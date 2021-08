A kisebbségi sors Európa többségi nemzeteit is fenyegeti

Hozzátette, a magyar minőség örök érvényű eszményét Bolyai Farkas öntötte a legérthetőbben szavakba ebben a városban, egyfajta matematikai szigorral: „ha kicsit térnek el a legmagasabb szinttől, lehullnak a mélybe”. Mint beszédében hangsúlyozta, az erdélyi önszerveződés kristálytiszta eszménye szintén itt, Marosvásárhelyen született vészjósló időkben, 1937-ben.

Az erdélyi magyarság legkiválóbb képviselői felsereglettek a vásárhelyi találkozóra, és visszaadták a magyar közbeszéd és közgondolkodás nemzeti súlyát és emberi hitelét, máig érvényes politikai igazságokat fogalmaztak meg.

„Bukarestnek azt üzenték, hogy a román állam hivatását csak akkor teljesítheti be, ha keresztény etikai követelmények és valódi demokrácia szellemében egyforma gondoskodással védi és támogatja a keretei között élő összes népet. Budapestet pedig arra emlékeztették, hogy a közép-európai magyarság egyetlen nyelvi és kultúrközösséget képez, amelynek a romániai magyarság az alkotórésze” – fejtette ki a Magyar Országgyűlés elöljárója.

Továbbá Marosvásárhelyről azt is elmondta, a kommunizmus ideje alatt többször is megalázta a történelem, ám a város a kommunizmus bukása után európai méltósággal jelezte az erdélyi magyar életerő és remény újjászületését.

1990. február 10-én Marosvásárhelyen százezer magyar ember a rendszerváltoztató Közép-Európa legmegrendítőbb néma tüntetésén könyvvel és gyertyával a kezében nyilvánította ki jogát a nemzeti önazonossághoz és emberi méltósághoz, valamit hitét az európai értékekhez – idézte fel Kövér László a város fekete márciusát megelőző néma tüntetést, mintegy válaszként arra, hogy a történelmi mélységekből miként tud mindig megújulva kiemelkedni, ahogy ez napjainkban is történik. „Sikert kívánunk az új városvezetésnek, hogy visszaadják a városnak az őt megillető rangját és fényét az itt élő magyarság és románság hasznára és Európa okulására” – tette hozzá.

Kövér László úgy fogalmazott, a Vásárhelyi Forgatag eredményesen szolgálja a marosvásárhelyi magyarság felemelkedését, amelyet meg is köszönt a szervezőknek. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy másfajta „forgatagok” is vannak a világban, hiszen a nyugati világban olyan mérgező eszmék törnek felszínre, amelyeknek célja nem az építés, hanem a rombolás, a természetes emberi közösségek, mint a családi, hitbéli és nemzeti közösségek felbomlasztása, valamint az ezt védő intézmények, mint a keresztény egyházak és a nemzeti államok elsorvasztása.