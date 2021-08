Gyurcsány és válságtetéző kormánya

Úgy hagyja maga mögött a válságos időszakot Magyarország, hogy rekordot döntött a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás, így pedig soha nem látott juttatásokban részesülhetnek a családok, beleértve a nyugdíjasokat is. Szeptember szomorú évforduló is egyben, mert tizenhárom évvel ezelőtt szintén válságos időket élt az ország. Gyurcsány Ferenc miniszterelnökségének időszaka azonban az elképzelhetőnél is mélyebbre taszította az országot.

2021. augusztus 30. 09:45