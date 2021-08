Kitüntetéseket és kulturális díjakat adott át Rétvári Bence

Március 15. alkalmából és augusztus 20., az államalapító Szent István király ünnepe alkalmából adományozott állami kitüntetéseket és kulturális díjakat adtak át pénteken Budapesten, a Pesti Vigadóban.

2021. augusztus 27. 19:16

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára (b) átadja a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést Moys Csabának, a Váci Reménység Egyesület alapító elnökének, Vác város korábbi alpolgármesterének a március 15. alkalmából és augusztus 20., az államalapító Szent István király ünnepe alkalmából adományozott állami kitüntetések és kulturális díjak átadóünnepségén a Pesti Vigadóban 2021. augusztus 27-én. MTI/Mohai Balázs

"A teljesítmény az önöké, de a büszkeség az közös, az egész magyar nemzeté" - fogalmazott köszöntőjében Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az ünnepségen, hozzátéve, hogy az oltásoknak köszönhetően az európai országok közül az elsők között sikerült Magyarországnak a járvány harmadik hullámát legyőznie, így most már biztonságban lehet együtt ünnepelni.



"Szokás mondani, hogy ami nem emelkedik, az süllyed, és ez a nemzet életére és a kulturális életre is igaz" - hangoztatta az államtitkár.



Hozzátette: "ha vannak olyanok, mint önök, akik a maguk életében sosem a süllyedést, hanem az emelkedést tartják fontosnak, és a munkájuk, a hivatásuk, a tehetségük kibontakoztatása érdekében nagyon sok erőfeszítést tesznek, akkor a nemzet is emelkedik".



Az államtitkár szerint a nemzet sokféle kis mozaikkockából áll össze, és az a nemzet erős, amelynek minden tagja arra törekszik, hogy emelkedjen, előrébb lépjen. "Mi abban hiszünk, hogy a nemzet függetlensége és az emberek szabadsága arra, hogy emelkedjenek, arra, hogy előrébb lépjenek az életükben, az nagyon szorosan összefügg egymással. Ha az ország független, azt láttuk a történelemben, akkor az egyének szabadsága is mindig szélesebb"- hangsúlyozta az államtitkár. Ezért is robbantak ki a forradalmak - tette hozzá.



Az államtitkár hangsúlyozta: egyszerre fontos a nemzet függetlensége és az egyének szabadsága. "Szerencsére most egy szabad időszakot élünk, és fontos, hogy ezt meg is őrizzük" - hangsúlyozta.

"Önök nem azért dolgoztak az elmúlt években, hogy ezt a díjat megkapják, hanem belső motivációból, ugyanakkor az önök ismerősei, főnökei, kollégái látták, hogy jóval többet tesznek a közösségért, munkahelyükért, egy településért, egy ágazatért, mint a többiek, bármilyen fokán állnak is egy szervezetnek"- mondta Rétvári Bence.



Az ünnepségen a Magyar Bronz, Ezüst és Arany Érdemkereszteket, a Bánffy Miklós-, a Bessenyei György-, a Csokonai Vitéz Mihály-, a Martin György-, a Móra Ferenc -, a Pro Cultura Hungarica-, a Pauler Gyula, valamint a Szinnyei József-díjat adták át.

