerinte ez jól megmutatja azokat az európai viszonyokat, amelyekkel meg kell küzdeniük a következő években.



"Még a ballib médiától is meglehetősen gyerekes, izzadságszagú, hogy elnevezték homofób törvénynek" - jegyezte meg.



A frakcióvezető hangsúlyozta: a törvénnyel a szülőket és a gyermekeket képviselték, s akinek nincs gyereke, az is megérti, mi mindentől kell megóvni egy gyereket, "hogy normális értékrend szerinti felnőtt éltetet élhessen".



Molnár Zsolt azt közölte, ők azért nem szavazták meg a jogszabályt, mert az nem csak a gyermekvédelemről szól, "vállalhatatlanná vált egész Európában", a témát "összemossa a homoszexualitás kérdésével".



A vitapartnerek kifejtették véleményüket Karácsony Gergelynek az atlétikai világbajnokság vétójáról szóló javaslatáról is. Molnár Zsolt szerint a kormány alakított ki olyan helyzetet, hogy nem lehetett mást tenni. Kocsis Máté viszont azzal érvelt: a fenyegetőzésnek nincs racionális magyarázata, lévén, hogy semmi nem változott a kormány-főváros megállapodásban, a főpolgármester a főváros problémáiról tereli el a figyelmet.

MTI